Χειρουργήθηκε η Αλέξις Βαϊολετάμα του ΠΑΟΚ (pics)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η μεγάλη άτυχη της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ, Αλέξις Βαϊολετάμα, μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη.

Η έμπειρη αθλήτρια του Δικεφάλου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από τον διακεκριμένο ορθοπεδικό κ. Ιωσήφ Γαβριηλίδη και πλέον ξεκινάει το δύσκολο στάδιο της αποκατάστασης.

Αναλυτικά ο ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε η μεγάλη άτυχη του τμήματος μπάσκετ γυναικών Alexis Vaioletama, η οποία υπέστη ρήξη χιαστού.



Η αθλήτρια υπεβλήθη σε εγχείριση αποκατάστασης από τον διακεκριμένο ορθοπεδικό κ. Ιωσήφ Γαβριηλίδη, ο οποίος για ακόμη μια φορά προσέφερε τις καλές του υπηρεσίες στο Σωματείο μας, για τις οποίες και τον ευχαριστούμε θερμά!



Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και, πλέον, η Alexis μπαίνει στη διαδικασία αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει δυνατότερη στους αγωνιστικούς χώρους.

Περαστικά Alexis! We are waiting for your coming back!

Δείτε παρακάτω τις σχετικές φωτογραφίες: