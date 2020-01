Ομπράντοβιτς - Σπανούλης: οι οπαδοί οφείλουν να προσκυνήσουν!

Ο Σωτήρης Βετάκης γράφει για τον «διχασμό» και τον «πόλεμο» που ξέσπασε μεταξύ Ελλήνων για το ιστορικό ρεκόρ του Βασίλη Σπανούλη και το χειροκρότημα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον αρχηγό του Ολυμπιακού….

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο Νο1 σκόρερ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο Νο1 σε ασίστ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο Νο1 στο Rating στην ιστορία της Euroleague.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει κατακτήσει 3 Euroleague όπου και τις 3 φορές ήταν ο MVP του Final-four.

Αυτά είναι facts, που λένε και στα χωριά μας.

Είναι αριθμοί και είναι καταγεγγραμμένοι. Δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι ο No1 προπονητής στην ιστορία της Euroleague.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει 9 τρόπαια Euroleague/Πρωταθλητριών με 5 διαφορετικές ομάδες.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει 19 παρουσίες σε final-four (σε καριέρα 27 σεζόν και 22 συμμετοχές σε Euroleague/Suproleague/Κυπ.πρωταθλητριών)

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει 306 W - 137 L (69%) στην Ευρωλίγκα

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει 405 W - 167 L (71%) σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (37 ματς σε Saporta Cup) 535 σε Ευρωλίγκα και Κύπελλο Πρωταθλητριών

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει 51 τρόπαια ως προπονητής συλλόγων

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει 23/28 τελικούς με ΠΑΟ σε 36 διοργανώσεις!

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει 10/16 τελικούς με Φενέρ σε 25 διοργανώσεις!

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς εκτός από τις 9 Ευρωλίγκες έχει 2 Saporta Cup

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει χρυσό Παγκοσμιου Κυπέλλου ως παίκτης και προπονητής.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει 16 πρωταθλήματα (Γιουγκοσλαβίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Τουρκίας)

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει 11 Κύπελλα (Γιουγκοσλαβίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Τουρκίας)

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει 3 Presidential Cup (Τουρκίας)

Γιατί τα καταγράφω όλα αυτά; Για να καταδείξω, με τον απλούστερο τρόπο, πως όποιος δεν τους παραδέχεται εθελοτυφλεί. Ο οπαδισμός τον έχει διαβρώσει και δηλητηριάσει σε τέτοιο βαθμό, που δεν βλέπει μπροστά του. Ή είναι τόσο μικρός ως άνθρωπος, που δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τις αξίες, δεν σέβεται και θεωρεί μυθικά επιτεύγματα -στο υψηλότερο επίπεδο- μια εύκολη υπόθεση, τα οποία διάολε έγιναν και με μεγάλες δόσεις τύχης, ασχέτως αν ο ίδιος τη μόνη κούπα που έχει αγγίξει είναι του καφέ…

Επιπλέον, ο Βασίλης Σπανούλης -όπως συνομολογούν όλοι όσοι τον έχουν ζήσει- είναι μακράν ο μεγαλύτερος «δουλευταράς» που έχει εμφανιστεί στα ελληνικά (ίσως και ευρωπαϊκά γήπεδα), ο οποίος ακόμη και τώρα που διανύει το 38ο έτος της ηλικίας του εξακολουθεί να προπονείται σκληρά, με την ομάδα του αλλά και ατομικά, έχοντας σταθερά υψηλές φιλοδοξίες και προσδοκίες. Είναι ο παίκτης που αναλογικά με τα προσόντα του (ύψος, αλτικότητα, ταχύτητα) έφθασε πιο ψηλά από τον κάθε άλλον, χάρη στη νοοτροπία του, τον εγωϊσμό του, τη δίψα του, την τρέλα του (άλλη λέξη ήθελα να χρησιμοποιήσω αλλά δεν μου το επιτρέπουν οι κανόνες ευγένειας) για το μπάσκετ.

