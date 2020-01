Απονεμήθηκε το βραβείο «Fair Play» στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ (pics)

Με ένα ξεχωριστό βραβείο τίμησε ο ΕΣΑΚΕ την ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Ιωνικό, για την δράση και την ευαισθητοποίηση που δείχνει ο Δικέφαλος στα ΑμΕΑ και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΕΣΑΚΕ:

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ιωνικός Νίκαιας Affidea για την 16η αγωνιστική της κανονικής περίοδου της EKO Basket League απονεμήθηκε στον «Δικέφαλο του Βορρά» το βραβείο FAIR PLAY για το μήνα Δεκέμβριο.

Το έπαθλο FAIR PLAY θεσπίστηκε από την ΕΟΚ με σκοπό να επιβραβευτούν ενέργειες και δράσεις που αναδεικνύουν το ευ αγωνίζεσθαι και το υγιές φίλαθλο πνεύμα.

Το βραβείο στον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Αριστοτέλη Καρακούση απένειμε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος για την δράση και την ευαισθητοποίηση που δείχνει ο «Δικέφαλος του Βορρά» στα ΑμΕΑ και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Αποκορύφωμα αυτής της δράσης ήταν η δημιουργία του video “All different, all equal: PAOK for international day of people with disabilities” που δημοσιεύτηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία.