LIVE LIVE 04-02-2020 21:00 AQUILA BASKET TRENTO 0 0 <% getScoreHome(685974) %> <% getScoreAway(685974) %> DARUSSAFAKA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Aquila Basket Trento - Darussafaka ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE DARUSSAFAKA 0 <% getScoreHome(675964) %> AQUILA BASKET TRENTO 0 <% getScoreAway(675964) %> LIVE AQUILA BASKET TRENTO 0 <% getScoreHome(685156) %> BASKET BRESCIA LEONESSA 0 <% getScoreAway(685156) %> LIVE PARTIZAN 0 <% getScoreHome(683291) %> DARUSSAFAKA 0 <% getScoreAway(683291) %> LIVE DINAMO SASSARI 0 <% getScoreHome(682392) %> AQUILA BASKET TRENTO 0 <% getScoreAway(682392) %>