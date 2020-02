View this post on Instagram

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του #paobc με την @kae_larisa (29/2, 17.00) είναι διαθέσιμα.​ ​ Κλείσε τη θέση σου 📎 στο link in Bio.​ ​ 🚨 Όσοι δεν είναι μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. θα πρέπει να αποκτήσουν την κάρτα φίλου 👉 link in Bio για να προμηθευτούν εισιτήριο.​ ​ #WeTheGreens #WeAreAthens #panathinaikosbc #panathinaikos #basketleague #esake