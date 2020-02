Γαλατσόπουλος στο SDNA: «Πλήγμα η απουσία του Ολυμπιακού, αλλά...»

Η παρουσία του στην προεδρία του ΕΣΑΚΕ, τα «καυτά» θέματα της διαιτησίας και οι... φωνές για στημένους αγώνες στο πρωτάθλημα. Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος, ανοίγει τα χαρτιά του στο SDNA και δίνει ατάκες που θα συζητηθούν για την απουσία του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα και όχι μόνο.

Τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα της Basket League προσπαθεί με σταθερά βήματα να ανακτήσει την χαμένη αίγλη, αλλά και τη χαμένη αξιοπιστία του προς την έξωθεν μαρτυρία. Ο δρόμος που έχει να διαβεί η λίγκα, αλλά και συνολικά ο ΕΣΑΚΕ παραμένει δύσβατος και ιδιαιτέρως ανηφορικός. Παρ’ όλα αυτά, οι βάσεις για να αλλάξει το κλίμα προς την σωστή κατεύθυνση έχουν μπει για τα καλά.

Όλα αυτά την τελευταία τριετία. Τότε που με τον Βαγγέλη Γαλατσόπουλος στην θέση του προέδρου του ο Σύνδεσμος κατάφερε να κάνει βήματα προς τα εμπρός και να βάλει σημαντικά χρήματα στο ταμείο του, τα οποία συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος.

Σε καμία περίπτωση όμως, τα προβλήματα δεν έχουν εξαλειφθεί. Παραμένουν στην κουβέντα και ακόμα αναζητούν λύση. Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ το ξέρει πρώτος και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του.

Κάτι που έκανε και στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA με αφορμή το 24ο All Star Game του πρωταθλήματος. Και στις παρακάτω γραμμές ο έμπειρος παράγοντας είπε -πάρα- πολλά για το παρόν και το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα.

Για μία ακόμα φορά έθιξε το θέμα της διαιτησίας και απάντησε στο αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των διαιτητών στο πρωτάθλημα, εξήγησε τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, έπειτα και από την απουσία του Ολυμπιακού από την Basket League, δίνει απαντήσεις στις... φωνές για στημένα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και θέτει τους στόχους του για τους επόμενους μήνες, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο την περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ, αλλά και του πρωταθλήματος της Basket League!

Τρίτη σεζόν στην προεδρία του ΕΣΑΚΕ και δεύτερη θητεία στη θέση του προέδρου. Μετά την επανεκλογή τον Μάρτιο του 2019 νιώθετε πιο έμπειρος στη θέση αυτή;

«Κάθε άνθρωπος με την πάροδο του χρόνου μαθαίνει από τις εμπειρίες και τα λάθη του. Προσωπικά κάνω καθημερινά ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθώ στην ευθύνη που μου ανέθεσαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Ευχαριστώ όλες τις ΚΑΕ της EKO Basket League για την εμπιστοσύνη τους».

Τι παραλάβατε το 2017 και πώς είναι η κατάσταση τώρα στα ενδότερα του Συνδέσμου;

«Δεν θέλω να σχολιάσω το έργο των προκατόχων μου. Οτιδήποτε πω μπορεί να παρεξηγηθεί. Θα μιλήσω για το τι έχει γίνει στο διάστημα που είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ. Έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας για την λειτουργία των ΚΑΕ με τις μακροχρόνιες συμφωνίες που κάναμε:

* Με την ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

* Με την EKO, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, για την Κεντρική Χορηγία που έχει προοπτική για ακόμη δύο σεζόν.

* Με τους χορηγούς μας «WATT+VOLT», «Υδρόγειος Ασφαλιστική», την «AVANCE» και την «SPALDING».

Αναβιώσαμε σε συνεργασία με τον ΠΣΑΚ και τον Μεγάλο Χορηγό μας την EKO, το All Star Game ύστερα από 4 χρόνια διακοπής. Το EKO All Star Game είναι από τους πιο καταξιωμένους και αναγνωρισμένους θεσμούς του ελληνικού αθλητισμού και είναι πολύ αγαπητό στις οικογένειες και τα παιδιά. Το κοινό που θέλουμε στις εξέδρες όλων των αγώνων της EKO Basket League. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι σημαντική η επιτυχημένη αναβίωση του EKO All Star Game.

