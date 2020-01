ΑΕΚ: Επιτυχημένη επέμβαση για τον Γκίκα

View this post on Instagram

O αθλητής της ΑΕΚ BC, Νίκος Γκίκας, υπεβλήθη σήμερα (18/01) στο Metropolitan General σε επέμβαση αποκατάστασης ρήξης του ωλενίου πλαγίου συνδέσμου του δεξιού αντίχειρα, από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Φραγκίσκο Νικ. Ξυπνητό, ορθοπαιδικό χειρουργό, με βοηθό τον κ. Στέφανο Καϊάφα, μέλος του Ιατρικού Επιτελείου. Η χειρουργική επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία. Ο αθλητής θα ξεκινήσει σύντομα πρόγραμμα αποκατάστασης. Στις φωτό, οι κ.κ. Ξυπνητός και Καϊάφας, μαζί με τον Νίκο, και τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. της ΑΕΚ BC, Γιώργο Νικολάου. #AEKBC #GetWellSoon @nikthegik8