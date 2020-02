View this post on Instagram

In Memoriam! 🙏🏻⁣ ⁣ Με μπλουζάκια με το "8" και το "24" στην μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ θα εμφανιστούν στην προθέρμανση του αγώνα με τον Προμηθέα Πάτρας οι παίκτες της ομάδας μας! ⁣ Thank you ⁣@lemnos.sports.house ⁣ #ifaistoslimnou #limnos #WeAreIfaistos #KobeBryant #Kobe #RIP