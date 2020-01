Όταν τα All Star Game μετατράπηκαν σε... θρίλερ

Το τζάμπολ του φετινού All Star Game βρίσκεται προ των πυλών και ο ΕΣΑΚΕ γύρισε το χρόνο πίσω, επαναφέροντας στη μνήμη τα παιχνίδια που είχαν συναρπαστική εξέλιξη και κρίθηκαν στο τέλος.

Όπως αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ: Το Eko All Star Game είναι η γιορτή του μπάσκετ, μία ευκαιρία και για τους ίδιους τους αθλητές να χαρούν το παιχνίδι μακριά από το “πρέπει” του αποτελέσματος. Όταν όμως πλησιάζει η στιγμή να κριθεί κι αυτό, “μιλάει” ο αθλητικός εγωισμός και όταν πρόκειται για αθλητές του υψηλότερου επιπέδου είναι λογικό αυτός να είναι ακόμη πιο ισχυρός. Στη ιστορία των ελληνικών All Star Game πολλά από αυτά εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Πέντε από τα 23 κρίθηκαν κυριολεκτικά στον πόντο, ένα στο τρίποντο και ένα ακόμη έληξε... ισόπαλο. Το www.esake.gr θυμάται εκείνες τις περιπτώσεις των All Star Game που έμοιαζαν με ματς Πρωταθλήματος αφού ήταν “κλειστά” ως το τέλος.

Η αρχή έγινε στο 8ο All Star Game, εκείνο που έγινε στις 20 Νοεμβρίου 1999 στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα των Αμερικανών ολ σταρ επιβλήθηκε εκείνης των Ευρωπαίων με 119-118. Ένα σκληρό, για τα δεδομένα του αγώνα, φάουλ του Δημήτρη Παπανικολάου στον Μπιλ Έντουαρντς, πείσμωσε τους Αμερικανούς που αν και βρέθηκαν πίσω με οχτώ στο ημίχρονο (65-57) και 11 στο 30' (95-84) έφτασαν στην επικράτηση. Ήταν το πρώτο από τρία συνεχόμενα All Star Game που κρίθηκαν στον πόντο.

ΕΥΡΩΠΗ: Κορωνιός, Κάτας 26 (5), Χατζής 6 (2), Παπανικολάου 11, Λιαδέλης 16, Κολντεμπέλα 1, Μποντιρόγκα 19, Ρότζερς 7 (1), Γιαννούλης 13, Ντικούδης 9, Κακιούζης 10 (1).

ΑΜΕΡΙΚΗ: Χιλ 2, Μπούι 19 (3), Τέρνερ 6, Ντίνκινς 9 (1), Ρόμπινσον 9 (2), Φορντ 1, Αμάγια 12, Ριβς 10, Έντουαρντς 27 (1), Τζόνσον, Φόρεστ 19, Γκίμπερτ 6.

Στις 20 Ιανουαρίου 2001 στην Πάτρα, ο αγώνας ήταν Έλληνες εναντίον ξένων με την ομάδα των Ελλήνων σταρ να φτάνει στην επικράτηση με 86-85. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης έκρινε το παιχνίδι με μία σειρά από “μεγάλα” σουτ που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα των Ελλήνων και στον ίδιο τον τίτλο του MVP.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Αλβέρτης 17 (2), Καλαϊτζής 2, Παπαλουκάς 10, Παπανικολάου 13 (1), Σιγάλας 2, Φώτσης 3, Διαμαντόπουλος 6, Ντικούδης 11, Τσαρτσαρής 5 (1), Παπαδόπουλος 9, Ταπούτος 6, Χατζηβρέτας 2.

ΞΕΝΟΙ: Στεφάνοφ 5, Τζόνσον 14 (2), Κουτλουάι 1, Ρισασέ 10, Ντίνκινς 7 (1), Όλιβερ 9 (1), Βούκσεβιτς 17 (4), Αμάγια 10, Ζουρπένκο, Πέτροβιτς 3 (1), Ουίλιαμς 9.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2002 στη Δράμα, σε ματς που αυτή τη φορά κρίθηκε με σκορ που θύμιζε πραγματικά All Star Game, οι ξένοι επικράτησαν των Ελλήνων με 126-125. Αυτό που έκανε έναν χρόνο πριν ο Αλβέρτης, έκανε στο 10ο All Star Game ο Ίμπο Κουτλουάι για να κρίνει με “μεγάλα” σουτ το αποτέλεσμα.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Χαρίσης 17 (3), Σδράκας 2, Παπαλουκάς 2, Παπανικολάου 7, Σιγάλας 5 (1), Χατζηβρέττας 11 (1), Διαμαντόπουλος 4, Τσαρτσαρής 2, Ντικούδης 18, 16 (3), Παπαδόπουλος 17, Κακιούζης 21, Διαμαντίδης 3 (1).

ΞΕΝΟΙ: Σκιαρά 3 (1), Κουτλουάι 16 (2), Μποντιρόγκα 11, Όλιβερ 3 (1), Χόλντεν 22 (5), Καρ 10, Φόρντ 8, Μπραγκς 24 (2), Νόλαν 21, Λόρθριτζ 8.

