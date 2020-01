Γλυνιαδάκης: «Το All Star Game επιστρέφει σε ένα νησί που διψάει για μπάσκετ»

Η αντίστροφη μέτρηση για το EKO All Star Game '20 έχει αρχίσει με το μεγάλο ραντεβού της φετινής σεζόν να έχει δοθεί για την Κρήτη κι συγκεκριμένα το Ηράκλειο. Εκεί όπου, στο κλειστό στα «Δύο Αοράκια» θα κτυπά το διήμερο 8-9/2 η καρδιά του επαγγελματικού μπάσκετ.

Όπως συμβαίνει από τo πρώτο All Star Game, τον Δεκέμβριο του 1991, ο ΠΣΑΚ αποτελεί τον συνδιοργανωτή της εκδήλωσης. Παράλληλα ο σύνδεσμος των αθλητών που άλλωστε αποτελούν τους μεγάλους πρωταγωνιστές στα All Star Games, θα διεξάγει διάφορες κοινωνικές δράσεις στο πλαίσιο του EKO All Star Game '20.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, στέλνει το δικό του μήνυμα για τη φετινή διοργάνωση.

- Έπειτα από έξι χρόνια το EKO All Star Game επιστρέφει στο νησί της Κρήτης, ενώ μετά από μία δεκαετία θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο στα «Δύο Αοράκια». Πως έγινε η συγκεκριμένη επιλογή;

«Το EKO All Star Game επιστρέφει στην Κρήτη, ένα νησί που διψάει για μπάσκετ και που όλο και περισσότερα παιδιά γράφονται στις ακαδημίες των ομάδων του νησιού. Αποφασίσαμε λοιπόν, μετά το πολυ επιτυχημένο EKO All Star Game στα Χανιά πριν από 6 χρόνια, να το κάνουμε στο Ηράκλειο. Πρόκειται για μια πόλη που μπορεί να φιλοξενήσει και έχει φιλοξενήσει πολύ μεγάλα events, σε αυτό το γήπεδο στα Δυο Αοράκια, πολύ μεγάλα παιχνίδια και είμαστε σίγουροι από τη συμμετοχή του κόσμου στην ψηφοφορία αλλά και στα εισιτήρια, ότι θα είναι ένα sold out All Star Game».

- Τόσο στην Πάτρα το 2018 όσο και στη Θεσσαλονίκη το 2019, ο κόσμος αγκάλιασε τις αναμετρήσεις και τους διαγωνισμούς του διημέρου. Πως περιμένετε να το αντιμετωπίσει ο κόσμος του Ηρακλείου και την Κρήτης συνολικά;

«Όπως είπα και πριν, περιμένουμε το γήπεδο να είναι sold out, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες, συλλόγους, από ανθρώπους που αγοράζουν εισιτήρια, κάνουμε παράλληλα πολλά φιλανθρωπικά events σαν ΠΣΑΚ και σαν ΕΣΑΚΕ, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στην τοπική κοινωνία, με events μέσα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Νομίζω ότι η επιλογή του Ηρακλείου που είναι πιο ανατολικά, δίνει μια ευκαιρία στις άλλες δυο πόλεις που είναι κοντά, το Ρέθυμνο και τη Σητεία, να έρθουν και αυτοί πιο κοντά στο παιχνίδι και να εχουν μια ακόμη ευκαιρία να δουν τόσο ωραίο μπάσκετ».

- Παραδοσιακά, παράλληλα με το αγωνιστικό κομμάτι του EKO All Star Game, πραγματοποιούνται κι άλλες δράσεις. Πόσο σημαντικό είναι αυτό τόσο για την τοπική κοινωνία;

«Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, εμείς σαν αθλητές αποτελούμε πρότυπα και συμπεριφοράς, τόσο εντός, όσο κι εκτός γηπέδου αλλά και ήθους για τα μικρά παιδιά κυρίως και για τους ανθρώπους στην κοινωνία. Προσπαθούμε μέσα από τέτοιες διοργανώσεις να περνάμε μηνύματα προσφοράς, αγάπης, ενότητας και γι' αυτό βοηθάμε ιδρύματα στην πόλη, κάνουμε φιλανθρωπικές δράσεις και δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο και εκτός παρκέ».

- Φέτος άλλαξε τόσο ο τρόπος της επιλογής των παικτών όσο και εκείνος της στελέχωσης των ομάδων. θα βοηθήσει στην ποιότητα του αγώνα;

«Ο τρόπος διεξαγωγής είναι καλύτερος, κάνει τις ομάδες πιο ανταγωνιστικές, δίνει μεγαλύτερο κίνητρο στους παίκτες να παίξουν και να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και δίνει και την αίσθηση της παρέας, όπως όλοι μας επιλέγαμε τους φίλους μας και παίζαμε μπάσκετ. Αυτό το πράγμα στο εξωτερικό είναι πολυ επιτυχημένο και θεωρώ ότι θα είναι επιτυχημένο και τώρα που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα».

- Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι αθλητές μέσα από θεσμούς όπως το EKO All Star Game;

«Οι αθλητές θέλουν να δείξουν, εκτός από τη χαρά, με καρφώματα, τρίποντα, θέαμα, το μήνυμα της συνεργασίας. Οι αθλητές των μεγάλων ομάδων δεν έχουν να χωρίσουν κάτι εντός κι εκτός παρκέ, μπορούν να παίξουν και να συναπάρχουν στην ίδια ομάδα, μπορούν να μοιραστούν μια μπάλα και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, είναι αυτό της συνεργασίας, της κοινωνικής δράσης και ότι όλοι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα».

- Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποιο είναι το μήνυμα προς τον κόσμο που θα επιλέξει τους αθλητές;

«Υπάρχει τεράστια συμμετοχή από τις πρώτες ημέρες της ψηφοφορίας, το μήνυμα μου προς τον κόσμο είναι να ψηφίσει αυτούς που πραγματικά θέλει να δει να αγωνίζονται, τον αγαπημένο του παίκτη αλλά και να δώσει μια ευκαιρία σε αθλητές οι οποίοι είναι σε ομάδες και θέλει να τους προβάλει μέσω του All Star Game διότι εκτιμούν τον τρόπο που παίζουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δούμε τους καλύτερους της EKO BASKET LEAGUE στο EKO All Star Game στην Κρήτη».