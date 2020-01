Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για το All Star Game

Ο ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε πως τέθηκαν στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για το τριήμερο (7-9/2) του All Star Game της Basket League.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του 24ου EKO All Star Game, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης με το αγωνιστικό μέρος να φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο «Δύο Αοράκια» έχει αρχίσει και τα εισιτήρια τίθενται στην διάθεση του φίλαθλου κοινού!

Κλείσε την θέση σου στην «Γιορτή του Επαγγελματικού Μπάσκετ», που υπόσχεται πολλές εκπλήξεις και θέαμα, στην tIcketcore.gr και το link: https://www.ticketcore.gr/tickets/allstargame/#

Οι τιμές των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις της Κυριακής (9/2) και τον Κεντρικό Αγώνα του 24ου EKO All Star Game, που θα γίνει με νέα μορφή, έχουν οριστεί σε 20€, 10€ και 7€.

Η είσοδος για τους αγώνες του Σαββάτου (8/2), το All Star Game Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο και το All Star Rising Stars – All Time Stars, θα είναι ελεύθερη.

Οι θέσεις για τα ΑμεΑ στους αγώνες του Σαββάτου (8/2) και της Κυριακής (9/2) είναι περιορισμένες, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Οργανωτική Επιτροπή του All Star Game ’20 στους αριθμούς 2107565503-4.

Το πρόγραμμα του τριημέρου του 24ου EKO All Star Game:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

16:00 – 21:00: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σεμινάριο προπονητών ΣΕΠΚ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΖΙΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΑΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



17:00: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 3ΟΝ3 ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ από κάθε Αθλητικό Σωματείο ΕΚΑΣΚ (η νικήτρια ομάδα θα φιλοξενηθεί στους πάγκους τον ομάδων του αγώνα 8/2/20202)

19:00: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΥΟ ΑΟΡΑΚΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από κάθε Αθλητικό Σωματείο ΕΚΑΣΚ (ο νικητής θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό τριπόντων του Σαββάτου 8/2/2020)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

09:00 – 13:00: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σεμινάριο προπονητών ΣΕΠΚ

11:30: Επίσκεψη στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

12:00: Event σε Περίπτερο EKO ASG’20 στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή των mascots, Αθλητών, Cheerleaders και διαγωνισμός με τοποθέτηση μπασκέτας, υπογραφή αυτογράφων, διανομή έντυπου υλικού και δώρων.

10:00 – 13:00: Εθελοντική Αιμοδοσία «EXOYME ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ» στη Λότζια (κεντρική πλατεία του Ηρακλείου).

15:00: Λειτουργία Basket Village 15.00 EKO ALL STAR GAME ΟΣΕΚΑ

17:00: EKO ALL STAR GAME 2020 ALL TIME STARS – RISING STARS

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

11:00: Επίσκεψη στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

12:00: Media Day IBIS HOTEL

15:00: Λειτουργία Basket Village

16:30: Έναρξη EKO ALL STAR GAME 2020