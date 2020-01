Η είδηση του άδικου χαμού του Κόμπε Μπράιαντ έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, με την ΚΑΕ Ηρακλής να στέλνει το δικό της συλλυπητήριο μήνυμα.

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Κόμπε Μπράιαντ μετά την συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε. Η ΚΑΕ Ηρακλής δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τον άδικο χαμό του «Black Mamba» στέλνοντας το δικό της συλλυπητηριο μήνυμα.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση των «κυανόλευκων» αναφέρει:

«Καλό Παράδεισο σε έναν από τους Μεγαλύτερους που έπαιξαν ποτέ το Παιχνίδι... Rest in Peace for one of the Greatest to ever play the game! #ripkobe»