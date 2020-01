Στο πλευρό των παιδιών της Λήμνου ο Ήφαιστος (pic)

View this post on Instagram

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κοντιά⁣ ⁣ Την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στα παιδιά και να παίξουν μαζί τους είχε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου αντιπροσωπεία του Ηφαίστου Λήμνου. ⁣ ⁣ Ο τιμ μάνατζερ, Μάρκος Κολώκας, ο assistant coach, Μανώλης Παπαμακάριος, κι οι παίκτες της ομάδας μας, Σον Έβανς και Γιώργος Διαμαντάκος, επισκέφτηκαν το πρωί το Δημοτικό Σχολείο Κοντιά, μίλησαν με τα παιδιά, έπαιξαν μαζί τους, μοίρασαν αυτόγραφα και έδωσαν ραντεβού για το εντός έδρας παιχνίδι με το Λαύριο Megabolt, στο οποίο θα βρεθούν οι μαθητές του σχολείου.⁣ ⁣ #ifaistoslimnoubc #ifaistosfamily #WeAreIfaistos #together