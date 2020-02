Ώρα στέψης σε όλη την Ευρώπη - Οι μεγάλοι τελικοί της ημέρας

Δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα τελικό Κυπέλλου, αφού σχεδόν σε όλη την Ευρώπη ομάδες κοντράρονται για έναν από τους τίτλους της σεζόν. Δείτε τα πιο σημαντικά ματς.

Όλα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα, στις περισσότερες χώρες, είναι στραμμένα στα εθνικά Κύπελλα. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπήρχε και αγωνιστική δράση στα παρκέ της Euroleague το διήμερο 13-14/2. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, ΑΕΚ και Προμηθέας θα κονταροχτυπηθούν για την κούπα (17.00, EΡT1), αλλά δράση υπάρχει σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης.

Στις 16.00 θα έχει γίνει η αρχή με τον τουρκικό τελικό ανάμεσα σε Νταρουσάφακα και Φενέρμπαχτσε (COSMOTE SPORT 9 HD). Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, που μπορεί να της δώσει ώθηση ώστε να ανέβει ακόμη περισσότερο βαθμολογικά και στην Euroleague. Aπό την άλλη, η «Νταρού» έδειξε πόσο επικίνδυνη είναι αποκλείοντας την Εφές στα προημιτελικά.

Στις 17.50 ξεκινά ο λιθουανικός τελικός που δεν περιλαμβάνει ονόματα-εκπλήξεις. Όπως οι περισσότεροι ανέμεναν, τα δύο εισιτήρια κατέληξαν σε Ζαλγκίρις και Ρίτας με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες γι' ακόμη έναν τίτλο. Φαβορί, ασφαλώς, η ανεβασμένη ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Στις 18.00 θα γίνει το τζάμπολ στο Παρίσι για τον τελικό του γαλλικού Leaders Cup ανάμεσα σε Βιλερμπάν και Ντιζόν. Η «ευρωλιγκάτη» Βιλερμπάν έχει θεωρητικά τον πρώτο λόγο, αλλά το τελευταίο διάστημα ταλανίζεται από κάποια εσωτερικά ζητήματα, ενώ η Ντιζόν πάει στον τελικό με... φτερά στα πόδια μετά την «τρελή» πρόκριση at the buzzer.

Στις 19.00 υπάρχει ο ιταλικός τελικός: η πρωταθλήτρια Βενέτσια, αφού άφησε εκτός τελικού την Αρμάνι Μιλάνο, έκανε το δύσκολο κομμάτι και θέλει να τα βγάλει πέρα απέναντι στην άκρως επιθετική Μπρίντιζι.

Μεγάλο ματς στις 19.30 (COSMOTE SPORT 8 HD), όπου η οικοδέσποινα Ουνικάχα Μάλαγα αντιμετωπίζει στον τελικό του Copa Del Rey την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μαδριλένοι έδειξαν απέναντι στην Βαλένθια πως δεν... αστειεύονται, αλλά η Μάλαγα του Λουίς Κασιμίρο δεν έχει κάτι να χάσει κι διατηρεί το πλεονέκτημα της έδρας.

Στις 21.30 έχουμε έναν ακόμη τελικό με σαφές φαβορί, καθώς η Άλμπα Βερολίνου αντιμετωπίζει την Όλντενμπουργκ για το Κύπελλο Γερμανίας. Η ομάδα του Ρενέσες είχε αποκλείσει εύκολα στον ημιτελικό την Μπάμπεργκ (82-66) κι έχει το πάνω χέρι απέναντι στην ομάδα, που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τον Προμηθέα στο Top 16 του Eurocup.

Last but not least, ο μεγάλος τελικός με το clasico στην Σερβία (22.00). Ερυρθός Αστέρας και Παρτιζάν κοντράρονται για κούπα σε ένα... πολυπαιγμένο σενάριο και το ματς αναμένεται ντέρμπι όπως είχε φανεί κι από την πρόσφατη αναμέτρηση των δυο ομάδων για την Αδριατική λίγκα.