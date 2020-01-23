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Golden State Warriors
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Utah Jazz
UTAH JAZZ

Golden State Warriors - Utah Jazz

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NBA

Το πάλεψαν οι Ουόριορς, αλλά δεν άντεξαν ως το τέλος στην Γιούτα (vid)

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NBA

Παραλίγο να την... πατήσουν οι Τζαζ από το +17 με τους Ουόριορς (vid)

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NBA

Έγινε το... αναμενόμενο: Ο Γκριν έφερε την πρώτη αποβολή στο νέο γήπεδο των Ουόριορς (vid)

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