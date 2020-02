View this post on Instagram

Το λαρισινό μπάσκετ θρηνεί τον χαμό του Νίκου Χατζή, ενός ανθρώπου που άφησε το στίγμα του στο άθλημα ως προπονητής και παιδαγωγός. Η ΚΑΕ ΛΑΡΙΣΑ εκφράζει τα βαθειά της συλλυπητήρια στους οικείους του... #larisabc #larissa #larissabasketball