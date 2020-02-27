LIVE LIVE 27-02-2020 17:00 BESIKTAS JK 0 0 <% getScoreHome(693796) %> <% getScoreAway(693796) %> AFYON BELEDIYE Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Besiktas JK - Afyon Belediye ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE AFYON BELEDIYE 0 <% getScoreHome(649949) %> BESIKTAS JK 0 <% getScoreAway(649949) %> EUROLEAGUE ΜακΚίσικ: «Η Μπεσίκτας σεβάστηκε την απόφασή μου» (pic) 13-02-2020 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE Ανακοίνωσε την αποδέσμευση του ΜακΚίσικ η Μπεσίκτας 13-02-2020 18:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE Μπεσίκτας: «Έχει ακόμη συμβόλαιο μαζί μας ο ΜακΚίσικ, θα πάμε στην FIBA» 10-02-2020 15:09 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE Όταν ο ΜακΚίσικ... σόκαρε την Εφές με 38 πόντους! (vid) 10-02-2020 13:25 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