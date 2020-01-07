LIVE LIVE 07-01-2020 19:30 ČEZ NYMBURK 0 0 <% getScoreHome(675729) %> <% getScoreAway(675729) %> VEF RIGA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES ČEZ Nymburk - VEF Riga ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Πέρασε από τη Λετονία και... πατά γερά 4άδα το Περιστέρι 18-12-2019 20:50 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Μάχη... κορυφής στο ΟΑΚΑ, στη Ρίγα το Περιστέρι 18-12-2019 08:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE VEF RIGA 64 <% getScoreHome(669133) %> ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71 <% getScoreAway(669133) %> LIVE GAZIANTEP BASKETBOL 0 <% getScoreHome(668778) %> ČEZ NYMBURK 0 <% getScoreAway(668778) %>