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Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls

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Με 42άρη Λαβίν οι Μπουλς από το -19, νίκησαν τους Καβαλίερς (vid)

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Ντέρικ Ρόουζ για το Game 4 με Καβαλίερς: «Ο Μπλατ είχε καλέσει τάιμ άουτ» (vid)

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