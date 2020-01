BCL: Ποιες ομάδες και πώς μπορούν να προκριθούν αυτή την εβδομάδα

To Basketball Champions League δημοσίευσε κείμενο με σενάρια πρόκρισης από την προτελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα. Προκρίνονται ΑΕΚ και Περιστέρι με νίκες τους.

Αναλυτικά το σχετικό κείμενο:

Υπάρχουν ακόμη εννιά εισιτήρια για τα Play-Offs του Basketball Champions League που θα βρουν κάτοχο στην 13η ή την τελευταία αγωνιστική της Κανονικής Περιόδου.

Επτά ομάδες έχουν ήδη κλείσει θέση για την φάση των 16, οκτώ ομάδες είναι εκτός κούρσας και οι υπόλοιπες 17 έχουν ακόμη πιθανότητες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, για να φτάσουν στα Play-Offs.

Ας δούμε τι ισχύει σε κάθε όμιλο εν όψει της 13ης αγωνιστικής:

ΟΜΙΛΟΣ A



Η Manresa του Pedro Martinez θέλει να βρεθεί στα Play-Offs από την Τρίτη, αλλά θα χρειαστεί νίκη στο Βέλγιο

Εναπομείναντα παιχνίδια

13η Αγωνιστική: Filou Oostende vs. BAXI Manresa; Dinamo Sassari vs. UNET Holon; Lietkabelis vs. SIG Strasbourg; Turk Telekom vs. Polski Cukier Torun

14η Αγωνιστική: BAXI Manresa vs.Dinamo Sassari; SIG Strasbourg vs. Turk Telekom; Polski Cukier Torun vs. Filou Oostende; UNET Holon vs. Lietkabelis

Η BAXI Manresa (7-5) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs αν νικήσει την Τρίτη την Filou Oostende.

Η Filou Oostende (6-6) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs αυτή την εβδομάδα, αν νικήσει την Manresa και η UNET Holon ηττηθεί από την Sassari. Η βελγική ομάδα έχει αβαντάζ σε οποιαδήποτε ισοβαθμία με Holon και Lietkabelis.

Η UNET Holon (6-6) δεν μπορεί να προκριθεί από αυτή την εβδομάδα. Θα έχει το πάνω χέρι σε πιθανή ισοβαθμία με την Manresa, αλλά όχι με την Oostende. Έχει διαφορά έξι πόντων κόντρα στην Lietkabelis, την οποία θα αντιμετωπίσει για την 14η αγωνιστική.

Η Lietkabelis (5-7) θέλει νίκη την Τρίτη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης. Η λιθουανική ομάδα θα μείνει εκτός μάχης, αν χάσει την Τρίτη και ταυτόχρονα μία εκ των Oostende και Holon επικρατήσει στο δικό της παιχνίδι.

Turk Telekom (9-3) και Dinamo Sassari (9-3) έχουν ήδη προκριθεί στα Play-Offs. SIG Strasbourg (4-8) και Polski Cukier Torun (2-10) είναι ήδη εκτός.



ΟΜΙΛΟΣ B



Η Burgos θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα που νικά στην Ιερουσαλήμ και το έπαθλο θα είναι μια θέση στα Play-Offs

Εναπομείναντα παιχνίδια

13η Αγωνιστική: Anwil Wloclawek vs. Teksüt Bandirma; EB Pau-Lacq-Orthez vs. Telenet Giants Antwerp; RASTA Vechta vs. AEK; Hapoel Bank Yahav Jerusalem vs. San Pablo Burgos

14η Αγωνιστική: Telenet Giants Antwerp vs. Hapoel Bank Yahav Jerusalem; San Pablo Burgos vs. RASTA Vechta; AEK vs. Anwil Wloclawek; Teksüt Bandirma vs. EB Pau-Lacq-Orthez

Η San Pablo Burgos (7-5) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs αν επιβληθεί την Τετάρτη της Hapoel Bank Yahav Jerusalem.

Η AEK (7-5) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs αν επιβληθεί την Τετάρτη της RASTA Vechta.

Η Teksüt Bandirma (6-6) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs αν νικήσει την Τρίτη την Anwil και η AEK επιβληθεί της Vechta την Τετάρτη.

Η RASTA Vechta (6-6) δεν μπορεί να προκριθεί στα Play-Offs από αυτή την εβδομάδα. Αν νικήσει την ΑΕΚ και έρθουν καλά αποτελέσματα σε άλλα ματς, θα αυξήσει τις πιθανότητές της μέσω μιας τετραπλής ισοβαθμίας στο 8-6 με τις Bandirma, Burgos και AEK. Σ' αυτή την περίπτωση, οι πρώτες τρεις ομάδες θα προκριθούν και η ΑΕΚ θα μείνει 5η.

