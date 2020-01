View this post on Instagram

Ολοι σε βλεπουν για 2ωρες μονο...εγω ομως που σε ζω καθε μερα γνωριζω τη νοοτροπια κ την προπονηση που κανεις καθημερινα για να πετυχεις οσα εχεις πετυχει κ να σε φτασουν εδω που εισαι!να σαι παντα καλα «ψυχακια»κι ας μη το χαρηκες οσο ηθελες χθες...