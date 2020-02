Η Ζαλγκίρις μέσα από τα... μάτια του Ολυμπιακού (pics)

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το αγωνιστικό προφίλ της Ζαλγκίρις ενόψει του ματς των δύο ομάδων στην Λιθουανία (4/2, 20:00).

Αναλυτικά:

Τα τελευταία τρία χρόνια η Ζαλγκίρις βρισκόταν σταθερά στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης (μάλιστα τη σεζόν 2017-18 έφτασε ως το φάιναλ φορ του Βελιγραδίου), όμως, για να καταφέρει και φέτος να βρεθεί στο Top 8 θα πρέπει να κάνει υπέρβαση.

Το πιο λαμπρό αστέρι: Μακράν το μεγαλύτερο όνομα της Ζαλγκίρις είναι ο προπονητής της Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, πρώτοι σκόρερ της είναι οι Ζακ Λεντέι και Λούκας Λεκαβίτσιους.

Σε έχω δει κάπου κάπου σε ξέρω: Ζακ ΛεΝτέι! Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό. «Γνωστοί» μας από την θητεία τους στον Παναθηναϊκό είναι οι Λούκας Λεκαβίτσιους και Κέισι Ρίβερς.

Like a tourist: Σε περίπτωση που ταξιδέψετε στην λιθουανική πόλη για να στηρίξετε την ομάδας μας, σας παραθέτουμε μερικά tip-off. Το Κάουνας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, με περίπου 300.000 κατοίκους.

Must see: Το Μοναστήρι-Εκκλησία Pažaislis, το οποίο αποτελεί το μαργαριτάρι της λιθουανικής Μπαρόκ αρχιτεκτονικής σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, το μουσείο M.K.Čiurlionis και την πινακοθήκη M.Žilinskas.

Must do: Βόλτα στην παλιά Πόλη για να θαυμάσετε το Κάστρο του Κάουνας, το γοτθικό Perkūnas House,τις Εκκλησίες Vytautas the Great και St. Gertrude, το Δημαρχείο της πόλης και αλλά πολλά μνημεία.

Must eat: Λευκό τυρί με φρέσκο μέλι ή μαγειρεμένο με μπαχαρικά συνοδεία τσαγιού.

Το ρόστερ: