Ο Ήφαιστος Λήμνου δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκες (pic)

View this post on Instagram

Ο Ήφαιστος Λήμνου δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη!⁣ ⁣ Η ΚΑΕ Ήφαιστος Λήμνου πιστή στις αρχές της, συνεχίζει το κοινωνικό της έργο και βρίσκεται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη, ειδικά αυτές τις ημέρες των εορτών που κανείς συνάνθρωπος μας δεν πρέπει να νιώθει μόνος. ⁣ ⁣ Σε αυτό το πλαίσιο, ο team manager της ομάδας μας, Μάρκος Κολώκας συναντήθηκε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Λήμνου, κ. Ιωάννη Ποντίκα υπεύθυνο στον τομέα "εξυπηρέτηση του δημότη" με αρμοδιότητες Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να προσφέρει το ποσό που συγκεντρώθηκε από τα έσοδα του φιλικού αγώνα με τον Κεραυνό Στροβόλου στις 6 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό "Νίκος Σαμαράς". ⁣ ⁣ Το ποσό θα διατεθεί για τη στήριξη των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Λήμνου (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο κλπ.) και για την ενίσχυση απόρων πολιτών. #ifaistoslimmoubc #limnos