Τσάλμερς στο SDNA: «Είμαι έτοιμος να ξαναβάλω 26 πόντους αν χρειαστεί...»

Ο Μάριο Τσάλμερς μιλάει στο SDNA για το πόσο υπεύθυνος ένιωσε πριν από το παιχνίδι με το Ρέθυμνο, ώστε να οδηγήσει την ΑΕΚ στο παρκέ και δήλωσε πως αν χρειαστεί είναι έτοιμος να βάλει ξανά 26 πόντους.

Η ΑΕΚ υποδέχτηκε το Ρέθυμνο στο κλειστό του ΟΑΚΑ, έχοντας πολλές απουσίες να διαχειριστεί. Κυρίως στην περιφέρεια, όπου απουσίαζαν οι Ρέι, Λάνγκφορντ, Ζήσης, ενώ ο Γκίκας δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο. Έτσι, μεγάλο βάρος έπεσε στους ώμους του Μάριο Τσάλμερς. Και ο Αμερικανός με τη σειρά του φρόντισε να δικαιώσει την επιλογή του προπονητή του να του εμπιστευτεί τα ηνία της ομάδας πάνω στο παρκέ.

Κόντρα στους Κρητικούς έκανε μεγάλη εμφάνιση και ήταν ο ηγέτης της ομάδας πάνω στο παρκέ, συμβάλλοντας (αμυντικά και επιθετικά) στη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του.

Μιλώντας στο SDNA εξήγησε πως από την πρώτη στιγμή που πάτησε στο παρκέ ένιωθε άνετα, ώστε να κάνει το παιχνίδι του, ενώ τόνισε πως οι απουσίες στην περιφέρεια έκαναν κι αυτόν πιο υπεύθυνο. Παράλληλα μίλησε για τον χαρακτήρα της φετινής ΑΕΚ, ενώ στάθηκε στη σημασία της παρουσίας στο Final Four του BCL.

Στο ξεκίνημα της συζήτησης ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στην παρουσία του απέναντι στο Ρέθυμνο. Ήταν η καλύτερη εμφάνισή του, όχι μόνο με τη φανέλα της ΑΕΚ, αλλά γενικότερα στην ευρωπαϊκή παρουσία του. «Ένιωσα άνετα κόντρα στο Ρέθυμνο από τα πρώτα λεπτά. Είχα ελευθερία πάνω στο παρκέ. Μας έλειπαν κάποιοι παίκτες και έπρεπε να κάνουμε όλοι ένα βήμα μπροστά για να κερδίσουμε. Αυτό έκαναν και εγώ από την πρώτη στιγμή. Βρήκα ρυθμό και διαδρόμους προς το καλάθι και αυτό με βοήθησε πολύ».

Στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς πέτυχε μεγάλα σουτ και όπως ξεκαθάρισε «πάντα ήμουν έτοιμος για τέτοια σουτ. Αρκετές φορές στην καριέρα μου έχω πάρει προσπάθειες στα τελευταία λεπτά, προσπαθώντας να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Κόντρα στο Ρέθυμνο βρήκα περισσότερες ευκαιρίες, ένιωθα καλά και προσπάθησα να οδηγήσω την ομάδα».

Οι απουσίες πολλές απέναντι στους Κρητικούς, με τον έμπειρο γκαρντ να κάνει ένα βήμα μπροστά. Κι αυτό γιατί «ένιωθα πιο υπεύθυνος. Ο προπονητής ήθελε να δει πράγματα από εμένα και να βοηθήσω την ομάδα στην οργάνωση και την εκτέλεση. Και εγώ έδειξα τι μπορώ να κάνω».

Η σημασία του αποτελέσματος για την ΑΕΚ ήταν μεγάλη. Όχι τόσο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά για ψυχολογικούς, όπως υπογράμμισε και ο ίδιος. «Ήταν σπουδαία η νίκη που κάναμε για πολλούς λόγους. Ήταν αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας που κάναμε πάνω στο παρκέ. Δεν ήμουν μόνο εγώ σήμερα, ήταν και ο Λίνος που έβαλε σημαντικά καλάθια, ήταν ο Τολιόπουλος που έβαλε τις βολές. Ήταν ομαδική προσπάθεια αυτή η νίκη».

Η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει σε ένα παιχνίδι που ήταν πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια και όπως εξήγησε «η νίκη χτίζει χαρακτήρες. Αυτό κάναμε κόντρα στο Ρέθυμνο. Δείξαμε πως όσοι παίζουν έχουν μεγάλη διάθεση και τρομερή ενέργεια να βοηθήσουν την ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Το παιχνίδι με την Βόννη, στο ΟΑΚΑ, πλησιάζει, αλλά εκείνος ήταν ξεκάθαρος. «Ακόμα δεν σκεφτόμαστε την Βόννη. Έχουμε ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα το Σάββατο. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα γι αυτό και μετά το μυαλό μας θα πάει στο παιχνίδι με την Βόννη στο ΟΑΚΑ».

Απέναντι στο Ρέθυμνο έκανε την καλύτερη εμφάνισή του, στον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην Ευρώπη. Έτσι, η όρεξή του έχει ανοίξει για ακόμα καλύτερες εμφανίσεις. «Φυσικά και είμαι έτοιμος να ξανακάνω ανάλογο παιχνίδι αν το χρειαστεί η ομάδα. Τώρα όμως θα επιστρέψουν και οι τραυματίες και θα έχουμε περισσότερες λύσεις ως ομάδα».

Κλείνοντας, τον ρωτήσαμε για τον επόμενο μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, το Final Four του BCL, με τον δις πρωταθλητή του ΝΒΑ να εστιάζει στη σημασία της παρουσίας της Ένωσης στο μεγάλο ραντεβού της διοργάνωσης. «Είναι πολύ σημαντικό να πάμε στο Final Four. Είναι και για μένα πάρα πολύ σημαντικό να πάω για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Final Four της διοργάνωσης. Θα ήταν κάτι πολύ όμορφο. Ξέρω τι χρειάζεται και πόσο δύσκολο είναι να πάει μια ομάδα εκεί γι αυτό και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις».