Οι αποκαλύψεις του Παπαθεοδώρου για Σαντ Ρος, Λάνγκφορντ, νέους και... το αύριο της ΑΕΚ

Αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ηλίας Παπαθεοδώρου εξηγώντας τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού, πώς έμεινε με αναβαθμισμένο ρόλο ο Σαντ Ρος, πώς αποκτήθηκε ο Λάνγκφορντ ενώ αναφέρθηκε σε πολλά ακόμα θέματα

Ηλίας Παπαθεοδώρου για... όλα! Ο προπονητής της ΑΕΚ ανέλυσε όλο το πλάνο του για την φετινή ΑΕΚ σε μια συνέντευξη-ποταμό. Ο προπονητής της Ένωσης αναφέρθηκε σε όλα τα «καυτά» ζητήματα από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, έως και την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στελέχωση του ρόστερ, κάνοντας ειδική αναφορά στους Κιθ Λάνγκφορντ και Χάουαρντ Σαντ Ρος, ενώ στάθηκε στη συνεργασία που έχει με τον Μάκη Αγγελόπουλο.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τα Χριστούγεννα στο enwsi.gr

Η ΑΕΚ αυτή την στιγμή στο BCL παίζει στον πιο αργό ρυθμό της διοργάνωσης, παίζει στις 69 κατοχές. Επιθετικά έχει την 5η καλύτερη επίθεση, προφανώς λόγο αποτελεσματικότητας και καλού ποσοστού στο τρίποντο. Με παίκτες όπως ο Ρος, ο Ρέι, ο Γκίκας, μπορεί να παίξει πιο γρήγορα να πάει στο τρανζίσιον, να βρει πιο εύκολους πόντους αντί να παίζει 5 με 5.

«Όλοι θέλουν να παίξουν πιο γρήγορα να βάλουν πιο εύκολα καλάθια. Υπάρχουν πολλά επιμέρους στατιστικά. Η άποψη μου είναι ότι καμία ομάδα, πλην της Ζαλγκίρις το 1999, δεν κέρδισε κάτι παίζοντας γρήγορα. Καμία. Οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, πχ του Ομπράντοβιτς παίζουν με λιγότερες κατοχές, πχ πέρσι είχε 67,5, ενώ εμείς 69. Εμείς για να παίξουμε γρήγορα και να αναπτύξουμε το παιχνίδι μας χρειάζεται χρόνος. Δεν γίνεται μια ομάδα σε 3 μήνες να επιτεθεί να αποφασίσει και να εκτελέσει με ταχύτητα, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. θεωρώ ότι το παιχνίδι που σου δίνει τα αποτελέσματα είναι αυτό που μπορείς να ελέγξεις. Εμείς θέλουμε να ελέγχουμε ένα παιχνίδι».

Για αυτό έχει και λίγα λάθη σαν ομάδα..

«Ακριβώς. Όταν μπορείς βέβαια μέσα από τις καλές σου άμυνες να τρέξεις, πχ προχθές (με Χάποελ) εμείς βάλαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό, γιατί αυτοί πηγαίνανε όλοι στα επιθετικά ριμπάουντ. Στο ρόστερ μας είναι ο Ρος, ο Ρέι, ο Γκίκας. Πρέπει να δεις όμως τον χρόνο συμμετοχής που παίζει ο κάθε παίκτης. Σε εμάς παίζουν πολύ ο Σλότερ, ο Λίνος, ο Γιόνας, ο Λάνγκφορντ και ο Ρος. Απ’ αυτούς είναι μόνο ο Ρος παίκτης τρανζίσιον».

Το αναφέρω γιατί ο Σαντ-Ρος είναι πρώτος σκόρερ στο Champions League σε transition πόντους.

«Το 80% από αυτούς τους πόντους είναι από κλεψίματα που κάνει στο τρίποντο. Μου αρέσει το παιχνίδι των 5-5, μου αρέσει να ελέγχεις τον ρυθμό του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι στο στάδιο που είναι αυτή την στιγμή η ομάδα δεν μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, όσο τρέχεις βρίσκεσαι στο όριο του λάθους. Αν παρατηρήσεις εμείς κάνουμε και λίγα λάθη ακριβώς γιατί ελέγχουμε τον ρυθμό του αγώνα. Εμείς αυτό τον καιρό δεν έχουμε πόιντ γκαρντ, αλλά έχουμε μόλις 8 λάθη ανά αγώνα. Δεν γίνεται να τρέξεις χωρίς καθαρό πόιντ γκαρντ. Ο Γκίκας είναι ένας παίκτης που λειτουργεί με 80% ένστικτο και 20% τακτική. Δεν είναι εύκολο για εμάς να τον οδηγήσουμε στην τακτική. Πρέπει να συμβιβάζεσαι και να προσαρμόζεσαι με το ρόστερ σου. Ο Ρος δεν είναι παίκτης τακτικής. Ο Ρος πρώτη φορά φέτος έχει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία και προσπαθεί να καταλάβει την τακτική».

Όσον αφορά τις ασιστ η ΑΕΚ είναι η 22η ομάδα στις 32. Αυτό είναι έλλειψη «1», ατομικής ικανότητας ή τρόπου παιχνιδιού;

«Και τα τρία παίζουν ρόλο. Όταν έχεις την ποιότητα παικτών όπως ο Κιθ, ο Ρέι, ο Ρος που μπορούν να παίξουν το 1-1 πρέπει να το εκμεταλλευτείς και αυτό σου δίνει και λιγότερη δημιουργία. Το έλλειψη «1», επειδή εμείς δεν έχουμε τον κλασικό πόιντ γκαρντ, για παράδειγμα η πρώτη ομάδα σε ασίστ είναι η Τενερίφη που έχει τον καλύτερο πόιντ γκαρντ της διοργάνωσης (Χουέρτας). Είναι μια ομάδα που στηρίζεται σε αυτό, είναι πρώτη στην Ισπανία σε ασίστ. Είναι ανάλογα τον τρόπο παιχνιδιού που θες να δημιουργήσεις. Όσο λιγότερους σταρ έχεις τόσο περισσότερο πρέπει να αναπτύξεις το αίσθημα της δημιουργίας. Εμείς έχουμε αρκετά ποιοτικούς παίκτες, όπως ο Κιθ, ο Ρέι, ο Ρος που μπορούν να επιτεθούν μόνοι τους. Αλλά είναι δεδομένο ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την δημιουργία μας, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε στοχεύσει και χρειαζόμαστε βελτίωση 100%, για να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Δεν μας αρκεί που σκοράρουμε με την ατομική ικανότητα μας, θέλουμε να δημιουργήσουμε παραπάνω. Είμαστε χαρούμενοι όπως προχθές όταν κάνουμε 18 ασίστ και κερδίζει η ομάδα. Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά είσαι καλύτερη ομάδα όταν δημιουργείς παραπάνω».

Θα μπορούσες να αξιοποιήσεις καλύτερα τον Ρέι μαζί με τον Λάνγκφορντ για να παίζουν πιο πολύ ώρα μαζί ;

«Δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια γιατί δεν θέλω να αδικήσω τον Ρέι. Έχει κάνει μια απίστευτη προσπάθεια, είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, η καθημερινότητα του είναι απίστευτη και στα αποδυτήρια είναι τύπος και υπογραμμός. Ακόμα και όταν δεν παίζει πολύ, γιατί όταν ήρθε στην ομάδα είχε άλλο ρόλο και συμφωνήσαμε μαζί ότι θα προσπαθήσει να παίξει «1» και προσπάθησε, αλλά δεν του βγαίνει. Αυτό δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά. Προσπαθήσαμε κάποιες φορές να τους παντρέψουμε, δηλαδή η ήττα που κάναμε με κάτω τα χέρια στο Ρέθυμνο, το πρώτο δεκάλεπτο που χάναμε με 21-7 η ομάδα ξεκίνησε με Ρέι-Λάνγκφορντ-Ρος και οι 3 προσπαθήσανε πολύ εκείνη την ημέρα. Όλοι πιστεύουν ότι χάσαμε με κάτω τα χέρια, σε πληροφορώ ότι αν δεις το βίντεο τα παιδιά κάνανε υπερπροσπάθεια. Άσχετα αν δεν μπήκαν τα καλάθια. Ήταν ανοιχτή διάβαση η άμυνα γιατί οποίος πέρναγε την πρώτη γραμμή άμυνας δεν έβρισκε το πίσω τον Σλότερ και έβαζε lay up».

Τι είπε για Τσάλμερς

Τι περιμένεις και γιατί κράτησες άλλον έναν μήνα τον Τσάλμερς;

«Γιατί αξίζει να του δώσουμε ευκαιρία. Είναι πολύ καλός επαγγελματίας, πολύ έντονη προσωπικότητα, είναι πόιντ γκαρντ. Έχει impact στους υπόλοιπους, δεν έχει το impact που έχει ο Κιθ, γιατί παίζει λιγότερο στην ομάδα και ήρθε στη μέση της χρονιάς, αλλά έχει, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και νιώθεις πολύ μεγάλη ασφάλεια αν τον έχεις. Χωρίς να παίζει πολύ καλά είναι μια μεγάλη προσωπικότητα και κάνει αυτό που θέλεις μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ καθαρός στο βλέμμα του. Έχει έρθει 2 φορές στο γραφείο μου, πολύ σοβαρό παιδί, δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει, δεν είναι ότι απλά έπαιξε σε μια ομάδα ή περνούσε απέξω. ήταν εκεί πρωταγωνιστής. Έχει impact μεγάλο. Του δίνουμε την ευκαιρία βάζοντας τον να παίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να βρει ρυθμό μεγαλύτερο, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Θέλουμε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την λειτουργία μας, την δημιουργία μας και πολύ περισσότερο την προσωπικότητα μας σαν ομάδα. Αν τα καταφέρει θα μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς».

