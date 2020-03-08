LIVE LIVE 08-03-2020 21:45 UR VENEZIA 0 0 <% getScoreHome(697420) %> <% getScoreAway(697420) %> NEW BASKET BRINDISI Facebook Twitter E-mail 0 SHARES UR Venezia - New Basket Brindisi ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE UR VENEZIA 0 <% getScoreHome(692366) %> NEW BASKET BRINDISI 0 <% getScoreAway(692366) %> EUROCUP Στην Γερμανία για να «κλειδώσει» την πρόκριση ο Προμηθέας - Όλα τα σενάρια 03-03-2020 09:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BASKET BRESCIA LEONESSA 0 <% getScoreHome(695955) %> UR VENEZIA 0 <% getScoreAway(695955) %> ΕΥΡΩΠΗ Κυπελλούχος ο Μπράμος στην Ιταλία 16-02-2020 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE UR VENEZIA 0 <% getScoreHome(691746) %> EMPORIO ARMANI MILAN 0 <% getScoreAway(691746) %>