Επιπλέον, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ύστερα από όλα αυτά, με τις κούπες (μόνο) τις Euroleague να μην χωρούν στην αγκαλιά του και με το ηλικιακό κοντέρ να γράφει ότι διανύει το 60ο έτος, έχει βάλει καναπέ-κρεββάτι στο γραφείο του στα αποδυτήρια της Φενέρμπαχτσε γιατί υπάρχουν φορές που ανάμεσα στις δύο προπονήσεις δεν προλαβαίνει να πάει σπίτι του και ξεκουράζεται στο γήπεδο! Στα 60 του ξαπλώνει σε καναπέ στα αποδυτήρια της Φενέρμπαχτσε!

Κι όμως στη χώρα που ο κάτοικος της, ο Έλληνας, «…ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερωτά, στήνει στην γη καράβι, κήπο στα νερά…» κι από τότε που έγραψε τούτο τον στίχο ο Ελύτης έχουν περάσει δεκαετίες κι ακόμα «Ελληνας» μένει, από χθες έχει ξεκινήσει ένα -ακόμη- πανηγύρι των ζουρλών στα social media, στα σχόλια και τις απόψεις ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι εγωϊστής -με την κακή έννοια, με την έννοια ότι κάνει κακό στην ομάδα και τους συμπαίκτες του- ότι είναι ταυτόχρονα ο Νο1 σε λάθη στην Ευρωλίγκα και άλλα υποτιμητικά, απαξιωτικά για το (νέο) επίτευγμα του που σε πιάνει ή κατάθλιψη ή τρέλα, ή απόγνωση ή επιθυμία να «παραιτηθείς».

Από την άλλη ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, λένε κάποιοι (ευτυχώς λιγότεροι πια, έχω την εντύπωση) πως είναι ένας τυχερός προπονητής, που έχει αμέτρητα λεφτά για το μπάτζετ, δεν έχει βγάλει παίκτες, είναι Γκαστόνε και άλλα πολλά υποτιμητικά και απαξιωτικά που επίσης που σε πιάνει ή κατάθλιψη ή τρέλα, ή απόγνωση ή επιθυμία να «παραιτηθείς».

Παραγνωρίζουν για τον Ομπράντοβιτς, ας πούμε, ότι είναι στην κορυφή της Ευρώπης για σχεδόν 30 χρόνια. Ότι πολλοί άλλοι διαχειρίστηκαν ανάλογα, ή και μεγαλύτερα μπάτζετ αλλά ούτε τους τίτλους τους έφθασαν, ούτε ανάλογο μπάσκετ παρήγαγαν με τις ομάδες τους, ούτε την ίδια συνέπεια είχαν στο παιχνίδι τους, ούτε τα ρόστερ τους παρουσίασαν την ίδια στιβαρότητα.

Παραγνωρίζουν για τον Σπανούλη, ας πούμε, ότι στην λίστα με τους παίκτες που έχουν τα περισσότερα λάθη είναι οι παίκτες που είναι ταυτόχρονα στις πρώτες θέσεις των σκόρερ. Διαμαντίδης και Ναβάρο ακολουθούν, αλλά οι φίλοι Παναθηναϊκοί λοιδωρούν τον Σπανούλη που είναι Νο1 στα λάθη.

Προφανώς δεν έχουν διαβάσει κι αν έχει τύχει να διάβασαν δεν κατάλαβαν, τη δημοφιλή και πραγματικά σοφή (αν την αναλύσεις) ατάκα του κορυφαίου παίκτη στην ιστορία του αθλήματος: «I’ve missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed» («Εχω αστοχήσει σε περισσότερα από 9000 σουτ στην καριέρα μου. Εχω χάσει σχεδόν 300 παιχνίδια. 26 φορές μ' εμπιστεύτηκαν να πάρω το νικητήριο σουτ κι αστόχησα. Απέτυχα ξανά και ξανά και ξανά στην ζωή μου. Γι' αυτό πέτυχα») έχει πει ο Μάικλ Τζόρνταν.

