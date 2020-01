Sant-Roos? Who the f*** is Sant Roos?

Φαντάζεσαι να παίζεις μπάσκετ στην Κούβα; Μισό, μισό λεπτό να το αντιστρέψουμε. Φαντάζεσαι να μην παίζεις μπέιζμπολ στην Κούβα; Είναι σα να πηγαίνεις τουρίστας στην Αβάνα και να μην δοκιμάζεις ρούμι. Ή πούρα. Όχι, όχι, δε γίνεται. Ακόμα κι αν είσαι ενταγμένος στους ανώνυμους αλκοολικούς, ακόμα κι αν είσαι ορκισμένος αντικαπνιστής και παίρνεις το 1142 συχνότερα από τη μητέρα σου, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα κάνεις. Όπως για τους ντόπιους είναι να κρατήσουν το μπαστούνι του εθνικού τους σπορ και προσποιηθούν, έστω και αν δεν έχουν το παραμικρό ταλέντο σε αυτό, ότι μπορούν να φτάσουν μερικές από τις σπουδαιότερες (σ.σ. και συνήθως εξόριστες στις ΗΠΑ) μορφές του μπέιζμπολ.

Κι αν δεν μπορείς; Αν δεν το θέλεις; Τότε, επιλογές υπάρχουν ̇αλλά θα μεγαλώσεις, θα ξενιτευτείς, θα παλέψεις από το τίποτα να φτιάξεις κάτι και αν καταφέρεις να φτάσεις στην επιτυχία, θα είσαι σαν την Αλίκη των Smokie στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Όλοι θα αναρωτιούνται ποιος στο διάολο είσαι; Κάτι σαν τον Χάουαρντ Πάουελ Σαντ Ρος Ολάνο, ο οποίος παρέσυρε την ΑΕΚ και το ελληνικό μπάσκετ με το ταλέντο του για να φτάσει 29 ετών να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρά του. Θα παίξει στην Ευρωλίγκα!

Θα βρεις πολλές επιλογές. Από πολυτελείς βίλες με 800 ευρώ τη βραδιά μέχρι και δωμάτια με 20 ευρώ το βράδυ. Ο δρόμος Gral Serrano είναι γεμάτος καταλύματα και θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλείς για τους τουρίστες που επιμένουν στο λαβύρινθο της Airbnb για τη διαμονή τους. Τη δεκαετία του ’90, φυσικά, και δεν υπήρχε μια τέτοια ιστορία. Τουλάχιστον, όχι από επιλογή. Κάθε σπίτι, όμως, ήταν ανοικτό. Κάθε σπίτι στέγαζε περισσότερα από το φυσιολογικό μέλη μιας οικογένειας και το σπίτι του Χάουαρντ Σαντ-Ρος συχνά είχε ως και εννέα άτομα να ζουν στα δύο του υπνοδωμάτια. Δεν το σκέφτεσαι έτσι, ωστόσο. Δεν το σκέφτηκε ποτέ έτσι και ο ίδιος μεγαλώνοντας.

Η πολυκοσμία ήταν αγάπη, ήταν ευτυχία, ήταν μουσική, ήταν χορός, ήταν οικογένεια, ήταν… ήταν το σπίτι του. «Είμαι αυτό που θα έλεγες «μαμάκιας». Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο», εξομολογήθηκε σε μια συνέντευξή του πριν μερικά χρόνια, όταν είχε μαζέψει αρκετά χρήματα για να βοηθήσει το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Όταν κατάφερε να αγοράσει ένα σπίτι για τη μητέρα του και τη γιαγιά του, όπως εκείνες κάποτε είχαν κατορθώσει να του αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια για να παίζει μπάσκετ. Το σπίτι του ήταν ένα στενό μακριά από τα γήπεδα του San Carlos. Οι θείοι του και ο πατέρας του έπαιζαν μπάσκετ. Και, δεν ήταν απλώς η επιθυμία του Χάουϊ να τους μοιάσει. Είναι ότι σε πλήρη ανάπτυξη πρέπει να τον στένευε το γάντι του baseball. Όπως θα σου πει, άλλωστε, «δεν ήμουν και ποτέ ιδιαίτερα καλός».

Κάπως έτσι, το ψηλότερο αγόρι στο γυμνάσιο του Santo Suarez άρχισε να παίζει μπάσκετ. Κάπως έτσι αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο σχολικό πρωτάθλημα του ανατολικού Γκουαντάναμο. Κάπως έτσι η μητέρα του και η γιαγιά του αγάπησαν το άθλημα και τον ακολουθούσαν όπου κι αν έπαιζε, καταβάλλοντας μάλιστα τιτάνια προσπάθεια για να του αγοράσουν ένα ζευγάρι παπούτσια. Στην Κούβα, βρισκόμαστε. Στην Κούβα της δεκαετίας του ’90, όταν οικονομικά βρέθηκε στη λεγόμενη «Special Period» και σύμφωνα με έρευνες η ημερήσια κατανάλωση θερμίδων είχε πέσει το 1993 στις 2.099 από 3.052 που ήταν το 1989. Συνοπτικά και χωρίς έρευνες, υπήρχε πείνα.

«Η οικογένειά μου με δίδαξε τα πάντα. Να μοιράζομαι, να είμαι ταπεινός. Ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω σου, να είσαι το ίδιο πρόσωπο. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι πολλά από τη δεκαετία του ’90 στην Κούβα. Μπορώ να πω σίγουρα ότι δεν ήταν καλά χρόνια για την Κούβα. Ήταν μια άσχημη εποχή. Όχι τόσο χάλια, αλλά δεν ήταν εύκολα για τον περισσότερο κόσμο».

Το μπάσκετ είχε πλάκα. Μπορεί να τον κοιτούσαν λίγο στραβά οι συνομήλικοί του, οι οποίοι φυσιολογικά λάτρευαν το μπέιζμπολ, όμως για τον Χάουαρντ είχε πλάκα να κάνει εκείνο που αγαπούσε περισσότερο. «Κανείς δε σε ξέρει στην Κούβα αν παίζεις μπάσκετ. Ελάτε τώρα, για την Κούβα μιλάμε! Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το μπέιζμπολ. Όταν παίζεις μπάσκετ, το κάνεις γιατί το αγαπάς. Δεν υπάρχει στο μυαλό σου ότι θα βγάλεις λεφτά ή θα γίνεις γνωστός. Συχνά παραθέτουν την ατάκα «για την αγάπη του παιχνιδιού», όμως στην προκειμένη περίπτωση αυτό ακριβώς είναι».