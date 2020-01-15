LIVE LIVE 15-01-2020 19:00 GAZIANTEP BASKETBOL 0 0 <% getScoreHome(678406) %> <% getScoreAway(678406) %> VEF RIGA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Gaziantep Basketbol - VEF Riga ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROLEAGUE Δέδας στο SDNA: «Νικητής ο Ράουτινς, δεν... σέβεται τους αντιπάλους του» 09-01-2020 15:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE AFYON BELEDIYE 0 <% getScoreHome(677380) %> GAZIANTEP BASKETBOL 0 <% getScoreAway(677380) %> LIVE BAMBERG 0 <% getScoreHome(675991) %> GAZIANTEP BASKETBOL 0 <% getScoreAway(675991) %> LIVE ČEZ NYMBURK 0 <% getScoreHome(675729) %> VEF RIGA 0 <% getScoreAway(675729) %> BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Πέρασε από τη Λετονία και... πατά γερά 4άδα το Περιστέρι 18-12-2019 20:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