Για αυτό ο Βασίλης Σπανούλης πέτυχε! Για αυτό ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πέτυχε!

Όποιος δεν το αναγνωρίζει, όποιος δεν το αποδέχεται, έχει αλλοτριωθεί από την άφατη τοξικότητα της εποχής και ανάμεσα σε μια τζούρα καφέ, μια ρουφηξιά τσιγάρου, ή στο φανάρι μέσα στο αυτοκίνητο, πιάνει το κινητό του, εκτονώνει το θυμό του γράφοντας μια παρόλα στο Facebook, στο Twitter, στα σχόλια κάτω από τα κείμενα και ρίχνει τη γκαζιά του ή πίνει τον φρέντο του ξαλαφρωμένος από την ένταση της καθημερινότητας. Αν όμως δεν σέβεσαι, δεν θα σεβαστεί ούτε ο άλλος. Δεν θα σε σεβαστεί ούτε το Κράτος, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν σέβεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό…

ΥΓ1: Η προσήνεια που έδειξε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς την ώρα που ο Βασίλης Σπανούλης λάμβανε (τις δίκαιες και αντάξιες του) τιμές αυτοκράτορα της Ευρωλίγκας, επικρίθηκε από ορισμένους. Τον αποθέωσε με το πιο έντονο, δυνατό και μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα, από όλους όσοι βρίσκονταν στο παρκέ, ενώ τον παραδέχτηκε δημοσίως δηλώντας πως «ήταν προνόμιο που τον προπόνησα». «Ναι, αλλά δεν του έδωσε το χέρι», «ναι, αλλά δεν τον συνεχάρη», «ναι, αλλά είναι μικρός ως άνθρωπος γιατί δεν τον αγκάλιασε»… ειπώθηκαν!

Το θέμα είναι ότι ο Ομπράντοβιτς ποτέ δεν αμφισβήτησε την αξία του Σπανούλη, Το θέμα είναι ότι οι ομάδες του Ομπράντοβιτς, 9 χρόνια τώρα, προσαρμόζονται απόλυτα στον Σπανούλη ακριβώς γιατί τον σέβεται μπασκετικά και τον αντιμετωπίζει ως κορυφαίο παίκτη, που είναι.

Το θέμα είναι οτι ο Σπανούλης δεν αμφισβήτησε ποτέ την αξία του Ομπράντοβιτς. Το θέμα είναι ότι ο Σπανούλης ξέρει πως όταν αντιμετωπίσει ομάδα του Ομπράντοβτις θα έχει δύσκολο έργο.

Το θέμα είναι ότι ο Ομπράντοβιτς με τη στάση του χθες στο ΣΕΦ, με τα όσα είπε δυο ημέρες για τον Σπανούλη, και τον συνεχάρη και τον αποθέωσε και έδειξε την εκτιμηση του, όπως από την άλλη ο Νο1 σκόρερ, «δημιουργός» και σε «αξιολόγηση» παίκτης της Ευρωλίγκας (έχω την εντύπωση πως) με ένα νεύμα προς στον Ομπράντοβιτς τον ευχαρίστησε!

Το προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2010, είναι άλλου Παπά Ευαγγέλιο. Και επειδή έχω την τιμή, τη χαρά, μην πω και την ευλογία να διατηρώ καλές σχέσεις και με τους δύο, έχω ακούσει τις απόψεις και των δύο και θα πω ότι είναι όπως όταν ακούς ζευγάρια να περιγράφουν διάφορα περιστατικά που προκάλεσαν το διαζύγιο τους. Τα ίδια γεγονότα, τα ερμηνεύουν διαφορετικά και τα περιγράφουν με διαφορές, σε σημείο που αναρωτιέσαι αν συνέβησαν με τον τρόπο που τα παρουσιάζει ο ένας ή με τον τρόπο που τα παρουσιάζει ο άλλος.

