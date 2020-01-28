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Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers

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NBA

Πήρε το πινακάκι και σχεδίασε play στα κρίσιμα δευτερόλεπτα ο Τόμπσον! (vid)

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NBA

Ρεκόρ καριέρας για τον... διπλό και εντυπωσιακό Τόμπσον (vid)

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Μέλος κλειστού «κλαμπ» των 20+ πόντοι και 20+ ριμπάουντ ο Ντράμοντ (vid)

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