Η σχέση μας με την EKO δεν είναι μια απλή χορηγική συνεργασία. Με την κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και οράματα για την κοινωνία. Γι’ αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας μας την φετινή σεζόν εγκαινιάζουμε μια νέα δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που την ονομάζουμε «Make Your Point».

Στόχος της δράσης είναι να συνδέσουμε το επαγγελματικό μπάσκετ με τις... ρίζες του, τη νεολαία και τα ανοιχτά γήπεδα. Μαζί με την EKO θα ανακατασκευάσουμε και θα ανακαινίσουμε ανοιχτά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να φέρουμε ακόμη περισσότερο κοντά στο μπάσκετ τη νεολαία, το πιο ευαίσθητο αλλά και ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Επιπλέον σχετικά με το έργο μας στην προεδρία του ΕΣΑΚΕ, το Πρωτάθλημα στάθηκε όρθιο μετά την κρίση της περασμένης σεζόν και την αποχώρηση του Ολυμπιακού και θωρακίστηκε θεσμικά ώστε να μην επαναληφθούν τα γεγονότα που μας στεναχώρησαν όλους.

Επίσης, δημιουργήσαμε την Διεύθυνση Marketing στον ΕΣΑΚΕ και αναβαθμίσαμε την επικοινωνία της EKO Basket League μέσω των social media για να προσεγγίσουμε τις νέες γενιές και να δημιουργήσουμε καινούργιους φίλους του Πρωταθλήματος μας».

Το πρωτάθλημα κάνει μεγάλες προσπάθειες για να επαναφέρει την αξιοπιστία του σε όλα τα επίπεδα και να σταθεροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο. Νιώθετε πως όσο περνάει ο καιρός το πρωτάθλημα επαναφέρει την αίγλη του σταδιακά;

«Ναι, έχω την αίσθηση ότι το Πρωτάθλημα με την απρόβλεπτη εξέλιξη που έχει την φετινή σεζόν επαναφέρει σταδιακά την αίγλη και γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες, τους χρηματοδότες και τους χορηγούς των ΚΑΕ της EKO Basket League, για την προσπάθεια που κάνουν καθημερινά να βελτιώσουν τις ομάδες χωρίς να περιμένουν οικονομική ανταπόδοση. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες των ομάδων σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, δεν έχουν σημαντικά οικονομικά οφέλη από την συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Τι γνώμη έχετε για το φετινό πρωτάθλημα, από πλευράς ανταγωνισμού, θεάματος, προσέλευσης κόσμου;

«Η EKO Basket League της φετινής αγωνιστικής χρονιάς όπως προανέφερα είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και ενδιαφέρουσα. Το θέαμα θεωρώ ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο και η προσέλευση του κόσμου είναι ικανοποιητική. Σε όλους τους τομείς που αναφέρατε, ωστόσο, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και γι’ αυτό δουλεύουμε σε συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ».

Έχετε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αυξηθούν οι θεατές στα γήπεδα, αλλά και να υπάρχει η παρουσία όλο και περισσότερων οικογενειών στα γήπεδα. Είστε ικανοποιημένος από αυτό το κομμάτι;

«Στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν πραγματικά στην συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων, το κοινό αποτελείται κυρίως από οικογένειες και παιδιά. Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν σταματά θέλουμε ακόμη περισσότερες οικογένειες, παιδιά και «υγιείς» φιλάθλους στα γήπεδα μας».

Το φετινό πρωτάθλημα της EKO Basket League είναι ιδιαίτερο. Φέτος δεν υπάρχει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Θεωρείται πως αυτό έχει προκαλέσει πληγή στην εικόνα του πρωταθλήματος;

«Δεν θα ήμουν ειλικρινής με τον εαυτό μου και τους φιλάθλους εάν υποστήριζα ότι η απουσία του Ολυμπιακού δεν αποτελεί πλήγμα. Θεωρώ, πάντως, ότι με την δουλειά που έγινε από τον ΕΣΑΚΕ και την προσπάθεια των ιδιοκτητών, των χρηματοδοτών και των χορηγών των ΚΑΕ η πληγή, όπως την χαρακτηρίσατε, στην εικόνα του Πρωταθλήματος δεν είναι τόσο βαθιά.

