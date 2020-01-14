LIVE LIVE 14-01-2020 21:00 UR VENEZIA 0 0 <% getScoreHome(678093) %> <% getScoreAway(678093) %> BASKET BRESCIA LEONESSA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES UR Venezia - Basket Brescia Leonessa ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EUROCUP Οι αντίπαλοι του Προμηθέα στο Top 16 του Εurocup 18-12-2019 21:26 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROCUP Το πανόραμα του EuroCup 08-01-2020 00:48 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROCUP Τα... έσπασε και έχασε ο Προμηθέας 07-01-2020 23:14 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROCUP Απίστευτο: Έβαλε μόλις ένα καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας! 07-01-2020 22:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