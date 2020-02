Χρόνια πολλά στον Jimmer Fredette, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε υγεία, χαρά και πολλές επιτυχίες!!! 🎂🎉

____



Happy Βirthday @jimmerfredette! We wish you all the best!!! 🎂🎉#WeTheGreens #paobc #panathinaikos #HappyBirthday pic.twitter.com/azdXfwlwLl