Παρά την απουσία του Ολυμπιακού, διευρύναμε την συνεργασία μας με την EKO, που άρχισε το 2018 με την αναβίωση του θεσμού του All Star Game, με την ανάληψη της Κεντρικής Χορηγίας της Basket League. Η EKO είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, πρωτοπόρος στον τομέα της, τα πετρελαιοειδή, και την ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει και την επένδυση της στον χώρο του μπάσκετ».

Πόσο μεγάλη «πληγή» για την εικόνα του πρωταθλήματος ήταν η απόφαση του Ολυμπιακού να μην αγωνιστεί στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε κανονική περίοδο και play off;

«Όλα όσα έγιναν την περασμένη σεζόν ήταν δυσάρεστα και ως ΕΣΑΚΕ κάναμε το παν για να τα αποφύγουμε. Δεν το καταφέραμε, βάλαμε, όμως, τις βάσεις για να μην γίνουν ξανά στο μέλλον. Αλλάξαμε τον κανονισμό και εάν μια ομάδα δεν αγωνιστεί με υπαιτιότητα της σε αγώνα Πρωταθλήματος, είτε της κανονικής περιόδου, είτε των πλέι οφ, υποβιβάζεται κατ’ ευθείαν στην Α2».

Είστε υπέρ της επιστροφής του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και με ποια κριτήρια;

«Η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα είναι αυτονόητη, αρκεί να ικανοποιούνται τα αγωνιστικά κριτήρια. Μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΣΑΚΕ».

Τους προηγούμενους μήνες και ειδικά στο φίνις της σεζόν 2018-19 το ενδιαφέρον είχε στραφεί κυρίως στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΚΕ και λιγότερο στο παρκέ. Πόσο δύσκολο ήταν το διάστημα εκείνο;

«Από την πρώτη στιγμή, που δημιουργήθηκε η έκρυθμη κατάσταση στο Πρωτάθλημα, εμείς τονίσαμε ότι θα κάνουμε την κρίση ευκαιρία, ότι: «Θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε». Και πιστεύω κύριε Τσάλτα ότι τα καταφέραμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες εκείνης της περιόδου».

Το πρωτάθλημα βγήκε πιο δυνατό μετά τα διαδοχικά ΔΣ

Νιώθετε πως το πρωτάθλημα βγήκε πιο δυνατό έπειτα από εκείνους τους δύο -περίπου- μήνες διαδοχικών ΔΣ;

«Νομίζω ναι, γιατί στάθηκε όρθιο ύστερα από όσα δυσάρεστα συνέβησαν και την αποχώρηση του Ολυμπιακού και πήρε μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις. Εκτός από τον άμεσο υποβιβασμό ομάδας, που δεν αγωνίζεται σε αγώνα Πρωταθλήματος, αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για ενέργειες που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, αυξήθηκε το κατώτατο όριο των προϋπολογισμών των ΚΑΕ, αυξήθηκε το δικαίωμα μεταγραφών Ελλήνων παικτών κατά την διάρκεια της σεζόν από ένα σε δύο, συστήθηκε επιτροπή από στελέχη του ΕΣΑΚΕ που ελέγχει για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου τα οικονομικά των ΚΑΕ».

Στο πρωτάθλημα υπάρχουν 5 ομάδες της επαρχίας (Προμηθέας, Ήφαιστος Λήμνου, Κολοσσός Ρόδου, Λάρισα, Ρέθυμνο). Η επαρχία έχει «αγκαλιάσει» το φετινό πρωτάθλημα;

«Η περιφέρεια έχει «αγκαλιάσει» εδώ και πολλά χρόνια το ελληνικό μπάσκετ. Υπήρξε και σεζόν που στο Πρωτάθλημα μας αγωνίζονταν 9 ομάδες από την περιφέρεια. Είναι πολύ ευχάριστο για μας να έχουμε πανελλαδική εκπροσώπηση στην EKO Basket League και θέλουμε εάν είναι δυνατόν να αυξηθεί. Η περιφέρεια με τον ενθουσιασμό και την αγάπη της για το μπάσκετ, δίνει νέα πνοή στο Πρωτάθλημα μας».