Ο Λίνος μέτριο ξεκίνημα, τώρα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο;

«Ο Λίνος έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, γιατί όταν λέμε ξεκίνημα ο κόσμος εννοεί μόνο τα παιχνίδια, ήταν πολύ καλός στην προετοιμασία και στα φιλικά. Έσπασε την μύτη του, έμεινε 3 εβδομάδες έξω, όταν επέστρεψε έπαιζε με προστατευτική μάσκα και αυτό δεν είναι εύκολο για κανέναν παίκτη. Γι’ αυτόν είναι ένα βήμα παραπάνω, για κάθε Έλληνα παίκτη δεν είναι εύκολο να φοράς την φανέλα της ΑΕΚ. Ήρθε από μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, σε μια άλλη πολύ μεγάλη ομάδα όπως η ΑΕΚ, με διαφορετικές απαιτήσεις και αυτό δοκιμάζει έναν παίκτη. Εμείς επειδή γνωρίζουμε καλά τον Λίνο, ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει στις καλές εμφανίσεις. Το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πρόσωπο, είναι παίκτης επιπέδου ΑΕΚ και πιστεύω ότι μπορεί να δώσει παραπάνω πράγματα στην συνέχεια».

«Αυτή τη μεταγραφή θέλω»

Η πιθανή μεταγραφή, όποιος παίκτης έρθει, τι χαρακτηριστικά θες να έχει;

«Σε πρώτη φάση η μεταγραφή που ψάχνουμε είναι ένας ψηλός παίκτης. Που θα μας βοηθήσει άμεσα στην γραμμή των ψηλών. Από εκεί και πέρα αν πάρουμε 7ο ξένο, σημαίνει ότι ο Τσάλμερς δεν μπορεί να μας δώσει αυτά που θέλουμε και θα ψάξουμε παίκτη με χαρακτηριστικά κυρίως πόιντ γκαρντ, δηλαδή έναν παίκτη που θα μας δώσει δημιουργία».

Λέμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα στο «5» επιθετικά. Η ΑΕΚ παίρνει το 10,2% των πόντων της από τα 3 πεντάρια της, από τα πιο μικρά ποσοστά που έχω δει. Είναι θέμα τακτικής, ικανότητας και τι παίκτη ψάχνει εκεί η ΑΕΚ;

«Οι ψηλοί μας παίκτες σαν ατομικά χαρακτηριστικά δεν έχουν σαν πρώτο του πλεονέκτημα το σκορ. Ιδιαίτερα ο βασικός μας παίκτης ο Σλότερ, έχει χτίσει μια ολόκληρη καριέρα βασισμένος σε άλλα πράγματα, είναι ένας παίκτης που παίζει 25 λεπτά. Ο δεύτερος βασικός μας παίκτης ο Κακλαμανάκης είναι ένα παιδί που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει έρθει από ένα επίπεδο με τεράστια διαφορά με αυτό που είναι τώρα. Ποτέ δεν ήταν παίκτης που είχε σαν πρωτογενή χαρακτηριστικό την επαφή με το καλάθι, ήταν αποδέκτης και finisher, αλλά βρίσκεται σε ένα στάδιο προσαρμογής και ωρίμανσης. Ωριμάζει, βελτιώνεται, αυτό μπορεί να μην φαίνεται άμεσα το αποτέλεσμα, δεν μπορείς να πεις από τον Δεκέμβριο αν κάνει ή δεν κάνει. Αυτό που μπορείς να πεις είναι ότι οι παίκτες μας δεν είναι αυτόφωτοι, δεν θα πάρουν την μπάλα να την βάλουν μόνοι τους στο καλάθι. Αυτό έγινε εν γνώσει μας, έγινε γιατί η αγορά είναι συγκεκριμένη, έγινε γιατί το μπάτζετ μας είναι συγκεκριμένο, έχουμε επενδύσει πολλά στην περιφέρεια μας και δεν είχαμε την δυνατότητα να πάρουμε παιδιά που θα έχουν σαν βασικό τους χαρακτηριστικό το σκοράρισμα στην επίθεση, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος του παιχνιδιού μας, έχει χρήσει αυτούς τους παίκτες σαν 2ους δημιουργούς, με τον τρόπο που εμείς παίζουμε τους δίνουμε την δυνατότητα και να δημιουργήσουν. Είναι κάτι που εμένα μου αρέσει πολύ, να δημιουργούν από μέσα προς τα έξω. Αυτό είναι κάτι που στις καλές μας μέρες το κάνουμε καλά αλλά όχι πάντα. Μας προβληματίζει και θέλουμε να αποκτήσουμε ισορροπία, πρέπει να ισορροπήσουμε αυτό το κομμάτι άμεσα, γιατί δεν γίνεται να κερδίζουμε πάντα μεγάλα παιχνίδια μόνο από την περιφέρεια. Οι ομάδες κάποια στιγμή θα προσαρμοστούν, κάποια στιγμή θα είναι παίκτες μας σε κακή μέρα, εμείς πρέπει να βρούμε σκορ άμεσα από τους ψηλούς μας παίκτες. Μπορεί να μην έχουν το χαρακτηριστικό αλλά πρέπει να το αποκτήσουν να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Μπορούν; Συγκεκριμένα βάζουν 8,2 πόντους μ.ό. και οι τρεις από τους σχεδόν 80 της ομάδας.

«Εμείς κάνουμε την προσπάθεια μας και τους δίνουμε την ώθηση να το κάνουν. Αν δεν το κάνουν εμείς θα πρέπει να βρούμε τι αλλαγή πρέπει να γίνει. Άρα ο παίκτης που ψάχνουμε να βρούμε πρέπει να μπορεί να βρίσκει ένα πιο εύκολο καλάθι».

Και ποστ παιχνίδι;

«Δεν υπάρχουν ποστ παίκτες στην Ευρώπη, είναι ο Βουγιούκας που δεν παίζει στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ δεν έχει ποστ».

Τελευταία επίθεση, χάνεις έναν πόντο, κάνουν ντάμπλ τιμ στον Λάνγκφορντ. Ποιος παίκτης θέλεις να πάρει το σουτ;

«Γκίκας».

Περίμενα να μου πεις Ματσιούλις.

«Ο Γκίκας έχει άγνοια κινδύνου. Είναι ο μόνος παίκτης που παίζει στην ΑΕΚ, αλλά νομίζει ότι παίζει ακόμα στον Φιλαθλητικό».

Να μιλήσουμε για τον Σαντ-Ρος. Πως έμεινε; Τι ήταν αυτό που συζητήσατε; Και να λύσουμε το μεγάλο θέμα. Ο Ρος θέλει να παίξει playmaker, δεν θέλει; Του άρεσε η δημιουργία; Του άρεσε ότι πήρε περισσότερο την μπάλα στα χέρια.

«Έγινε ένα ραντεβού με τον Σαντ-Ρος. Στα δικά μου τα μάτια αυτό που είχα δει την περσινή χρονιά και αυτό που είδα…»

Γιατί είχες παίξει με την ΑΕΚ τέσσερις φορές πέρσι!

«Είχαμε παίξει τέσσερις φορές, αλλά για να μπορέσεις να γνωρίσεις καλύτερα έναν παίκτη, γιατί μέσα σε μια χρονιά κάνει συγκεκριμένα πράγματα, που του ζητάνε να κάνει, πρέπει να δεις τον παίκτη κατά την άποψη μου σε όλες τις προηγούμενες χρονιές του, τι έκανε, τι του ζήτησαν να κάνει, τι μπορεί να κάνει, ποια πράγματα μπορεί να κάνει καλύτερα. Εμείς λοιπόν όταν μπήκαμε στην διαδικασία να μιλήσουμε μαζί του είδαμε τι είχε κάνει σε όλες του τις χρονιές, στην Γερμανία, στην Ιταλία… Εμείς λοιπόν είδαμε στα μάτια μας τον παίκτη που είναι τώρα, δηλαδή έναν παίκτη διαφορετικό από το περιορισμένο ρόλο που είχε πέρσι σε σχέση με αυτό που μπορεί να κάνει. Όταν του εξηγήσαμε τι θέλουμε από αυτόν, έλαμψε το πρόσωπο του πραγματικά. Μου είπε ότι είναι ευχαριστημένος με αυτό, δηλαδή μου είπε ότι θέλει να έχει την μπάλα στα χέρια του, θέλει να δημιουργεί για του συμπαίκτες του, νιώθει καλά και βρίσκει ρυθμό με το να μεταφέρει την μπάλα, δεν ξεχνάει ότι είναι ένας αμυντικός παίκτες, όμως νιώθει καλά και βρίσκει τον εαυτό του όταν βοηθάει την ομάδα και στην επίθεση. Αυτή είναι η κουβέντα που κάναμε με τον Ρος, αυτό του προσφέραμε γιατί πιστεύαμε ότι αυτό μπορεί να κάνει σαν παίκτης.»

Αληθεύει ότι μετά απ’ αυτό το ραντεβού, πήρε τον μάνατζερ του τηλέφωνο και του είπε ότι δεν ξέρω τι θα κάνεις εγώ θα παραμείνω στην ΑΕΚ.

«Έτσι μας μεταφέρανε από την διοίκηση.»

Δηλαδή είπε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θέλω να μείνω εδώ, δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι.

«Ισχύει! Του άρεσε το πλάνο, γιατί είναι ένας παίκτης που κάθε μέρα ξεπερνάει τις προσδοκίες γιατί δείχνει κάθε μέρα συνέπεια. Ο μεγάλος παίκτης δεν φαίνεται από 2-3 μεγάλα ματς, αλλά από την συνέπεια που δείχνει, ο «Η» έχει μια τρομακτική συνέπεια και στις 2 γραμμές του γηπέδου και την έχει Τετάρτη-Σάββατο και πίστεψε με το έχει και Πέμπτη, γιατί στην προπόνηση παίζει στους ίδιους ρυθμούς που έχει και στους αγώνες.»

Χθες έκανε προπόνηση; Γιατί είναι ικανός να έρθει μόνος του να κάνει… (μια μέρα μετά το ματς με την Χάποελ)

«Του είπαμε εμείς να μην κάνει προπόνηση. Επειδή ο τρόπος που χρησιμοποιείται δεν είναι ο κανονικός, δηλαδή δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να παίζει 35-40 λεπτά και την άλλη μέρα να κάνει προπόνηση. Εμείς λοιπόν έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα με τον γυμναστή, το οποίο λέει ότι έχει παίξει την προηγούμενη μέρα και μετά κάνουμε προπόνηση, κάνει το μισό κομμάτι της προπόνησης και κάνει το κομμάτι το οποίο δεν έχει ένταση, για να μπορούμε να τον έχουμε έτοιμο το Σάββατο. Βέβαια αυτός είναι ένας τύπος που μπαίνει να κάνει ζέσταμα και καταλήγει να κάνει σπριντ, αυτό είναι το πρόβλημα μας. Τώρα κοίταξε να δεις. Βρίσκεται σε μια ψυχολογική κατάσταση τέτοια που δεν σταματιέται.

