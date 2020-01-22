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Gaziantep Basketbol - Iberostar Tenerife

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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Εύκολο «διπλό» για την Τενερίφη του Μπόγρη στην Τουρκία

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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

«Επικό» φινάλε: από το -7 στο +2 μέσα σε 70 δευτερόλεπτα (vid)

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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Στα... βαθιά η ευρωπαϊκή επιστροφή του Περιστερίου

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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Παρέμεινε στην κορυφή με θετικό Βασιλειάδη η Τενερίφη

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