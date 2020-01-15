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Los Angeles Clippers - Cleveland Cavaliers

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NBA

Παρέδωσαν «σόου» οι Κλίπερς, έμειναν όρθιοι για πεντάδα (vid)

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«Διέλυσαν» τους Σέλτικς οι Κλίπερς, «σοκ» στο Οχάιο για Ράπτορς (vids)

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Μεγάλο διπλό για Κλίπερς, νίκη με σπουδαίο Τάουνς για Τίμπεργουλβς

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