Ο Ρος είναι ένας τρομακτικός αμυντικός πάνω στην μπάλα ο οποίος όμως παίζει με την ένταση και το πάθος του, δεν παίζει με το μυαλό του και επειδή είναι ένας παίκτης με τρομερά προσόντα και πολύ καλός αθλητής δηλαδή έχει μεγάλα χέρια, πόδια, αντιδράσεις κτλ., μπορεί το κάθε λάθος του, να το καλύψει και το ξέρει, γι’ αυτό τον λόγο δεν έδινε μεγάλη βάση σε ατομική και ομαδική τακτική. Αυτό το κομμάτι το τακτικό, εμάς μας φόβισε στην αρχή, όμως τώρα επειδή του κάνουμε συνεχώς ατομικά βίντεο τακτικά, έχει βελτιώσει και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ.»

Ίσως επειδή έχει την αντίληψη.

«Μπράβο! Οπότε αυτό το κομμάτι για τον Ρος, είναι άψογος, γιατί τώρα παίζει γιατί κάνει αυτό που θέλει να κάνει.»

Ο Σαν Ρος και το σουτ του

Αναφορικά με την βελτίωση που έχει, πόσο έχετε δούλεψε πάνω σε πράγματα όπως το σουτ πχ;

«Υπάρχει ένα επιτελείο που είναι μεγάλο, έχουμε πάρα πολλούς προπονητές, ο Ρος είναι εδώ σχεδόν κάθε πρωί και ο Ρος κάνει διαρκώς πράγματα που αφορούν την βελτίωση στο στατικό σουτ. Έχει βελτιωθεί πολύ πάνω σε αυτό, έχει βελτιωθεί πολύ στο pull up μετά από ντρίμπλα και στο spot up και νομίζω ότι αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει είναι η ψυχολογία του και η αυτοπεποίθηση του, επειδή παίζει σαν πόιντ γκαρντ και έχει πολύ ώρα την μπάλα, αυτό του δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Αν φέρουμε εδώ έναν άσσο που θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια του, ο Ρος θα παίζει στο 30% κάτω, από αυτά που θα μπορεί, γιατί θα πάρει την μπάλα ο άσσος, ο Λάνγκφορντ και μετά ο Ρος. Άρα ο Ρος τι έκανε πέρσι; Ήταν ο Θίοντορ, θα παίξει ένα πικ εν ρολ με τον Χάντερ και ότι περισσεύει πάρε μια πάσα έξω και εσύ σούταρε. Δεν είναι spot up σούτερ, να του έρθει η μπάλα ξαφνικά έξω στα χέρια του και να σουτάρει, σε αυτό είναι μέτριος έως κακός. Όταν όμως έχει παίξει με την μπάλα πολύ ώρα και του έρθει και η μπάλα, με τον ρυθμό που έχει και την αυτοπεποίθηση θα το βάλει. Είναι παίκτης που δουλεύει πάρα πολύ.»

Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αλλά ο Σαντ-Ρος είναι ο αγαπημένος παίκτης των οπαδών. Φέτος κάνει σεζόν καριέρας, όλα τα νούμερα του είναι τα υψηλότερα που είχε ποτέ, είναι 1ος σε ριμπάουντ, ασιστ κλεψίματα και 2ο σκόρερ. Που οφείλεται αυτή η εκτόξευση και αν κουράζεται ποτέ; Mε τον Άρη ήταν ανάγκη να παίξει 39 λεπτά και αν με την επιστροφή του Γιάνκοβιτς μπορεί να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το θέμα;

«Το που οφείλεται, οφείλεται στον εαυτό του γιατί είναι ένας παίκτης που προσπαθεί πολύ. Εμείς του δίνουμε αυτό που του αναλογεί, τον πιστεύουμε και του έχουμε δώσει αρκετές αρμοδιότητες, τις οποίες όμως τις φέρνει εις πέρας. Άρα λοιπόν η ωριμότητα του, το περιβάλλον που ξέρει και γνωρίζει, είναι σημαντικό για έναν παίκτη να είναι 2-3 χρονιές σε μια ομάδα. Είναι ένας παίκτης που δουλεύει πολύ, δεν κουράζεται, δεν έχει ζητήσει ποτέ αλλαγή, δεν ξέρω πως θα αντιδράσει αν δεν παίξει 38 λεπτά, μπορεί να μας βάλει και χέρι.»

Το CPK (δείκτης μέτρησης της κούρασης των μυών) του δεν χτυπάει;

«Όχι, ποτέ και του κάνουμε μετρήσεις κάθε 15-20 μέρες. Το ότι παίζει 35-38 λεπτά στα παιχνίδια σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες ακολουθεί και ένα πρόγραμμα αποκατάστασης στην προπόνηση. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι η παρουσία του Βλάντο θα μας δώσει την δυνατότητα να μην τον έχουμε τόση ώρα στο παρκέ. Αν και θεωρώ ότι αν συνεχίσει να παίζει με τον τρόπο που παίζει θα μας αναγκάσει να παίζει και με τον Βλάντο μαζί. Θέλουμε να του δώσουμε παραπάνω ξεκούραση στα παιχνίδια που μπορούμε και θέλουμε να έχει την διάρκεια γιατί η χρονιά είναι μεγάλη. Δυστυχώς είμαστε άτυχοι με τον Βλάντο, ήταν ένας παίκτης που ήρθε και έδειξε ότι μπορεί να μας δώσει πράγματα, αλλά τραυματίστηκε και εδώ και 1,5 μήνα δεν παίζει. Θεωρώ ότι 10-15 Γενάρη θα παίξει.»

Πιστεύεις ότι μπορεί ο Ρος να βγάλει την χρονιά με 35 λεπτά Τετάρτη-Σάββατο;

«Ο Καλάθης πόσο παίζει; Ο Καλάθης με παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με δύο φορές την εβδομάδα και ίσως 1,5 ταχύτητα πιο πάνω έπαιζε 35-38 λεπτά και στα παιχνίδια του ελληνικού έπαιζε 25-26 λεπτά. Φέτος παίζει λιγότερο. Όχι δεν με προβληματίζει κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι το σκαρί του βοηθάει την αποκατάσταση του και είναι πιο άμεση απ’ άλλους αθλητές, δεν θέλουμε να τον βάζουμε 40 λεπτά και θέλουμε να βρίσκουμε τρόπους να τον φρεσκάρουμε και να τον έχουμε πιο καλά όταν έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι παίζει πάντα 35 λεπτά, έχει παίξει και 30.»

Μέσο όρο έχει 33 λεπτά…

«Οι μεγάλοι παίκτες στην Ευρώπη τόσο παίζουν. Υπάρχουν παραδείγματα πολλά μέσα στην Ευρώπη, που δεν είναι και τόσο καλοί αθλητές όσο ο Ρος. Ο Ρος είναι δεκαθλητής.»

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ΑΕΚ εξαρτάται πολύ από τον Ρος, πιστεύω ότι η ΑΕΚ μπορεί να καλύψει το κενό του Κιθ, όχι όμως του Ρος.

«Έχεις δίκιο σ’ αυτό, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει αν λείψει, δεν μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας αν λείψει ο Ρος. Εμείς δεν είμαστε σε φάση του να είμαστε τόσο καλοί ώστε να μην παίξει ο Ρος. Με τον Άρη πχ έπαιξε 39 λεπτά, έπρεπε ή δεν έπρεπε; Γιατί το ματς είχε πάει ισοπαλία. Φαντάζεσαι να τον έβγαζα έξω; Ξέρεις πόσες φορές έχω σκεφτεί να τον βγάλω έξω; Μια φορά τον ρώτησα στο 32’ και του λέω Ρος είσαι καλά; Μου λέει ναι, τι με ρωτάς; Που να τον βγάλεις έξω; Με τον Άρη δεν ήθελα να τον βάλω. Όταν το ματς πάει στους 15 πόντους διαφορά στα πρώτα λεπτά και τον τραβάω έξω για 2 λεπτά να πάρει ένα πεντάλεπτο, τελικά το ματς έφτασε στο 1 καλάθι. Δεν σου επιτρέπει να τον βγάλεις. Δεν έχεις παίκτη με τα χαρακτηριστικά του. Ο Βλάντο τα έχει, πχ στο Ιβανώφειο παίξαμε με τον Βλάντο, δεν έπαιξε ο Ρος και κερδίσαμε εκεί. Αλλά έκανε ο Βλάντο την δουλειά του Ρος».

Ένα από τα ζητήματα που είχε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια είναι ότι δεν κατάφερε σχεδόν ποτέ να δημιουργήσει κορμό ομάδας που θα πορευτεί, υπήρχαν κάποιοι Έλληνες παίκτες, αλλά σπάνια γινόταν αυτό. Σε ανησυχεί, επειδή υπάρχουν παιδιά που είναι μεγάλης μπασκετικής ηλικίας είναι «μίας χρήσης»;

«Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο όμως δεν απασχολεί μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, απασχολεί το σύνολο των ομάδων. Η πραγματικότητα είναι ότι κυρίως στον ξένο παίκτη είναι δύσκολο να δημιουργήσεις μια προσδοκία και μια σχέση μεγαλύτερη του ενός έτους, είναι δύσκολο».

Και από την ομάδα και από τον παίκτη; Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικά, 3-4 χρόνια συμβόλαιο στους ξένους.

«Αυτό δεν μπορεί να γίνει στο μπάσκετ. Η ομάδα μπορεί να θέλει να κρατήσει έναν ξένο παίκτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο παίκτης έχει προσδοκίες, φιλοδοξίες, ευκαιρίες. Αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο, με την έννοια ότι όταν έχει έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, όταν έχεις μια πάρα πολύ καλή πρόταση θα τον δώσεις».

Ναι αλλά είναι πιο εύκολο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο «δένεις» τον παίκτη με πολυετές συμβόλαιο.

