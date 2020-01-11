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Lokomotiv Kuban
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BC Nizhny Novgorod
BC NIZHNY NOVGOROD

Lokomotiv Kuban - BC Nizhny Novgorod

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VTB LEAGUE

Η Λοκομοτίβ έβαλε 37π. στην 4η περίοδο και πέρασε από την έδρα της Χίμκι!

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