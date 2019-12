Από το Μόναχο στο Περιστέρι για τον Ήφαιστο! (pic)

View this post on Instagram

Από το Μόναχο στο πλευρό του Ηφαίστου!⁣ ⁣ Μια ελληνική οικογένεια, με καταγωγή από τη Λήμνο, ταξίδεψε από το Μόναχο στο Περιστέρι, για να δει από κοντά τον Ήφαιστο Λήμνου. Ο Κώστας Σιδηρέλλης και οι δύο γιοι του (ο ένας βρίσκεται στην ακαδημία ποδοσφαίρου της @fcbayern κι ο άλλος σε αυτή του μπάσκετ) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το νικηφόρο παιχνίδι της ομάδας μας και να φωτογραφηθούν μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ήφαιστος Λήμνου, κ. Παντελή Μπούμπουρα, τον Σωτήρη Μανωλόπουλο και τους παίκτες.⁣ ⁣ Αποδείχθηκαν μάλιστα γουρλήδες αφού η ομάδα μας πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, που την έφερε στην τέταρτη θέση στο φινάλε του α' γύρου της ΕΚΟ Basket League.⁣ ⁣ Η καρδιά του Ηφαίστου Λήμνου χτυπάει παντού, ακόμη και στη Γερμανία... #ifaistoslimmoubc #limnos #ifaistosfamily #family #bayernmunich