«Αυτό λέω, υπάρχει διαφορά, στο μπάσκετ τον χάνεις. Βέβαια σε αυτό εμείς είμαστε μια εξαίρεση στον κανόνα, γιατί κρατήσαμε δύο πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες, τον Ματσιούλις και τον Σαντ-Ρος. Δηλαδή ο κορμός μας σε σχέση με πέρσι, ήταν οι ξένοι παίκτες. Βέβαια αυτό δεν είναι το εύκολο. Είναι ένας στόχος δύσκολος, να μπορέσει η ΑΕΚ δηλαδή να γίνει να ένας σταθμός για τον ξένο της παίκτη. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει και ο οργανισμός να είναι πάρα πολύ οργανωμένος και ταυτόχρονα να μπορεί να υποστηρίξει την οικονομική και αγωνιστική φιλοδοξία του ξένου παίκτη, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα όπως είναι δομημένο το ελληνικό μπάσκετ. Εμείς έχουν την δυνατότητα, κυρίως λόγο της σοβαρότητας που υπάρχει στον οργανισμό και της οικονομικής δυναμικής που έχει ο κ. Αγγελόπουλος, κάποιους ξένους παίκτες να τους προσελκύσουμε και να τους κρατήσουμε. Ο Ρος και ο Γιόνας μείναν στην ομάδα χωρίς διαπραγμάτευση. Εγώ έκανα ένα ραντεβού μαζί τους, μου είπαν ότι ήθελαν να μείνουν, έγινε μια διαπραγμάτευση με την ομάδα, 1 ή 2 ημερών και οι παίκτες έμειναν στην ομάδα, αυτό δείχνει κάποια πράγματα».

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που επιχείρησε πολύ τα τελευταία χρόνια να επενδύσει σε Έλληνες, έδωσε λεφτά να πάρει μικρούς ηλικιακά και επί χρόνια υπήρχε το ερώτημα γιατί δεν εξελίσσονται, γιατί δεν παίζουν, γιατί δεν έχουν ρόλο στην ομάδα, κυρίως όταν η ομάδα δεν τα πάει καλά. Φέτος εσύ δοκίμασες κάτι διαφορετικό, έδωσες δανεικό τον Μωραΐτη, άφησες ελεύθερο τον Τσαλμπούρη, παίρνει κάποιον χρόνο συμμετοχής ο Τολιόπουλος, αλλά όπως φαίνεται ο στόχος που είχε θέσει προ ετών η διοίκηση δεν λειτουργεί. Όπως έχεις ζήσει, ποια είναι η πραγματικότητα, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος;

«Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την κατάσταση, είναι το να παρουσιάσει η κάθε ομάδα προς τα έξω τι θέλει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί, δηλαδή να είναι στις πρώτες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στο BCL, άρα θέλει αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ δεν είναι μια αναπτυξιακή ομάδα, είναι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Ο συνδυασμός ανάπτυξης με κυνήγι τίτλων δεν συνδυάζονται, δεν το έχει κάνει καμία ομάδα στον κόσμο και δεν μπορεί να το κάνει ούτε η ΑΕΚ».

Εκτός από την Ρεάλ…

«Η Ρεάλ μπορεί να το κάνει γιατί όταν έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ και 10-12 παίκτες πρωτοκλασάτους και να πετάς μέσα σε αυτούς τους παίκτες και το μεγαλύτερο ταλέντο του παγκοσμίου μπάσκετ, τον Ντόνσιτς, μπορείς να το κάνεις. Αν είχαμε και εμείς τον Ντόνσιτς θα τον βάζαμε και εμείς, αλλά δεν έχουμε τον Ντόνσιτς. Ο Γκαρούμπα πόσο παίζει; Παίζει 10 λεπτά μέσο όρο, μέχρι τον Δεκέμβρη. Τώρα που θα σφίξουν τα πράγματα, δεν θα παίζει θα πάει πάλι πίσω στο ροτέισον. Γιατί δεν τους νοιάζει το ισπανικό πρωτάθλημα, θα βγουν 1οι, 2οι, 3οι, ξέρουν ότι θα παίξουν τελικό με την Μπαρτσελόνα κτλ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να γίνει έτσι. Η άποψη μου είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να επενδύει σε Έλληνες παίκτες νεαρής ηλικίας, όπως ο Μωραϊτης, ο Ρογκαβόπουλος, αυτοί οι παίκτες να παίρνουν «μυρωδιά» από το πως μια ομάδα όπως η ΑΕΚ προπονείται, ταξιδεύει και από εκεί και πέρα σε νεαρή ηλικία, 16-17 ετών, να δίνονται σε ομάδες πιο κάτω κατηγορίας, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες και μετά να επιστρέφουν στην ΑΕΚ, γιατί δεν είναι έτοιμος παίκτης κανένας απ’ αυτούς! Αυτή είναι η πραγματικότητα, θέλουμε να βαφτίζουμε ταλέντα, έχουμε την ανάγκη να βαφτίζουμε ταλέντα, αλλά δεν έχουν το ταλέντο που πιστεύουμε όλοι, γιατί αν το είχαν θα έπαιζαν. Δεν πιστεύω ότι ούτε ο Σάκοτα, ούτε ο Μπάνκι, ούτε ο Μανωλόπουλος, ούτε ο Ζντοβτς, ούτε κανείς άλλος είναι τρελός ή άσχετος για να μην βάλει αυτούς τους παίκτες να παίξουν, κάτι έβλεπε και δεν τους έβαζε».

Ο Παπαθεοδώρου για τους μικρούς της ΑΕΚ

Ο Τσαλμπούρης όπως είπες δεν έχει καταλάβει ακόμα τι μπορεί να παίξει, ο Μωραΐτης η εικόνα σου είναι ότι είναι χαμένο στοίχημα;

«Όχι! Όταν ήρθα στην ομάδα ένα από τα κομμάτια που συζητήσαμε με την ομάδα είναι ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στον Μωραΐτη. Όχι, δεν πρέπει να δοθεί ευκαιρία στον Μωραΐτη στην ΑΕΚ, ήταν η άποψη μου, γιατί θα πρέπει να παλέψει με τον Γκίκα, με τον Ρος, με τον Λάνγκφορντ και θα χάσει αυτή την στιγμή. Έπρεπε λοιπόν να πάει σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, το επικοινωνήσαμε με τον παίκτη, να πάρει χρόνο συμμετοχής και ευθύνες, αυτό δηλαδή που κάνει τώρα με τον Κολοσσό και το κάνει πολλές φορές με επιτυχία και όταν το κάνει με αποτυχία, πάλι είναι κέρδος για τον ίδιο και να κάνουμε εμείς την εκτίμηση το καλοκαίρι αν μπορεί να επιστρέψει στην ομάδα μας και με βάση την μια χρονιά που έχει κάνει με ευθύνες και αγώνες, να μπει στο δικό μας ρόστερ. Άρα επειδή πιστεύουμε πολύ στον Μωραΐτη, ήταν για εμάς στρατηγικός στόχος να πάει σε μια ομάδα με έναν καλό προπονητή που έχει δημιουργήσει και άλλους παίκτες, μακριά από την Αθήνα, να σκληραγωγηθεί και να επιστρέψει πιο έτοιμος απ’ αυτό που ήταν πέρσι».

Μήπως θα έπρεπε να γίνει και το ίδιο με τον Ρογκαβόπουλο;

«Ο Ρογκαβόπουλος επειδή είναι σε μια διαφορετική ηλικία, δηλαδή ο Μωραΐτης είναι ένα παιδί στα 21 και ο Ρογκαβόπουλος στα 17-18. Ούτε για τον Ρογκαβόπουλο είχα σαφή εικόνα σαν προπονητής, ο σχεδιασμός ήταν να μείνει μαζί μας, να δουλέψει μαζί μας και όταν υπάρχει δυνατότητα να παίρνει χρόνο συμμετοχής, αλλά το ιδανικό σενάριο και γι’ αυτόν είναι να πάει δανεικός έναν χρόνο και να πάρει εμπειρίες. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές το περιβάλλον του παίκτη και λιγότερο ο ίδιος ο παίκτης, δημιουργεί άλλες εικόνες στο μυαλό του, δεν αναφέρομαι στον Ρόγκα. Επειδή ήμουν στις Εθνικές ομάδες με παίκτες όπως ο Παπαγιάννης, ο Σκουλίδας, ο Κόνιαρης κτλ. Όλα λοιπόν τα παιδιά αυτά όταν ήμουν προπονητής των Εθνικών ομάδων, τους έλεγα μην πάτε στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και όταν πάτε ζητήστε να φύγετε, να πάτε σε ομάδες της Α2 και μου λέγανε «ποια Α2;». Στην Α2 δεν θα ακουμπούσαν αυτοί οι παίκτες, στην Α2 παίζουν παίκτες με καριέρα, είναι μεγάλο σχολείο. Νομίζουν ότι είναι πιο κάτω επίπεδο και δεν το κάνει κανείς, δεν το θέλουν οι παίκτες, το περιβάλλον τους δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα που τους λέει, που να πας να παίξεις στην Κηφισιά (που ήμουν προπονητής) ή στον Κολοσσό. Εγώ δεν βλέπω κάποιον παίκτη τέτοιας ηλικίας να παίζει σε κάποια απ’ αυτές τις ομάδες και να βγάζει μάτια».

Επειδή παρακολουθώ τον Μωραϊτη για να δω τι κάνει φέτος, το καλό είναι ότι έχει συγκεκριμένο ρόλο, παίζει στάνταρ χρόνο, παίρνει συγκεκριμένες ευθύνες, αλλά δεν κάνει το κάτι παραπάνω, στέκεται καλά αλλά δεν κάνει το κάτι παραπάνω.

«Άρα εδώ πιστεύεις ότι θα το έκανε; Ο Μωραΐτης αν έπαιζε εδώ θα ήταν ένας ρολίστας που θα έπαιζε λίγα λεπτά. Πέρσι είχε αποφασιστεί να φύγει και έκανε ένα καλό τουρνουά στην Κύπρο και έμεινε».

Υπάρχουν Έλληνες παίκτες που σε ενδιαφέρουν και βλέπεις να εξελίσσονται;

«Ναι υπάρχουν!»

Παράγει το Ελληνικό μπάσκετ;

«Ναι αλλά όχι στον βαθμό των προηγούμενων ετών. Τα παιδιά στην πραγματικότητα δεν παίζουν τόσο μπάσκετ όσο παλιά, λένε ότι παίζουν μπάσκετ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η παιδική χαρά, δηλαδή αν περάσετε έξω και βρείτε κόσμο να παίζει μπάσκετ, παιδιά εγώ δεν βλέπω. Θα δω κάποιους 45αριδες να παίζουν μπάσκετ, αλλά όχι παιδιά. Τα παιδιά είναι σπίτι με το Playstation και παίζουν εκεί».

Όταν γίνεται η πρόταση από την ΑΕΚ, πως την αντιλαμβάνεστε και ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε με την διοίκηση

«Με την ΑΕΚ ήρθα σε επαφή από την προηγούμενη χρονιά για να συνεργαστούμε, οπότε θα έλεγα με βάση με το πως τελείωσε η δική μου σεζόν και το πως τελείωσε η σεζόν της ΑΕΚ. Και οι δύο ήμασταν σε mood ότι θα υπάρξει ξανά συνεργασία, οπότε και εγώ ήμουν έτοιμος όταν με κάλεσαν. Οι στόχοι κανονίστηκαν ουσιαστικά στο πρώτο ραντεβού, οι βασικοί στόχοι της διοίκησης και από εκεί και πέρα το κομμάτι το τι ήθελα να δημιουργήσω εγώ στην ομάδα και υπήρχε ταύτιση απόψεων σε αυτά τα πράγματα».

Πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε τους στόχους της ομάδας που τέθηκαν, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά

«Αγωνιστικά οι στόχοι της ομάδας πάντα τα τελευταία χρόνια είναι να μπορεί να πρωταγωνιστεί στις διοργανώσεις που συμμετέχει, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα για τους τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό μπορεί να διαφέρει, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Αλλά όπως είπα είναι να πρωταγωνιστεί η ομάδα. Ένα στόχος, κοινός με τη διοίκηση, που υπήρχε από την αρχή της χρονιάς, ήταν να υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες, η ΑΕΚ είχε και από την προηγούμενη χρονιά αρκετούς Έλληνες παίκτες, ίσως όμως όχι τόσους πολλούς όσους θα μπορούσε να έχει, κατά την γνώμη μου, με βάση όμως πάντα δύο στοιχεία. Την ποιότητα των Ελλήνων παικτών, ποια είναι οι ποιότητα των Ελλήνων και ο χαρακτήρας των Ελλήνων παικτών. Δύο σημαντικά πράγματα για να παίξεις σε μια μεγάλη ομάδα. Συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες που μπορούν να παίξουν στην ΑΕΚ και θα έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και άμεσα για να αποκτήσουμε κάποια παιδιά που είχαν τη φιλοδοξία και το όνειρο να παίξουν σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ. Το δεύτερο πράγμα που επίσης συμφωνήσαμε, είναι να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα ξένων παικτών, σε συνδυασμό με τους νέους Έλληνες που θα έχουμε, που θα έχουν μεγαλύτερη προσωπικότητα και καλό background, δηλαδή να είναι παιδιά που θα μπορούν εύκολα να οδηγήσουν την ομάδα, να είναι πρωταγωνιστές και όχι ρολίστες. Αυτά ήταν τα τρία βασικά κομμάτια στον αγωνιστικό σκεπτικό της ομάδας: Να πρωταγωνιστήσουμε, να δημιουργήσουμε έναν καινούργιο Ελληνικό κορμό με νέους παίκτες και ταυτόχρονα να βρούμε ξένους παίκτες-προσωπικότητες που θα κουβαλήσουν την ομάδα».

Και παίκτες που θα βοηθήσουν στα αποδυτήρια. Πχ παίκτες όπως ο Ματσιούλις, ο Λάνγκφορντ, ο Σλότερ.

«Τα αποδυτήρια όσο μπορείς να τα ελέγξεις και να τα φτιάξεις είναι καλό. Με παραδείγματα, όπως είπες υπήρχαν παιδιά όπως ο Γιόνας, που έχουν προσωπικότητα και χαρακτήρα, που είναι το πρώτο και βασικό στοιχείο. Ο Γιόνας είναι ο πρώτος παίκτης που ζήτησα να μείνει στην ομάδα, όχι μόνο γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά γιατί έχει τον επαγγελματισμό, την προσήλωση και η καθημερινότητα του αποτελεί παράδειγμα. Δηλαδή, πως μπορείς χωρίς να είσαι ο πιο ταλαντούχος που υπάρχει να κάνεις μια πάρα πολύ καλή καριέρα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην ΑΕΚ, βρήκα παιδιά στην ΑΕΚ όπως ήταν ο Ρογκαβόπουλος, ήρθαν παιδιά στην ΑΕΚ όπως είναι ο Τολιόπουλος, ο Κακλαμανάκης, που δεν είναι 17-18-19, αλλά είναι ακόμα νέοι παίκτες. Όταν πας σε μια μεγάλη ομάδα στα 24-25, είσαι ακόμα νέος παίκτης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να έχουν παραδείγματα μπροστά τους, να τα βλέπουν στα αποδυτήρια τους. Ο Λάνγκφορντ, ο Γιόνας, ο Σλότερ, είναι γι’ αυτούς παραδείγματα για το πως ένας αθλητής μπορεί εκτός από την προπόνηση και τα αγωνιστικά του στοιχεία να κάνει καριέρα».

Έχοντας δει το BCL, είναι τα φαβορί Χάποελ, ΑΕΚ, Τενερίφη και άλλος ένας;

«Όχι, εγώ προσωπικά έχω μεγάλη εκτίμηση στην Τενερίφη και πιστεύω θα είναι στο F4, η Χάποελ είναι μια ομάδα που έχει το πλεονέκτημα του κορμού, του ποιοτικού ρόστερ, τ’ ότι ο προπονητής είναι τρία χρόνια εκεί, ενθουσιασμός, κόσμος που ακολουθεί παντού, ήρθαν εδώ 400 άτομα. Εμείς με την Χάποελ νομίζαμε ότι ήμασταν άλλου επιπέδου ομάδα γιατί εδώ είχε 10.000 κόσμο, δεν φαντάζεσαι πόσο καλύτερα έπαιξε η ομάδα και τι σιγουριά και ασφάλεια έδωσε. Η μεγάλη ομάδα χτίζεται και δημιουργείται μέσα από την παρουσία του κόσμου. Η Μονακό για παράδειγμα που είναι μια ομάδα με πάρα πολλά λεφτά, παίζει μεταξύ συγγενών και φίλων, δεν θα γίνει ποτέ μεγάλη ομάδα. Για να συνεχίσω, κάθε χρόνο ξεπετάγεται μια ομάδα στο BCL και μπαίνει στο F4, ήταν η Λούντβισμπουργκ, ήταν πέρσι η Άντβερπ και φέτος οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν 10-12 ομάδες που είναι πολύ κοντά σε επίπεδο. Θεωρώ πως ο όμιλος μας έχει 3-4 απ’ αυτές τις ομάδες, για παράδειγμα θεωρώ πως η Μπούργος είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει θέση στο F4, με 9.000 διαρκείας μέσο όρο και γεμάτο γήπεδο».

Θα πάρει το Κύπελλο η ΑΕΚ και από τι θα θεωρηθεί πετυχημένη η φετινή σεζόν;

«Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα πάρει το κύπελλο, το BCL, το πρωτάθλημα κτλ. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι αυτό που δείχνει η ομάδα αυτή την στιγμή. Ότι θα διεκδικήσει και τους τρεις στόχους μέχρι τέλους για να είμαστε συνεπείς».

Άρα μιλάμε για τελικό Πρωταθλήματος και F4;

«Μιλάμε ότι θέλουμε να παρουσιαζόμαστε καλύτεροι μέρα με την μέρα, να χτίσουμε καλύτερη χημεία και αν παραμείνουμε ταπεινοί και ενωμένοι, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε να διεκδικήσουμε τελικούς. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίτλους και τέτοια πράγματα, αλλά σίγουρα μπορούμε να είμαστε εκεί αν τα πράγματα που είπα πριν πραγματοποιηθούν. Να βελτιώνεται η ομάδα αγωνιστικά, να μείνουμε ταπεινοί και ενωμένοι πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Εσύ γνώρισες αμφισβήτηση στην αρχή. Χρεώθηκες πράγματα που δεν ήταν δικά σου, υπήρξε μέχρι και ανακοίνωση. Πως σε επηρέασε όλο αυτό;

«Θα έλεγα ότι έζησα ένα μικρό deja vu, γιατί την ίδια αμφισβήτηση, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, την είχα ζήσει και στον ΠΑΟΚ. Είχα πάει στην θέση ενός προπονητή που ήταν τοτέμ για τον ΠΑΟΚ, του κύριου Σούλη Μαρκόπουλου, ενώ εγώ ήμουν ένας προπονητής που πήγα από Αθήνα – Θεσσαλονίκη και αυτό παίζει ρόλο. Δεν ξεκινήσαμε καλά και εκεί υπήρξε αμφισβήτηση και πίεση».

Εδώ θα πούμε ότι ήταν λίγο πιο ακραία, αλλά και άμεσα, δηλαδή έγινε την πρώτη μέρα.

«Στην απόφαση μου δεν έπαιξε κανέναν ρόλο, γιατί στην διαδικασία απόφασής μου δεν φαινόταν κάτι τέτοιο. Το περίεργο είναι ότι μόλις υπέγραψα στην ΑΕΚ μετά από 10 λεπτά βγήκε η ανακοίνωση της Original, δεν είχα ανακοινωθεί, απλώς είχα υπογράψει το συμβόλαιο μου. Ήταν βράδυ Κυριακής, 8.30 το βράδυ πήρα το συμβόλαιο μου ηλεκτρονικά το υπέγραψα και 9 παρά βγήκε η ανακοίνωση στο ίντερνετ. Σε μένα δεν έπαιξε κανέναν ρόλο, είχα πάρει την απόφαση μου. Δεν ήξερα τι θα γίνει στο θέμα της διοίκησης, εκείνη την ημέρα έζησα πολύ έντονα την στήριξη από τον κ. Αγγελόπουλο. Είχα ως σκοπό την επόμενη ημέρα να έρθω στην Αθήνα να υπογράψω και επίσημα το συμβόλαιο μου, μου είπε δεν έχει να φοβηθείς κάτι, θα το αναλάβουμε εμείς αυτό το κομμάτι και από κει και πέρα δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Στην παρουσίαση που έγινε εδώ υπήρξαν κάποια παιδιά από την Original οι οποίοι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία».

