Όταν τα All Star Games ανέδειξαν... super stars

Η αντίστροφη μέτρηση για το 24ο All Star Game άρχισε και ο ΕΣΑΚΕ έριξε μια ματιά στο... παρελθόν, επαναφέροντας στην επιφάνεια ξεχωριστές στιγμές των παλαιότερων αγώνων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΣΑΚΕ: Η ιστορία των ΕΚΟ All Star Games έχει να παρουσιάσει πολλά πρόσωπα που ξεχώρισαν και άφησαν το στίγμα τους σε αυτά. Υπάρχει όμως και μία κατηγορία παικτών που είναι ξεχωριστή. Είναι εκείνη των παικτών που ξεπήδησαν από τη γιορτή της ΕΚΟ Basket League, έδειξαν μέσα από αυτήν τα πρώτα δείγματα γραφής τους και στη συνέχεια εξελίχθηκαν μετατράπηκαν σε σταρ πανευρωπαϊκού επιπέδου. Το www.esake.gr συνεχίζει τα αφιερώματα του στο ΕΚΟ All Star Game, ενόψει του 24ου EKO All Star Game που θα πραγματοποιηθεί στο διήμερο 8 και 9 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Η χρονιά στην οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα του All Star διημέρου αγώνας των ελπίδων του ελληνικού μπάσκετ ήταν το 2003 στη Χαλκίδα. Ήταν ένας αγώνας που ξέχωρα από το ότι παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον (έληξε με σκορ 67-64) ανέδειξε αθλητές που πρωταγωνίστησαν σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο και αρκετοί από αυτούς εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν.

Με την ομάδα του βορρά είχαν αγωνιστεί μεταξύ άλλων οι Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Κώστας Βασιλειάδης, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Κώστας Κακαρούδης και Δημήτρης Χαριτόπουλος ενώ σε εκείνη του νότου αγωνίστηκαν μεταξύ αθλητές που έγραψαν πολλά “χιλιόμετρα” στο υψηλότερο επίπεδο. Ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Νίκος Ζήσης αλλά και οι Ξανθόπουλος, Μαυροειδής, Καϊμακόγλου και Ταπούτος.

Πέραν των νέων σταρ που ξεπήδησαν μέσα από το παρκέ, εκείνο το παιχνίδι ανέδειξε και προπονητές που στη συνέχεια καθιερώθηκαν στην Basket League αλλά και στην Ευρωλίγκα. Την ομάδα του βορρά κοουτσάρισε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχοντας στο πλευρό του τον Στράτο Κουκουλεκίδη ενώ εκείνη του νότου καθοδήγησε ο Δημήτρη Ιτούδης με συνεργάτη τον Βαγγέλη Αγγέλου. Ένα χρόνο μετά ο Δημήτρης Πρίφτης κοουτσάρισε τις ελπίδες του βορρά και ο Δημήτρης Ιτούδης εκείνες του νότου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στο αντίστοιχο παιχνίδι του 2006 στη Λάρισα, έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους κάποιοι ακόμη παίκτες που εξακολουθούν ακόμη και τώρα να πρωταγωνιστούν. Ήταν ο Ντούσαν Σάκοτα, ο Στράτος Περπέρογλου και ο Δημήτρης Βεργίνης. Ένα χρόνο μετά στη Λαμία πήραν το “βάπτισμα του πυρρός” μεταξύ άλλων ο Χάρης Γιαννόπουλος, ο Γάιος Σκορδίλης, ο Ζήσης Σαρικόπουλος και ο Σπύρος Μούρτος που έχουν κάνει αξιοσημείωτη καριέρα στην ΕΚΟ Basket League.

Στην Αμαλιάδα το 2008 τις δύο ομάδες κοουτσάρισαν προπονητές που δουλεύουν στο εξωτερικό. Σφαιρόπουλος, Πρίφτης τον βορρά, Ιτούδης, Χουγκάζ τον νότο. Σε εκείνο το παιχνίδι των ελπίδων έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση παίκτες όπως ο Νίκος Παππάς, ο Μιχάλης Τσαϊρέλης, ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, ο Νώντας Παπαντωνίου και ο Σταύρος Τουτζιαράκης.

Ούτε το παιχνίδι της Ξάνθης το 2009 αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα που θέλει αυτά τα παιχνίδια να αποτελούν τη “σπίθα” στην εκκίνηση της καριέρας πολλών σημαντικών αθλητών. Στο “Φ.Αμοιρίδης” είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση σε All Star μεταξύ άλλων ο Κώστας Σλούκας και Λίνος Χρυσικόπουλος.

Στα “Δύο Αοράκια” γήπεδο όπου θα φιλοξενηθεί και το φετινό EKO All Star Game εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2010 κάποιοι ακόμη σταρ στην ανατολή της καριέρας τους. Ήταν ο Νικ Καλάθης, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιάννης Αθηναίου, ο Γιώργος Μπόγρης, ο Λεωνίδας Κασελάκης και ο Βαγγέλης Μάντζαρης.

Το 2011 στον Πύργο βρήκαν τον ίδιο δρόμο μέσα από το παιχνίδι των ελπίδων ο Λευτέρης Μποχωρίδης και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ το 2013 στην Πάτρα δόθηκε η πρώτη ευκαιρία για να λάμψουν ως ολ σταρ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Βασίλης Καββαδάς, ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ και ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Στην τελευταία δύο διετία, οι αγώνες μέσα από τους αγώνες των Rising Stars και των All Time Stars “έλαμψαν” κάποια από τα νέα, μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ όπως ο Ντίνος Μήτογλου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Αντώνης Κόνιαρης, ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Γιώργος Τσαλμπούρης, ο Δημήτρη Μωραίτης, ο Μιχάλης Λούντζης και ο Γιάννης Αγραβάνης.