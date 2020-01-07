LIVE LIVE 07-01-2020 19:00 BESIKTAS JK 0 0 <% getScoreHome(675728) %> <% getScoreAway(675728) %> BASKETS BONN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Besiktas JK - Baskets Bonn ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE ULM 0 <% getScoreHome(675080) %> BASKETS BONN 0 <% getScoreAway(675080) %> EUROLEAGUE «Στη λίστα της Μακάμπι ο ΜακΑντού» 27-12-2019 11:05 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE «Φεύγει από την Μπεσίκτας ο Θίοντορ» 26-12-2019 13:36 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROLEAGUE «Ακούγεται» για Μπασκόνια ο Ιβάνοβιτς! 23-12-2019 17:17 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΩΠΗ Αποχωρεί από την Μπεσίκτας ο Ιβάνοβιτς 23-12-2019 09:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE REAL ZARAGOZA 0 <% getScoreHome(669150) %> BESIKTAS JK 0 <% getScoreAway(669150) %>