Ένας προπονητής ακούει πάντα κριτική από την εξέδρα. Σε ενόχλησε ότι υπήρχε κριτική και κυρίως στρέφονταν στο παρελθόν σου και την εξωαγωνιστική σου κατάσταση και όχι με την δουλειά σου στην ΑΕΚ.

«Δεν υπάρχει κάποιος που δεν τον ενοχλεί, από την άλλη έχω συμβιβαστεί. Δεν είναι πρώτη φορά που το περνάω αυτό το πράγμα, το έχω ζήσει στην Εθνική, στον ΠΑΟΚ και τώρα στην ΑΕΚ και πιστεύω σε όλη μου την διαδρομή θα με ακολουθεί. Από ένα συγκεκριμένο κομμάτι θα με ακολουθεί. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι με την δουλειά μου και με τα αποτελέσματα δεν έχω κάποια άλλη αντίδραση».

Όλος ο κόσμος της ΑΕΚ ρωτάει γιατί δεν πήρε η ομάδα playmaker το καλοκαίρι;

«Γιατί έχουμε τον Ρος. Πρώτον πήραμε playmaker τον Γκίκα. Δεύτερον ο σχεδιασμός της ομάδας όταν ξεκίνησε η χρονιά…μάλλον πολλές φορές σχεδιάζεις πράγματα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά μπορούν κάποιες συνθήκες να σου αλλάξουν το σκεπτικό και να πρέπει να αλλάξεις σχεδιασμό. Εμείς λοιπόν ο πρώτος παίκτης που συμφωνήσαμε το καλοκαίρι, εκτός από τον Γιόνας και τον Ρος, ήταν ο Ρέι, με το σκεπτικό ότι θα παίξει ως βασικός «2». Αυτό έγινε στις 20 Ιουλίου. Ο επόμενος στόχος μας είναι, από την στιγμή που είχαμε Γκίκα σαν point guard και Τολιόπουλο σαν combo guard να βρούμε έναν ψηλό, πόιντ γκαρντ. Περίπου για 15-20 μέρες ψάξαμε πάρα πολύ με την αγορά ανοικτή, είτε δεν αποδέχτηκε παίκτης την πρόταση που του κάναμε, είτε δεν υπήρχε παίκτης στην αγορά με τα χαρακτηριστικά που ψάχναμε. Όσο ψάχναμε εμφανίστηκε στο δρόμο μας ο Λάνγκφορντ. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση, ή θα προσπερνάγαμε έναν παίκτη με την ποιότητα του Λάνγκφορντ, ένας παίκτης που παίζει μόνο σαν «2», είτε θα παίρναμε τον Λάνγκφορντ και θα βρίσκαμε τρόπο να αξιοποιήσουμε το επιθετικό ταλέντο του Ρέι. Γι’ αυτό όταν πήραμε τον Λάνγκφορντ δεν υπήρχε χώρος στο ρόστερ, δεδομένου ότι έκλεισαν οι θέσεις των ξένων και θέλαμε να πάρουμε και 2 ψηλούς, γι’ αυτό μέσα απ’ αυτή την διαδικασία να δούμε πως μπορεί ο Ρος να παίξει ως «1» και κυρίως θέλαμε να δοκιμάσουμε κατά πόσο μπορεί και ο Κέντρικ και είδαμε ότι και ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να παίξει σε αυτή την θέση, γιατί συνήθως ένας σκόρερ δεν θέλει να παίξει ως πόιντ γκαρντ, αυτό όμως είχε την διάθεση να προσπαθήσει».

Πίστευες ότι ο Ρέι μπορεί να εξελιχθεί ως πόιντ γκαρντ, γιατί ο ίδιος είναι ένα scoring combo guard και αν θα μπορούσε να κολλήσει μαζί με τον Λάνγκφορντ γιατί και οι δύο είναι παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους.

«Εμείς το γνωρίζαμε ότι αυτό περιέχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά θέλαμε να πάρουμε αυτό το μεγάλο ρίσκο. Ξέραμε ότι είχε ένα 20% να πετύχει, αλλά ξέραμε ότι αν γινόταν θα μας άλλαζε επίπεδο σαν ομάδα. Γιατί το να έχεις παιδιά – κατά την άποψη μου το μπάσκετ παίζεται πάρα πολύ από κοντούς παίκτες – που μπορούν να σκοράρουν και να χειριστούν την μπάλα και να δημιουργήσουν είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που μπορεί να έχει μια ομάδα. Άρα θέλαμε να δοκιμάσουμε, το κάναμε εν γνώσει μας, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει πάρα πολύ δυσκολία, κυρίως στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς, γιατί δεν θα είχαμε τον χρόνο να το δοκιμάσουμε. Εμείς είχαμε την ατυχία, ο Ρέι να έρθει στην ομάδα τραυματίας. Δηλαδή στις 20 του μηνός υπογράψαμε με τον Ρέι και στις 27/7 έπαθε ένα πάρα πολύ βαρύ διάστρεμμα. Ο παίκτης μας ενημέρωσε, ήρθε στην Αθήνα αρχές Αυγούστου, δηλαδή 2 εβδομάδες πριν την προετοιμασία. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι θα χάσει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, όπως και έγινε και μπήκε στην ομάδα στις 5 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι από τις 15 Αυγούστου που ξεκινήσαμε εμείς προετοιμασία, ήμασταν 3 εβδομάδες χωρίς τον Ρέι. Άρα αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες εβδομάδες να τον βάλουμε σαν πόιντ γκαρντ να δούμε πως κολλάει με τον Λάνγκφορντ και τον Ρος εμείς τις χάσαμε. Μετά μπήκαν τα φιλικά παιχνίδια και τα τουρνουά που είχαμε και ο χρόνος περιορίστηκε πάρα πολύ, συν του ότι ξανά τραυματίστηκε πάλι ο παίκτης. Δηλαδή, είχαμε που είχαμε δύσκολο έργο, δεν ήταν και σύμμαχος μας η τύχη, τραυματίστηκε ο παίκτης και δεν είχαμε ποτέ ευκαιρία να δούμε την μεγάλη εικόνα».

Θες να σχολιάσεις λίγο και την περίπτωση του Πάρις Λι που είχε προσύμφωνο με την ομάδα;

«Όταν ήρθα ο Λι είχε ένα προσύμφωνο με την ομάδα, είχε μια συμφωνία προφορική. Η οποία έλεγε ότι ο παίκτης έπρεπε να υπογράψει μέχρι τις 30 Ιουνίου, εγώ ήρθα εδώ λίγο πριν τις 20 Ιουνίου. Όπως είπα στην αρχή στο πρώτο μας ραντεβού ήταν ο στόχος του ελληνικού κορμού, εμείς πιστεύαμε ότι η ομάδα έπρεπε να στηρίξει τον Γκίκα, γιατί ήταν ένας παίκτης σε πολύ καλή ηλικία που είχε περάσει όλα τα στάδια πριν φορέσει την φανέλα της ΑΕΚ, οπότε ήταν ο πρώτος παίκτης που συμφωνήσαμε να έρθει και σε συνδυασμό με τον Τολιόπουλο δεν χωρούσε άλλος ένας παίκτης με τα ίδια σωματικά χαρακτηριστικά, όπως ο Λι. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, με πολύ καλή χρονιά, αλλά ψάχναμε παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά, γι’ αυτό υπήρχε εισήγηση που συμφωνήσαμε στον σχεδιασμό της ομάδας ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε έναν παίκτη σαν αυτόν».

Στα δύο χρόνια σου στον ΠΑΟΚ η ομάδα είχε πολλά γκαρντ, περιφερειακούς παίκτες και λίγους ψηλούς. Δηλαδή 7 κοντούς, 5 ψηλούς. Στην ΑΕΚ έγινε μάλλον το αντίθετο, αυτό είναι αλλαγή λογικής ή συνθηκών; Η προέκυψαν από τον μεταγραφικό σχεδιασμό;

«Όλα αυτά προκύπτουν από το πως σε οδηγεί η αγορά τις περισσότερες φορές. Γκίκας, Τολιόπουλος, Λάνγκφορντ, Ρέι, Ρος (είναι ένας παίκτης που για εμένα δεν είναι «3»), αυτοί μας κάνουνε τους πέντε γκαρντ που συζητήσαμε πριν. Έχει σημασία όταν κάνεις έναν σχεδιασμό τι απαίτηση υπάρχει και από τον παίκτη και πως μπορεί να φανεί χρήσιμος από τον χρόνο συμμετοχής του. Άρα λοιπόν όταν έχεις, παίκτη επιπέδου Λάνγκφορντ που ήρθε στην ομάδα για πολλούς και αρκετούς λόγους. Ένας απ’ αυτούς ήταν ότι στην ομάδα μας θα του δοθεί χρόνος συμμετοχής που θα τον κάνει να νιώσει καλά. Όταν έχεις έναν παίκτη όπως ο Ρος που είναι ένας παίκτης των 30+ λεπτών και ένας παίκτης όπως ο Ρέι που επίσης πρέπει να τους δώσεις χρόνο για να είναι καλά, γιατί είναι ένας παίκτης ρυθμού. Άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε πολλά γκαρντ, γιατί θα υπήρχε η απαίτηση και αυτό είναι το σωστό, ότι αυτοί οι παίκτες θα έχουν και χρόνο συμμετοχής, άρα δεν υπάρχει λόγος να έχουμε επτά γκαρντ. Από την άλλη οι ψηλοί μας παίκτες οι οποίοι είναι επτά, ήταν μέσα ο Τσαλμπούρης, ένας παίκτης που για εμάς ήταν ένα στοίχημα, θέλαμε να τον δούμε, ήθελα να τον δω στην καθημερινότητα του, γιατί είναι ένας παίκτης που κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι ηεξέλιξη του. Ήθελα λοιπόν να τον ζήσω να τον προπονήσω και να δω κατά πόσο μπορεί να φανεί άμεσα διαθέσιμος στην ΑΕΚ, γι’ αυτό ξεκινήσαμε με έναν παραπάνω παίκτη στους ψηλούς».