Το κομμάτι των χορηγιών, αλλά και των εσόδων στο πρωτάθλημα βρισκόταν στην κορυφή της ατζέντας σε αρκετές συνεδριάσεις. Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα ο ΕΣΑΚΕ, αλλά και το πρωτάθλημα από πλευράς εσόδων;

«Σε αντίθεση με την καταστροφολογία του περασμένου καλοκαιριού, η μείωση των εσόδων των ομάδων από τις συμφωνίες που εξασφάλισε για το νέο Πρωτάθλημα ο ΕΣΑΚΕ είναι πολύ μικρή. Στα ταμεία των ΚΑΕ μπαίνουν περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τον Κεντρικό χορηγό και τις υπόλοιπες χορηγίες. Ασφαλώς, εμείς θέλουμε το καλύτερο και δεν σταματάμε την προσπάθεια για νέες και καλύτερες συμφωνίες για την EKO Basket League».

Υπάρχει κάποιο πλάνο για τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το κομμάτι των χορηγιών, ώστε να υπάρξουν ακόμα περισσότερα έσοδα στα ταμεία του Συνδέσμου;

«Το πλάνο μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τους όρους και τις συνθήκες διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μας και να διαφυλάττουμε την αξιοπιστία του. Η Διεύθυνση Μάρκετινγκ επεξεργάζεται νέα ελκυστικά προγράμματα για τους χορηγούς για να τα προτείνει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του Πρωταθλήματος ότι η συνεργασία μας για την Κεντρική Χορηγία με την EKO έχει τριετή προοπτική».

Εάν υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία παράνομου στοιχηματισμού ενός αγώνα θα είμαστε οι πρώτοι που θα οδηγήσουμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Ο κόσμος φωνάζει και αναφέρει στο διαδίκτυο ότι κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος δεν είναι καθαρά και συνδέονται με το στοιχηματικό κομμάτι. Τι έχετε να απαντήσετε σε όλα αυτά;

«Ένας θεσμικός φορέας όπως είναι ο ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να κινείται με βάση φήμες ή υποψίες. Να είναι σίγουροι οι φίλαθλοι, ωστόσο, ότι επειδή το φαινόμενο του παράνομου στοιχηματισμού είναι εξελίσσεται διεθνώς, ο ΕΣΑΚΕ δεν θα ανεχθεί οποιονδήποτε μειώσει την φερεγγυότητα του Πρωταθλήματος.

Θα είμαστε οι πρώτοι που θα οδηγήσουμε τυχόν υπόθεση στην δικαιοσύνη, όπως άλλωστε έχει συμβεί στο παρελθόν, εάν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ή στοιχεία».

Με την παρουσία σας στην προεδρία του ΕΣΑΚΕ επανήλθε και το All Star Game. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί κερδισμένο -προσωπικό- στοίχημα;

«Δεν θέτω καμία ενέργεια μου για τον ΕΣΑΚΕ ως προσωπική υπόθεση. Θεωρώ ότι η αναβίωση του All Star Game από τον ΕΣΑΚΕ και τον ΠΣΑΚ ήταν πολύ σημαντική για το άθλημα μας για δύο κυρίως λόγους: Ο πρώτος είναι ότι το EKO All Star Game το «αγκαλιάζουν» τα μικρά παιδιά και οικογένειες, το κοινό που θέλουμε στα γήπεδα του Πρωταθλήματος. Το All Star Game είναι από τους πιο αγαπητούς θεσμούς στο φίλαθλο κοινό.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι από την αναβίωση του All Star Game άρχισε η συνεργασία μας με μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας, την EKO. Συνεργασία που διευρύνθηκε με την ανάληψη της Κεντρικής Χορηγίας της Basket League».

Πάτρα 2018, Θεσσαλονίκη 2019, Κρήτη 2020. Το All Star Game πήγε στην περιφέρεια και η ανταπόκριση ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

«Ήταν μια συνειδητή επιλογή μας τo ΕΚΟ All Star Game να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα γιατί πιστεύουμε ότι η περιφέρεια «διψά» για σπουδαία αθλητικά γεγονότα όπως η «Γιορτή της EKO Basket League.

Από την πλευρά μας προσπαθούμε να «τονώσουμε» το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού, γιατί κάθε πετυχημένος θεσμός πρέπει να ανανεώνεται. Έτσι από φέτος καταργήσαμε τον αγώνα Ελλήνων – Ξένων και στον Κεντρικό Αγώνα παίζουν οι ομάδες που έχουν επιλέξει οι κορυφαίοι της ψηφοφορίας του κοινού χωρίς να υπάρχει διάκριση μεταξύ των παικτών - Έλληνες ή ξένοι - που διαλέγουν για συμπαίκτες.

