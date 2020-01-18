LIVE LIVE 18-01-2020 04:30 DALLAS MAVERICKS 0 0 <% getScoreHome(679249) %> <% getScoreAway(679249) %> PORTLAND TRAIL BLAZERS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Στο ΝΒΑ οι ντρίμπλες μοιάζουν με... χορό! (vid) 28-10-2019 22:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Απέδρασαν από το Ντάλας οι Μπλέιζερς 28-10-2019 03:49 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE DALLAS MAVERICKS 0 <% getScoreHome(650155) %> PORTLAND TRAIL BLAZERS 0 <% getScoreAway(650155) %> NBA Όταν ο Ρόι... νίκησε μόνος του τους Μάβερικς (vid) 21-05-2019 01:12 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