Η επερχόμενη μετακόμιση στα Λιόσια μπορεί να είναι το εφαλτήριο για να γίνει σωστά η δουλειά στις ακαδημίες της ΑΕΚ;

«Αυτό το βήμα, αν και έχω ακούσει πάρα πολλά για την έδρα των Λιοσίων, ότι είναι μακριά, ότι είναι απόμακρη περιοχή, είναι κεφάλαιο για την ΑΕΚ να δημιουργήσει δική της εγκατάσταση για να αναπτυχθεί η ομάδα από τη κορυφή μέχρι τις ακαδημίες. Ασχέτως αν είναι μακριά, για να αναπτυχθεί η ομάδα θέλει δικό της γήπεδο. Από την στιγμή που δεν υπάρχουν προοπτικές γι’ αλλού και έχει γίνει μια προφορική συμφωνία θα είναι κεφάλαιο για την ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μπορεί να αφήσει ο Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ, μεγαλύτερη από τίτλους κτλ. Αν συμβεί αυτό η ΑΕΚ μπορεί να αλλάξει επίπεδο και αν το υποστηρίξει με στελέχωση με οργάνωση θα αποτελέσει εφαλτήριο για κάτι πολύ μεγάλο».

Η εικόνα που έχεις για το γήπεδο πιστεύεις ότι μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα;

«Όταν ήρθα το καλοκαίρι στην ομάδα, την 2η εβδομάδα με πήρε ο Πρόεδρος στο γήπεδο να του πω την άποψη μου. Δεν σου κρύβω ότι πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να περιμένει να μπει σ’ αυτό το γήπεδο. Πραγματικά η διαμόρφωση του χώρου με τις εξέδρες είναι ιδανικό για να γίνει έδρα για μια ομάδα όπως η ΑΕΚ».

Είναι σαν την Πυλαία;

«Είναι πιο επιβλητικό, η Πυλαία είναι πιο μεγάλη, πιο πλατύ και πιο ψηλό γήπεδο. Αυτό είναι σαν μια μικρή Ρωμαϊκή αρένα. Είναι επιβλητικό, είναι κάθετο, δηλαδή ο παίκτης νιώθει την πίεση να του έρχεται από πάνω και πιστεύω ότι με την ατμόσφαιρα που μπορεί να δημιουργήσει ο κόσμος, μπορεί να γιγαντώσει την ομάδα».

Αφού περνάμε την περίοδο την κακή μετά τραυματίζεται ο Ρέι, η ομάδα κάνει ένα καλό σερί και σ’ αυτά τα παιχνίδια έχει πάρει την ομάδα από το χέρι ο Κιθ και την πηγαίνει. Πως είναι για έναν προπονητή να έχει έναν τέτοιον παίκτη;

«Είναι δύσκολο και εύκολο. Είναι δύσκολο, αν δεν έχεις πραγματικά την γνώση να εκμεταλλευτείς έναν τέτοιο παίκτη. Γιατί ο Κιθ είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης, δεν εννοώ ότι είναι πολύ καλός ή μέτριος, λέω ότι είναι ένας πολύ ιδιαίτερος. Ή θα πρέπει συζητώντας μαζί του να αποδεχθείς το τι είναι και εκείνος να έρθει στον χώρο τον δικό σου και εσύ στον δικό του, ή δεν θα τον έχεις στην ομάδα σου. Δεν υπάρχει μέση λύση. Όταν πήραμε τον Λάνγκφορντ ήμασταν πάρα πολύ συνειδητοποιημένοι, το ξέραμε πάρα πολύ καλά, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για εμάς. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά εμείς για πέντε ημέρες σκεφτόμασταν αν θα πάρουμε τον Κιθ ή όχι. Από την στιγμή λοιπόν που τον πήραμε είχαμε ήδη σκεφτεί πως θα τον χειριστούμε, στην καθημερινότητα του, στον τρόπο παιχνιδιού του. Όταν λοιπόν είσαι ξεκάθαρος στο μυαλό σου το τι σημαίνει ένας παίκτης σαν τον Κιθ είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεσαι μαζί του. Γιατί είναι ένας τρομερός παίκτης που θέλει να κερδίζει παντού, στην προπόνηση, στα παιχνίδια παντού, άρα σου μεταφέρει ένα winning spirit στην ομάδα και ταυτόχρονα είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που προσέχει την καθημερινότητα του λες και ξεκινάει τώρα την καριέρα του και έχει μπροστά του 20 χρόνια. Οπότε για εμένα είναι ευλογία να έχεις έναν παίκτη σαν τον Λάνγκφορντ αν ξέρεις πραγματικά πως να τον χρησιμοποιήσεις και τι ομάδα θα έχεις».

Γίνεται πολλές φορές μονοδιάστατη η ομάδα επειδή κρατάει πολύ την μπάλα;

«Όχι! Το ακούω πάρα πολλές φορές αυτό, το ακούω από την πρώτη μέρα. Γιατί στο τέλος των παιχνιδιών δίναμε την μπάλα στον Λάνγκφορντ, γιατί κάνει πάρα πολλές τρίπλες ο Λάνγκφορντ. Τότε που χάναμε δίναμε την τελευταία επίθεση στον Κιθ. Στο τελευταίο παιχνίδι που του δώσαμε την μπάλα, στον Ήφαιστο έβαλε σουτ τριών πόντων και περάσαμε μπροστά. Φάγαμε τρίποντο και χάσαμε. Έχασες το παιχνίδι γιατί δεν έπαιξες στην άμυνα σωστά. Στο Περιστέρι του δώσαμε τις 3 τελευταίες επιθέσεις, έβαλε 4 ή 5 πόντους, έβαλε δύο καλάθια, έφαγες τρίποντο, έφαγες καλάθι και έχασες. Άρα δίνοντας του την μπάλα κέρδισες, στην άμυνα έχανες. Δεν συζητάω για μετά που κέρδιζε η ομάδα το πόσο κομβικός ήταν στο να βάλει μεγάλα σουτ. Είναι ένας από τους τρεις καλύτερους παίκτες τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρώπη του να βάζει μεγάλα καλάθια. Ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λάνγκφορντ είναι ένας παίκτης που όλοι θεωρούν ότι είναι εγωιστής, δηλαδή τα νούμερα του και ο τρόπος που παίζει το δείχνει αυτό το πράγμα, αλλά εγώ δεν έχω δει καλύτερο συμπαίκτη από τον Κιθ. Όλοι πάνε πάνω στον Λάνγκφορντ, δημιουργείτε ντάμπλ τιμ στον Λάνγκφορντ και αυτός κάνει πάσα, δεν πάει να τους περάσει από μέσα. Έχει βάλει μεγάλα σουτ ο Γκίκας, ο Ρος, ο Λίνος, ο Γιόνας, αυτά τα σουτ σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν προκύψει από πάσα του Κιθ. Όταν πάει παγίδα στον Κιθ, κάνει πάσα, εκεί κάνει κάποιος άλλος την έξτρα πάσα και μπαίνει το καλάθι, άρα παίρνει κάποιος άλλος την ασίστ, δεν γράφετε στον Κιθ. Αλλά ο Λάνγκφορντ έχει ξεκλειδώσει την άμυνα. Ο Λάνγκφορντ είχε τρεις προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκα και επέλεξε να έρθει αυτός στην ΑΕΚ. Δεν ήρθε γιατί πήρε το μεγαλύτερο συμβόλαιο, έχει το μικρότερο συμβόλαιο της καριέρας του στην ΑΕΚ. Ήρθε γιατί βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες εδώ και ήρθε στην ΑΕΚ».

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται όταν δεν παίξει ο Λάνγκφορντ;

«Όταν έχεις έναν τέτοιον παίκτη, δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίκτες στην Ευρώπη. Το ίδιο ερώτημα θα μπορούσε να γίνει στον Παναθηναϊκό όταν δεν παίζει ο Καλάθης. Όταν δεν παίζει ο Καλάθης χάνει από το Περιστέρι, έχασε φέτος, έχασε και πέρσι. Όταν δεν παίζει ο Σπανούλης κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που όταν δεν παίζει ο Κιθ τι θα γίνει. Εμείς έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα και μια λειτουργία, έχουμε το υλικό και όταν ο Λάνγκφορντ δεν είναι σε καλή μέρα. Πχ ο Λάνγκφορντ στην Λήμνο δεν ήταν σε καλή μέρα, είχε 0/11 σουτ και η ομάδα ήταν μπροστά για 38 λεπτά. Ο Κιθ δεν ήταν σε καλή μέρα στο σκοράρισμα του στο παιχνίδι με την Χάποελ, αλλά η ομάδα έλεγχε το παιχνίδι και έβαλε 92 πόντους. Δεν έχω παράδειγμα να σας δώσω όταν δεν έχει παίξει ο Κιθ γιατί έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά έχω να σας δώσω όταν δεν ήταν καλός. Στο Παλατάκι κέρδισε η ομάδα, ο Λάνγκφορντ δεν ήταν καλός, έβαλε όμως το τελευταίο σουτ. Μπορώ και άλλα ματς να θυμηθώ. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει τον τρόπο να κερδίσει και χωρίς τον Κιθ. Πιο πολύ με προβληματίζει πως θα λειτουργήσει η ομάδα όταν θα λείψει ο Σλότερ, παρά όταν λείψει ο Κιθ και το είδαμε όταν έλειπε ο Σλότερ».

Για τις τελευταίες επιθέσεις, άλλοτε κερδίζεις άλλοτε χάνεις. Σαν προπονητής είσαι της φιλοσοφίας του isolation με τον καλύτερο παίκτη ή να βγάλεις ένα σύστημα; Ή εξαρτάται από τον παίκτη που έχεις και την προσωπικότητα του;

«Εξαρτάται από τον παίκτη που έχεις, όταν έχεις τον Λάνγκφορντ θα του δώσεις την μπάλα να παίξει. Είναι καλύτερος από το σύστημα, εγώ είμαι προπονητής, θα ήθελα να πουλήσω το σύστημα, την καλή κυκλοφορία το έξυπνο σκριν. Αλλά δεν θέλω να πουλήσω την δουλειά μου, θέλω πρωτίστως να κερδίσει η ομάδα μου. Για να κερδίσει η ομάδα μου θα ποντάρω στον Κιθ».

