Μαζί και στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ο Ήφαιστος Λήμνου (pics)

Μαζί η οικογένεια του Ηφαίστου Λήμνου την παραμονή των Χριστουγέννων⁣ ⁣ Οι παίκτες, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και οι υπάλληλοι της ομάδας μας είχαν την ευκαιρία να δειπνήσουν την παραμονή των Χριστουγέννων (συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους) και να περάσουν όμορφες στιγμές, κάνοντας ρεβεγιόν με τον πιο... μπασκετικό τρόπο. Όλοι τους αντάλλαξαν ευχές για τις εορτές, μοιράστηκαν όμορφες στιγμές και ενίσχυσαν τους -ήδη ισχυρούς- δεσμούς τους.⁣ ⁣ Ο Ήφαιστος Λήμνου θα ήθελε να ευχαριστήσει την "Ταβέρνα Μαν-Τέλλα" για τη φιλοξενία και την εξαιρετική ατμόσφαιρα.⁣ ⁣ #ifaistoslimnou #ifaistosfamily #limnos #xmas