Η Anwil Wloclawek (5-7) χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη επί της Bandirma την Τρίτη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στα Play-Offs.

Η Hapoel Bank Yahav Jerusalem (9-3) έχει ήδη πάρει εισιτήριο για τα Play-Offs. Telenet Giants Antwerp (4-8) και EB Pau-Lacq-Orthez (4-8) έχουν μείνει ήδη εκτός διεκδίκησης μιας θέσης στα Play-Offs.



ΟΜΙΛΟΣ C



Η Nizhny ίσως έχει λόγο να πανηγυρίζει την Τρίτη, 24 ώρες πριν μπει στο παρκέ για το ματς με την Gaziantep

Εναπομείναντα παιχνίδια

13η Αγωνιστική: Περιστέρι winmasters vs. Brose Bamberg; Mornar Bar vs. ERA Nymburk; Iberostar Tenerife vs. VEF Riga; Nizhny Novgorod vs.Gaziantep

14η Αγωνιστική: ERA Nymburk vs. Περιστέρι winmasters; Brose Bamberg vs. Iberostar Tenerife; VEF RIga vs. Nizhny Novgorod; Gaziantep vs. Mornar Bar

Η Nizhny Novgorod (7-5) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs, αν νικήσει την Τετάρτη την Gaziantep, ή αν το Περιστέρι νικήσει την (σ' αυτό το σενάριο προκρίνονται και το Περιστέρι και η Nizhny).

Το Περιστέρι winmasters (7-5) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs, αν νικήσει την Τρίτη την Brose Bamberg (σ' αυτό το σενάριο προκρίνονται και το Περιστέρι και η Nizhny).

Η Brose Bamberg (6-6) θα μείνει στη διεκδίκηση της πρόκρισης μόνο αν νικήσει το Περιστέρι. Η διαφορά δεν θα παίξει ρόλο, καθώς έχει νικήσει την ελληνική ομάδα και στο πρώτο ματς. Σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας ανάμεσα σε Nizhny, Bamberg και Περιστέρι, οι δυο πρώτες ομάδες προκρίνονται και η ελληνική ομάδα μένουν εκτός.

Iberostar Tenerife (10-2) και ERA Nymburk (10-2) έχουν ήδη προκριθεί στα Play-Offs. Mornar Bar (4-8), Gaziantep (3-9) και VEF Riga (1-11) είναι ήδη εκτός συνέχειας.



ΟΜΙΛΟΣ D



Η Bonn έχει τις καλύτερες πιθανότητες να πάρει ένα από τα δύο εισιτήρια μέσω του Ομίλου D

Εναπομείναντα παιχνίδια

13η Αγωνιστική: Falco Szombathely vs. Happy Casa Brindisi; Besiktas Sompo Sigorta vs. Neptunas Klaipeda; Telekom Baskets Bonn vs. JDA Dijon; Casademont Zaragoza vs. ΠAOK

14η Αγωνιστική: JDA Dijon vs. Besiktas Sompo Sigorta; Happy Casa Brindisi vs. Casademont Zaragoza; Neptunas Klaipeda vs. Falco Szombathely; ΠAOK vs. Telekom Baskets Bonn

Η Telekom Baskets Bonn (7-5) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs, αν νικήσει την Dijon την Τρίτη, ή αν Besiktas και Brindisi νικήσουν τα δικά τους ματς.

Η Besiktas Sompo Sigorta (6-6) θα εξασφαλίσει θέση στα Play-Offs, αν επιβληθεί την Τρίτη της Neptunas Klaipeda.

Η Happy Casa Brindisi (5-7) θα διατηρήσει πιθανότητες πρόκρισης μόνο αν νικήσει την Falco την Τρίτη και οι Bonn και Besiktas χάσουν τα δικά τους ματς. Η ιταλική ομάδα έχει το αβαντάζ σε πιθανή ισοβαθμία με την Neptunas, αλλά όχι και με τις Bonn και Besiktas.

Η Neptunas Klaipeda (5-7) θα μείνει εκτός διεκδίκησης αν δεν νικήσει την Besiktas την Τρίτη. Σε περίπτωση που τα καταφέρει, θα έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμία με την τουρκική ομάδα και την Bonn.

H Falco Szombathely (5-7) θέλει νίκη επί της Βrindisi και ήττες των Bonn και Besiktas για να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση.

Casademont Zaragoza (8-4) και JDA Dijon (8-4) έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση για τα Play-Offs. Ο ΠAOK (4-8) έχει μείνει ήδ οριστικά εκτός Play-Offs.

----

Η παραπάνω ανάλυση ετοιμάστηκε αποκλειστικά για να βελτιώσει την εμπειρία και τις γνώσεις των φιλάθλων του BCL εν όψει των δυο τελευταίων αγωνιστικών.