Έτσι προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρο στους παίκτες για να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικοί, σε έναν αγώνα που, πάντως, γίνεται για το θέαμα και όχι για την σκοπιμότητα, και να νιώσουμε όλοι, αθλητές και φίλαθλοι την ατμόσφαιρα της παρέας και των ανοιχτών γηπέδων».

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που βασίζεται στην ανάπτυξη των εθνικών πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, νιώθετε πως φτάνουμε στην άκρη του τούνελ; Θα υπάρξει λύση στην κόντρα Euroleague-FIBA;

«Για να είμαι ειλικρινής δεν νιώθω πως φτάνουμε στην άκρη του τούνελ, αλλά το εύχομαι, γιατί το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι διχασμένο. Και δεν μπορεί να συνεχίσει προς χάριν μιας κλειστής λίγκας, η υποβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων, που είναι ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Η νέα μεγάλη συνεργασία του BCL με την αμερικανική εταιρεία GCBH LP πόσο σημαντική θεωρείτε πως είναι για την ανάπτυξη του αθλήματος;

«Εμείς επικροτούμε και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος που βασίζεται στην αναβάθμιση των εθνικών πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων».

Είμαστε ικανοποιημένοι από την διαιτησία του πρωταθλήματος φέτος

Το κομμάτι διαιτησίας πόσο σας απασχολεί; Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο των διαιτητών στο πρωτάθλημα;

«Ο ΕΣΑΚΕ δεν έχει αρμοδιότητα για την διαιτησία του Πρωταθλήματος. Παρακολουθούμε ασφαλώς την διαιτησία, θέλουμε το Πρωτάθλημα μας να είναι φερέγγυο και αξιόπιστο, και παρεμβαίνουμε για το καλό της EKO Basket League στα αρμόδια όργανα εάν χρειαστεί. Η συνεχής συζήτηση για την διαιτησία, δεν συμβάλλει προς την θετική κατεύθυνση. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από την διαιτησία της EKO Basket League της φετινής σεζόν».

Υπάρχει η άποψη πως η διαιτησία πρέπει να φύγει από τα χέρια της ΕΟΚ. Εσείς τι σκέψεις κάνετε πάνω σε αυτό το κομμάτι;

«Ενώ το Πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη δεν είναι σωστό να αναφερθώ στο θέμα. Η αρμοδιότητα της διαιτησίας ανήκει στην ΕΟΚ. Ο ΕΣΑΚΕ σέβεται το νόμο και συνεργάζεται με την Ομοσπονδία για το καλό του αθλήματος και όχι για προσωπικά συμφέροντα».

Τα γεγονότα με τον διαιτητή Αναστόπουλο, προ μηνών, πώς τα σχολιάζετε;

«Κάθε λογικός άνθρωπος θεωρώ ότι καταδικάζει την βία από όπου και εάν εκείνη προέρχεται. Ιδιαίτερα από την στιγμή που μιλάμε για το μπάσκετ, ένα παιχνίδι που διδάσκει τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των συμπαικτών, των αντιπάλων, των παικτών και των διαιτητών».

Τι είναι αυτό που θέλει να αφήσει ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος ως παρακαταθήκη για την επόμενη προεδρία του ΕΣΑΚΕ;

«Ένα Πρωτάθλημα που θα διεξάγεται σε περιβάλλον οικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας για τις ΚΑΕ, θα είναι αξιόπιστο στην συνείδηση του φίλαθλου κοινού και στο οποίο θα έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη».

Ποιοι είναι οι στόχοι που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα, από την πλευρά σας και θέλετε να τους εκπληρώσετε μέχρι το τέλος της παρουσίας σας ως πρόεδρος του Συνδέσμου;

«Η προσπάθεια που άρχισε τον Μάρτιο του 2017 συνεχίζεται. Δεν γίνεται τίποτα από την μια στιγμή στην άλλη. Οι στόχοι μας είναι να βλέπουμε στο Πρωτάθλημα μας τις εξέδρες όλων των γηπέδων γεμάτες οικογένειες και παιδιά, ακόμη περισσότερους Έλληνες πρωταγωνιστές στα παρκέ, ακόμη καλύτερους ξένους αθλητές, περισσότερο θέαμα και ανταγωνισμό, τους συνεργάτες χορηγούς μας ικανοποιημένους και την Basket League να είναι Πρωτάθλημα με αναφορά στην κοινωνία».