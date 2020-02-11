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Orlando Magic - Atlanta Hawks

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Τέλος στο αρνητικό ρεκόρ των Χοκς, κέρδισαν μέσα στο Ορλάντο (vid)

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Αποθέωση για τον Κάρτερ υπό το βλέμμα της μητέρας του στο Ορλάντο (vid)

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«Μέγας» Τρε Γιανγκ οδήγησε στους Χοκς στην νίκη επί των Μάτζικ (vid)

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