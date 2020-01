Υπέροχο βίντεο: Ο Ζήσης... τρελάθηκε για τον Σπανούλη

View this post on Instagram

Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα , πρώτος στις ασίστ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα. 3 φορες πρωταθλητης της Ευρωλίγκα, 3 φορες MVP στα final 4. #θρυλος Τα λόγια είναι περιττά . Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι το ποσο έχεις δουλέψει, το ποσο έχεις μοχθήσει, το ποσο πολύ το ήθελες , το ποσες φορες δεν εχεις κοιμηθεί το βράδυ με το μυαλό να είναι στη βελτίωση, το πόσες φορές έπεσες κάτω αλλά άλλες τόσες σηκώθηκες .. Όταν ξεκινούσαμε μαζί πριν 20 χρόνια στις μικρές εθνικές ομάδες , ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα γίνονταν όλα αυτά.. αλλά έγιναν.. είμαι πολύ περήφανος για σένα ! All time first scorer In Euroleague, all time first in assists in Euroleague. 3 times Euroleague champion, 3 times final 4 MVP #legend There are no words. What the most people don’t know is how much work you put in, how much you have tried, how much you really wanted it, how many nights you were sleepless thinking of how to get better, how many times you went down but always able to get back up .. When we were starting 20 years ago in the young Greek National teams, I don’t think we believed ALL THIS would happen.. but it did happened.. I’m so proud of you !