Η επόμενη φορά που ο αγώνας-γιορτή του ελληνικού μπάσκετ κρίθηκε στα... σημεία, ήταν το 2005 στην Πάτρα. Η ομάδα των Ελλήνων ολ σταρ νίκησε εκείνη των ξένων με 77-76, στο ματς που διατηρεί μέχρι τώρα το αρνητικό ρεκόρ συνολικής παραγωγικότητας πόντων.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Ζήσης 2, Σπανούλης 6 (1), Χαρίσης, Βασιλειάδης 8, Διαμαντίδης 2, Χατζής 5 (1), Μπάρλος 18 (2), Οικονόμου 5 (1), Τσαρτσαρής 9, Βασιλόπουλος 12 (2), 3 (1), Σχορτσιανίτης.

ΞΕΝΟΙ: Μουλαομέροβιτς 6 (1), Λάκοβιτς, Κουτλουάι, Κόλινς 14 (2), Τρεντ 4, Ουάτσον 13, Νίτσεβιτς 3, Μπέιλι 8, Στακ 3, Χάτσον 6, Μάικλ 11 (1), Μπατίστ 8.



Ένα χρόνο μετά στη Λάρισα έγινε ένα ακόμη παιχνίδι με χροιά... θρίλερ και με την ιδιαιτερότητα του ότι δεν ανέδειξε νικητή. Έληξε με σκορ 97-97 ωστόσο με απόφαση των διαιτητών δεν πήγε στην παράταση κι έτσι όλοι έμειναν ικανοποιημένοι. Ακόμη και ο κόσμος της θεσσαλικής πόλης αφού είχε παρακολουθήσει ένα χορταστικό 40λεπτο.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Γκαγκαλούδης 9 (1), Σπανούλης 9 (2), Παπανικολάου 20 (2), Βασιλειάδης 9 (1), Μαυροκεφαλίδης 6, Βασιλόπουλος, Αλβέρτης 3 (1), Οικονόμου 4, Τσαρτσαρής 4, Διαμαντίδης 5 (1), Μπουρούσης 8, Σχορτσιανίτης 20 (2).

ΞΕΝΟΙ: Μουλαομέροβιτς 17 (3), Εντνι 4, Λάκοβιτς 3 (1), Στιούαρτ 4, Λιούις 10, Μπατίστ 9 (1), Ζίζιτς 2, Πάντιους 11 (1), Καστλ 12 (2), Στακ 9 (1), Μπρέϊσι 16.

Στις 9 Μαρτίου 2014 υπήρξε ένα ακόμη All Star Game που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν το 21ο στην ιστορία του θεσμού και έγινε στα Χανιά, με τους Έλληνες να παίρνουν τη νίκη επί των ξένων με 123-122 χάρη σε δύο βολές του Δημήτρη Διαμαντίδη.

ΕΛΛΗΝΕΣ: Μάντζαρης, Παππάς 24 (6), Μπράμος 18 (6), Αθηναίου 17 (5), Περπέρογλου, Φώτσης 7 (1), Πρίντεζης, Μαυροκεφαλίδης 15, Διαμαντίδης 5 (1), Τσαϊρέλης 12 (2), Καββαδάς 8, Μπόγρης 17

ΞΕΝΟΙ: ΜακΚόλουμ 14 (4), Τζέι Κοβάν Μπράουν 11 (3), Γιούιν 16, Κούπερ 6 (2), Ματσιούλις 2, Λοτζέσκι 13 (3), Ασκα 2, Ντάνστον 2, Λάσμε 17 (3), Γκιστ 2, Στέφενς 19 (1), Χαρτ 18 (2).

Το 23ο ΕΚΟ All Star Game, αυτό που φιλοξένησε πέρσι η Θεσσαλονίκη στο “Nick Galis Hall”, πρόσθεσε τον τελευταίο κρίκο σε αυτήν την αλυσίδα των θρίλερ του θεσμού. Μέχρι τον επόμενο. Οι Greek Stars νίκησαν τους World Stars με 149-146 χάρη σε τρίποντο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στα 7'' και αφού το σουτ του Ουίλιαμς-Γκος από το κέντρο στην εκπνοή δεν βρήκε τον στόχο.

GREEK STARS: Καλάθης, Σπανούλης 3, Πρίντεζης 7 (1), Παπανικολάου 18 (5), Παπαγιάννης 22, Μποχωρίδης 16, Λαρεντζάκης 10, Βασιλόπουλος 4, Αντετοκούνμπο 39 (18/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6ρ, 5ασ), Παπαπέτρου 16, Χρυσικόπουλος 4, Μπόγρης 12.

WORLD STARS: Ουίλιαμς-Γκος 10, Γκος 23 (5), Κιλπάτρικ 17, Ματσιούλις 6, Μιλουτίνοφ 2, Στρέλνιεκς 6, Θίοντορ 12, Γκιστ 4, Χάτσερ 5, Τουπάν 16, ΛεΝτέι 33 (16/18 σουτ), Αγκμπελέσε 12.