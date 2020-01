MVP της αγωνιστικής στο BCL ο Μπράουν

Ο Τζέι Κόβαν Μπράουν ήταν απολαυστικός στη νίκη της Χάποελ Ιερουσαλήμ επί της Ανβίλ και αναδείχθηκε MVP στην 11η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το σχετικό θέμα στην ιστοσελίδα του BCL:

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ισραήλ) - Ο J’Covan Brown αναδείχθηκε MVP της 11ης αγωνιστικής έπειτα από την καλύτερη του εμφάνιση για το Basketball Champions League μετά τη μεταγραφή του στην Hapoel Bank Yahav Jerusalem.

Ο 29χρονος γκαρντ συγκέντρωσε 31 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, στην καλύτερή επίδοσή του την τελευταία διετία, και βοήθησε την ομάδα από το Ισραήλ να νικήσει εκτός έδρας την Anwil Wloclawek με 107-102 σε ένα από τα πιο παραγωγικά παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης.

Είμαι πάντα έτοιμος για τον ομάδα και όταν ο προπονητής μού το ζητήσει, προσπαθώ να βοηθώ κάνοντας τη δουλειά μου - J'Covan Brown



Ο Brown έκανε double-double με 21 πόντους και 10 ασίστ, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε ερχόμενος από τον πάγκο. Ακόμη πιο σημαντικό, ότι έδειξε πως είναι ο ορισμός του clutch παίκτη όταν επέστρεψε στο παρκέ, σχεδόν δυο λεπτά πριν από το τέλος, και με την ομάδα του πίσω με σκορ 96-93.

Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε δυο ασίστ, έβαλε ένα τρίποντο για το προσπέρασμα 46" πριν από το φινάλε κι έβαλε τελικά τις δυο βολές που κλείδωσαν τη νίκη της Hapoel. Ήταν απλώς άλλη μια μέρα στη δουλειά για εκείνον.

"Είμαι πάντα έτοιμος για τον ομάδα και όταν ο προπονητής μού το ζητήσει, προσπαθώ να βοηθώ κάνοντας τη δουλειά μου κι αυτό έκανα την Τετάρτη," δήλωσε ο Brown στο championsleague.basketball.

"Δεν νομίζω πως έχει να κάνει με το ότι είμαι clutch, απλά βρήκα ρυθμό για να βάλω τα σουτ μου και προσπάθησα να είμαι καλός συμπαίκτης όταν με αντιμετώπισαν με double team ή παγίδα.

Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών που μπορεί να βγάλει απίθανες φάσεις όταν βρει την ευκαιρία - J'Covan Brown



"Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες μου, ώστε να τους δώσω την μπάλα και όταν είναι η δική μου στιγμή να σουτάρω με αυτοπεποίθηση," τόνισε ο Brown.

Πέρα από το γεγονός πως επικράτησε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς της σεζόν ως τώρα, η Ηapoel έγραψε άλλη μια σελίδα στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα με τέσσερις παίκτες που πετυχαίνουν 20+ πόντους στο ίδιο παιχνίδι.

Αυτό που έχουμε στα αποδυτήρια είναι υπέροχο. Όταν παίζουμε έτσι, είμαστε μια ομάδα που πολύ δύσκολα την σταματάς - J'Covan Brown



"Αυτό δείχνει το χαρακτήρα της ομάδας μας," ανέφερε ο Brown.

"Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών που μπορεί να βγάλει απίθανες φάσεις όταν βρει την ευκαιρία.

"Αυτός είναι ο τρόπος που ο προπονητής έφταιξε αυτή την ομάδα, με σπουδαίους παίκτες που μπορούν να πασάρουν και θέλουν να παίζουν ομαδικά. Κόντρα στην Anwil, δείξαμε ξανά ότι αυτό που έχουμε στα αποδυτήρια είναι υπέροχο. Όταν παίζουμε έτσι, είμαστε μια ομάδα που πολύ δύσκολα την σταματάς.

Ο Brown είναι ασταμάτητος φέτος, όπως φαίνεται κι από τη στατιστική του: μετρά κατά μέσο όρο 15.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, ενώ πέρσι είχε 9.1 πόντους και 2.2 ριμπάουντ, τη στιγμή που οι ασίστ έχουν μείνει αναλλοίωτες στις 4.2 ανά παιχνίδι. Η μέση τιμή στην αξιολόγηση έχει ανέβει στις 16.2 μονάδες από τις 9.2 τη σεζόν 2018-19.

"Μπαίνοντας σ' αυτή τη σεζόν, ήθελα να μπορέσω να είμαι πάντα εκεί για τους συμπαίκτες μου," δήλωσε.

"Η βασική μου επιθυμία είναι να έχω συνέπεια στο παρκέ, να είμαι συνεπής ανεξαρτήτως νικών και ηττών, κάτι που μου έλειπε την περσινή χρονιά.

Θέλαμε απλά να επιστρέψουμε και να κάνουμε ο,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στο Final Four, το οποίο ευελπιστώ να φιλοξενήσουμε στην Ιερουσαλήμ - J'Covan Brown



"Φέτος, έχω καταφέρει να βρω ρυθμό, νιώθω ότι το μυαλό μου είναι καθαρό και ότι το διασκεδάζω ξανά. Αυτό ήταν το σημαντικό."

Ο Brown, που αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP της αγωνιστικής, είχε βρεθεί στην καλύτερη 5άδα δύο φορές. Η δεύτερη ήταν την 9η αγωνιστική της πρώτης σεζόν του BCL, όταν είχε συγκεντρώσει 35 μονάδες στην αξιολόγηση στη νίκη της Pinar Karsiyaka με 99-59 απέναντι στην Reyer Venezia.



Στην Hapoel, φυσικά, υπάρχει αφθονία ταλέντο και γι' αυτό είναι η τρίτη φορά που φέτος κάποιος παίκτης της αναδεικνύεται MVP της αγωνιστικής - ο James Feldeine έφτασε σ' αυτή τη διάκριση στην 3η αγωνιστική και ο TaShawn Thomas τον ακολούθησε την 11η αγωνιστική.

Μετά την ανάδειξή του σε MVP, ο Thomas είπε ότι ο μεγάλος στόχος του και της ομάδας του ήταν να περάσει στα Προημιτελικά και στη συνέχεια στο Final Four.

"Φυσικά, μοιράζομαι αυτό το συναίσθημα, ξέρουμε ότι μας ξέφυγε από τα χέρια πέρσι," τόνισε ο Brown.

"Βασικά φέτος, θέλαμε απλά να επιστρέψουμε και να κάνουμε ο,τι χρειάζεται για να φτάσουμε στο Final Four, το οποίο ευελπιστώ να φιλοξενήσουμε στην Ιερουσαλήμ. It's going to be a great atmosphere here if this happens, you know.

"Πρέπει να προχωράμε βήμα-βήμα, να σκεφτόμαστε κάθε ματς ξεχωριστά και να το αντιμετωπίζουμε αναλόγως."