Προσωπικά το έχω ονομάσει «Σύνδρομο Παπαθεοδώρου». Πρώτοι μήνες κακοί και μετά σερί. Γιατί γίνεται αυτό; Λόγω των πολλών πληροφοριών που τους δίνεις, λόγω έλλειψης χημείας, συνδυασμός όλων αυτών;

«Δεν είναι έτσι. Προπονητής δεν έγινα ούτε στον ΠΑΟΚ ούτε στην ΑΕΚ. Στην Κηφισιά η ομάδα ξεκίνησε με 1-6 την πρώτη χρονιά, την 2η χρονιά ξεκίνησε με 6-0 με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ. Την 3η χρονιά η ομάδα με 6-1, στην Αστάνα η ομάδα ξεκίνησε με 4-1 και έπαιξε με ομάδες όπως η Καζάν, η Ούνιξ, η ΤΣΣΚΑ, ομάδες που είχαν 10 φορές παραπάνω μπάτζετ από την Αστάνα. Την πρώτη χρονιά με τον ΠΑΟΚ παίξαμε τα πρώτα μας παιχνίδια, έξω με τον Άρη, μέσα με τον Προμηθέα, έξω με την Λούντβισμπουργκ και έξω με τον Παναθηναϊκό. Τότε με τον Άρη παίξαμε χωρίς πόιντ γκαρντ, παίξαμε με Προμηθέα που ξέρουμε όλοι την πορεία της ομάδας και χάσαμε, παίξαμε με την Λούντβισμπουργκ και χάσαμε, αλλά πήγε στο F4 η ομάδα και παίξαμε με τον Παναθηναϊκό και χάσαμε. 0-4, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε κάνει καλή προετοιμασία, η ομάδα είχε κάνει εκείνη την χρονιά μια προετοιμασία στην οποία είχε 9-1, είχαμε κερδίσει την Μπάμπεργκ, την Τόφας και άλλες, αλλά ξαφνικά χάσαμε τα 2 μας πόιντ γκαρντ.

Φέτος στην ΑΕΚ με το 1-4, η ομάδα έχασε από τον Παναθηναϊκό, στο Ρέθυμνο, από τον Ήφαιστο εκτός και εδώ από το Περιστέρι. Δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ μπορεί να κερδίζει παντού, πόσο μάλλον όταν δεν έχει τους δυο βασικούς παίκτες, Σλότερ και Γιάνκοβιτς στα δύο αυτά παιχνίδια. Γιατί δεν ξέρω αν φαίνεται το impact που έχει ο Σλότερ ή ο Γιάνκοβιτς στην ομάδα. Αλλά παίξαμε χωρίς αυτούς τους δύο παίκτες. Η ομάδα έχασε το παιχνίδι στην Λήμνο, όπως κέρδισε άλλα παιχνίδια μέσα στην χρονιά, το έλεγχε για 38′ λεπτά και τελικά έχασε για 1 πόντο. Στο Ρέθυμνο ήμασταν διαρκώς πίσω στο σκορ. Η κακή ήττα στο Ρέθυμνο την έκανε και ο Προμηθέας που έχασε πολύ πιο εμφατικά από την ΑΕΚ. Δεν συζητάω για την ήττα από το Περιστέρι, που είναι επίσης πολύ καλή ομάδα αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Η ομάδα δεν έχασε τα παιχνίδια γιατί δεν ήταν καλά αγωνιστικά και ξαφνικά πάτησε ένα μαγικό κουμπάκι και έγινε καλά η ομάδα σε 15 μέρες. Τα έχασε στις λεπτομέρειες. Τα έχασε στις λεπτομέρειες, γιατί είχε απουσίες, τραυματισμούς κλπ. Η ΑΕΚ δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίζει παντού, είχαμε απουσίες και στις λεπτομέρειες τα χάσαμε, συμβαίνει αυτό».

Επηρέασαν το πλάνο σου αυτές οι ήττες και αν από το περιβάλλον της ΑΕΚ υπήρξε κάποια δυσαρέσκεια;

«Όταν κάνεις ήττες συνεχόμενες, ενδιάμεσα είχαμε χάσει και από την Χάποελ, είναι εύκολο να κλονιστείς, ιδιαίτερα όταν είσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο, υπάρχει από το καλοκαίρι μεγάλη αμφισβήτηση προς το πρόσωπο σου για πάρα πολλούς λόγους, υπάρχει μέσα σου μια ανασφάλεια. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι συζητώντας με τους συνεργάτες μου, γιατί αυτούς εμπιστεύομαι πιο πολύ, θεωρώ ότι είχαμε εντοπίσει τα βασικά θέματα που δεν μας έδιναν την δυνατότητα να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Γι’ αυτό λοιπόν ότι έγινε μετά έγινε με τους ίδιους παίκτες, με τον Γκίκα, με τον Γιόνας που δεν έπαιζε καλά, με τον Λίνο, τον Ρος οι ίδιοι παίκτες. Η επιρροή που έχει ο νέος παίκτης στην ομάδα, Τσάλμερς, δεν είναι μεγάλη, έχει παίξει 4 φορές από 10 λεπτά και 2 φορές από 20 λεπτά. Άρα δεν είναι αυτός ο παίκτης που μας άλλαξε επίπεδο. Ο παίκτης που το έκανε ήταν ο Σλότερ, που ήταν ήδη στο ρόστερ, αλλά ήταν τραυματίας και χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα μετά από τον τραυματισμό του να επανέλθει και ο Γιάνκοβιτς που ήταν τραυματίας. Οπότε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας το καλοκαίρι δουλεύει, αλλά πάντα δεν μπορείς να είσαι 100% ευχαριστημένος και όταν φέρνεις 10 καινούργιους παίκτες και δημιουργείται μια καινούργια ομάδα σίγουρα θα κάνεις κάποιο λάθος, σίγουρα κάτι δεν θα κολλήσει καλά στην χημεία και σίγουρα δεν πετύχει κάτι που θέλεις και θα χρειαστεί να κάνεις κάποια αλλαγή. Όμως μέχρι τώρα ότι έχουμε καταφέρει είναι αρκετό ώστε να δημιουργήσουμε χαρακτήρα και να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια».

Η σχέση σου με τον Αγγελόπουλο σε αυτή την περίοδο της κρίσης πως ήταν; Ένιωσες να τρίζει η καρέκλα;

«Δεν ένιωσα ποτέ κάτι τέτοιο, ειδικά από τον Πρόεδρο, το αντίθετο. Μου είπε ότι επειδή θα μείνεις άλλα δέκα χρόνια στην ΑΕΚ, μην σε απασχολεί τίποτα ακόμα και αν κάνεις 28 ήττες σερί, απλώς να βρούμε τι φταίει και γιατί χάνουμε. Από εκεί και πέρα όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα είσαι αναλώσιμος, αν δεν έχει μιλήσει με τον εαυτό σου και δεν έχει συμβιβαστεί με αυτό το πράγμα, αντιμετωπίζεις πολύ χειρότερα αυτές τις καταστάσεις. Αν αποδεδειγμένα ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα φύγεις, θα σε διώξουν, είναι δύσκολο να συνεχίσεις. Θα το πω λίγο εγωιστικά, δεν με έχει διώξει ποτέ κανείς από καμία ομάδα, οπότε δεν έχω νιώσει τον φόβο να με διώξουν. Θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αλλά όχι ακόμα για εμάς γιατί έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε».

Άρα για να συνοψίσουμε, θεωρείς ότι για το κακό ξεκίνημα ήταν μείγμα κακών συγκυριών, έλλειψη χημείας, τραυματισμών;

«Οι τραυματισμοί έπαιξαν κομβικό ρόλο. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να κερδίζει κάθε παιχνίδι. Κάναμε λάθη, είχαμε παιχνίδια που ελέγχαμε και τα χάσαμε και με το Περιστέρι εδώ και με τον Ήφαιστο. Η μοναδική μας

ήττα με κάτω τα χέρια ήταν στο Ρέθυμνο, σε όλα τα άλλα παιχνίδια ήμασταν εκεί. Δεν μου αρέσει η λέξη συγκυρία, αλλά όλα έπαιξαν ρόλο. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει, αυτή την στιγμή η ομάδα έχει ένα σερί που δεν μπορείς να εξηγήσεις, γιατί έχει ένα σερί 13 νικών».

Η ένσταση μου είναι ότι το μπάσκετ που έπαιζε η ΑΕΚ τότε, με αυτό που παίζει τώρα δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι οι ίδιοι παίκτες είναι, γιατί τώρα η λειτουργία της ομάδας είναι πολύ καλύτερη.

«Η λειτουργία της ομάδας καθορίζεται από την προπόνηση, όσες πιο πολλές κάνεις τόσο πιο εύκολα βάζεις του κανόνες σου και τα θέλω σου. Εμείς τότε ήμασταν μαζί 1,5 μήνα, ούτε εμείς είχαμε περάσει την φιλοσοφία μας, ούτε οι παίκτες είχαν αποδεχθεί τον τρόπο που εμείς θέλουμε να παίζουμε, παρόλα αυτά όμως μπορεί να είχε η ΑΕΚ 4/4 αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το Περιστέρι, το Ήφαιστο, θα είχαμε κάνει απλά μια κακή ήττα στο Ρέθυμνο. Θα μπορούσες να είχες πάρει τεράστιο διπλό στο Ισραήλ. Θα υπήρχε μια γκρίνια για την μία ήττα, αλλά θα ήταν μια ήττα. Θα μπορούσες να τα είχες πάρει αυτά τα ματς, τα έλεγχες για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δεν τα έχασες τα ματς γιατί ήσουν κακός. Θα συμφωνούσα με αυτά που λες, αλλά δεν πατάς ένα κουμπί για να τα κάνεις όλα αυτά. Ούτε η ΑΕΚ τώρα με τις σερί νίκες έχει κάνει αυτά που θέλω σε καμία περίπτωση, έχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα να βελτιώσουμε».