Το μόνο που μπορώ να πω ότι είναι δεδομένα λάθος -κατά την ταπεινή γνώμη μου- είναι οτι αν όντως ο Σπανούλης είχε διαμηνύσει πως θα πάρει τον Ομπράντοβιτς τηλέφωνο, όφειλε να το πράξει. Όφειλε σεβόμενος το μέγεθος του Ζοτς, τη συνεργασία τους και τον λόγο του. Κι αυτό είναι κάτι που έχω πει και στον ίδιο τον Σπανούλη.

Όμως από την άλλη, πως παίρνεις τηλέφωνο ολόκληρο Ομπράντοβιτς για να του πεις ότι τον απαρνιέσαι; Ορισμένες φορές τις απαντήσεις τις δίνουν οι εξελίξεις… Κι αυτό είναι επίσης κάτι που έχω πει στον ίδιο τον Ομπράντοβιτς…

Για αυτό αμαρτία ουκ έχω και τα καταθέτω και δημοσίως, με όλο τον σεβασμό προς αμφοτέρους…

ΥΓ2: Στο πνεύμα όλων των παραπάνω, αδυνατώ να δικαιολογήσω, ούτε καν να εξηγήσω, πόσω μάλλον να αποδεχτώ έστω το παραμικρό ως αιτιολογία όσα ορισμένοι δεν έχουν την ντροπή να ξεστομίζουν για τον Κώστα Σλούκα. Το οξύμωρο της υπόθεσης δε είναι ότι όσοι καθυβρίζουν τον έλληνα άσο της Φενέρμπαχτσε, τη μητέρα του και την οικογένεια του, εξυμνούν τον Βασίλη Σπανούλη επειδή έφυγε από τον Παναθηναϊκό για τους ίδιους λόγους που ο Σλούκας προτίμησε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να το αποδείξω αλλά είμαι βέβαιος πως ούτε ένας εξ αυτών δεν θα έπαιρνε διαφορετική απόφαση αν ήταν στη θέση του Σλούκα. Ο οποίος Σλούκας, έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν πήγε στον «εχθρό», αλλά σε μια ομάδα του εξωτερικού για να ζήσει μακριά από την οικογένεια του και τις συνήθειες του για 6 χρόνια τώρα… Ομοίως αδυνατώ να δικαιολογήσω, ούτε καν να εξηγήσω, πόσω μάλλον να αποδεχτώ έστω το παραμικρό ως αιτιολογία για όσα κάποιοι Παναθηναϊκοί προσάπτουν στον Ομπράντοβιτς!

ΥΓ3: σε συνέχεια του ΥΓ1, οι αντιδράσεις εν ώρα αγώνα, με τους σφυγμούς στο 200 και τη συγκέντρωση στο μάξιμουμ, δεν πρέπει να κρίνονται ελαφρά τη καρδία. Την ώρα που ο Σπανούλης έκανε το ρεκόρ και σταμάτησε ο αγώνας, ο Κεστούτις Κεμζούρα αρχίζει να χειροκροτά όταν βλέπει τον Ομπράντοβιτς να το κάνει, όπως σωστά μου επισήμανε κάποιος στο tweet με το βίντεο (ενεργό link: https://twitter.com/theshot71/status/1212839079227936769?s=21) από την ιστορική στιγμή. Ο δε Τσέρι, στις δηλώσεις του στη Nova, αποκαλύψε πως «παρότι ήξερα πως ο Μπιλ ήταν κοντά στο ρεκόρ, όταν σταμάτησε ο αγώνας αρχικά σάστισα και αναρωτιώμουν γιατί συνέβη». Ούτε ο Κεμζούρα αντιπαθεί τον Σπανούλη, ούτε ο Τσέρι είναι κακός συμπαίκτης. Τουναντίον ο Λιθουανός επανέφερε τον τρόπο παιχνιδιού που επιτρέπει στον Σπανούλη να έχει τον ηγετικό ρόλο που του αρμόζει, ο δε Τσέρι τον αποθεώνει, τον σέβεται, τον εκτιμά και ήταν και ενημερωμένος για το επικείμενο ρεκόρ. Απλά η ένταση και το πάθος του αγώνα δεν επιτρέπει δεύτερες σκέψεις…