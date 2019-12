Λάνγκφορντ: «Θα ήθελα να μείνω στην ΑΕΚ, μπορούμε να πάμε Final Four»

Ο Κιθ Λάνγκφορντ μίλησε για την φετινή παρουσία του στην ΑΕΚ, στάθηκε στο πόσο εφικτό είναι να πάρει την πρόκριση για το Final Four του BCL η ομάδα του και τόνισε πως θα ήθελε να παραμείνει στην Ένωση και τη νέα σεζόν.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός σκόρερ μίλησε στην εφημερίδα «Ώρα των Σπορ» για το αν η ΑΕΚ μπορεί να πάει στο Final Four του BCL είπε: «Ναι. Τώρα στο BCL υπάρχουν πιθανότατα οκτώ ομάδες που μπορούν να πάνε στο Final Four. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μπάτζετ ή στα ρόστερ των ομάδων, ή στο ταλέντο. Κερδίσαμε πολλές ομάδες που μπορούν να πάνε στο Final Four. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, αλλά κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κερδίζουμε προς το παρόν και εντός και εκτός έδρας. Δεν έχουμε κάνει κάτι ιδιαίτερο ακόμα».

Για το ρόστερ της ΑΕΚ: «Είναι πολύ καλύτερο από όσο πιστεύει κανείς. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Σλότερ, ο Ματσιούλις, ο Χάουι (Σαντ Ρος) που είναι ίσως το πιο καθοριστικό κομμάτι. Τα ενώνει όλα. Είναι πολύ καλός παίκτης, ανεβαίνει συνεχώς, μεγαλώνει το όνομά του. Το ρόστερ είναι ισορροπημένο. Έχει καλούς νέους παίκτες. Θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα βήμα».

Για τους στοχους της ΑΕΚ φέτος: «Πρέπει να παλεύεις για τα πάντα. Να δώσουμε την τυπική απάντηση; Ότι ναι, θα πάμε για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, και το Final Four; Ναι σε όλα. Όλοι μας θέλουν τα τα πετύχουν αυτά. Έμαθα όμως στην καριέρα μου ότι το ταξίδι είναι τόσο σημαντικό όσο και ο προορισμός. Όταν πάμε στο τέλος, θα δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν, να βλέπουμε το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Ας συζητούν για τους στόχους μας οι δημοσιογράφοι και οι οπαδοί».

Για τον Ηλία Παπαθεοδώρου: «Νομίζω ότι είναι ένας από τους επόμενους σπουδαίους κόουτς του αθλήματος. Όταν ήταν στον πάγκο της Αστάνα, τον είχα αντιμετωπίσει στην VTB League. Τον σέβομαι, για το στυλ παιχνιδιού του, την ενέργεια που έπαιζε η ομάδα του. Τακτικά, προετοιμάζεται πάρα πολύ καλά. Εμείς από τη μεριά μας, όσο καλύτερα παίζουμε, τόσο θα τον βοηθάμε».

Για τον Μάκη Αγγελόπουλο: «Προφανώς, όποιος σου δίνει την ευκαιρία, για να κυνηγήσεις το όνειρό σου και να πετύχεις τον στόχο σου, πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Του είμαι ευγνώμων. Πολλοί δεν έχουν αυτή την ευκαιρία στην ηλικία μου. Είναι ίσως ρίσκο για κάποιες ομάδες η ηλικία μου. Θέλω να τον ανταμείψω και να τον ευχαριστήσω για το ρίσκο που πήρε για μένα».

Για το αν σκέφτεται να μείνει στην ΑΕΚ: «Ναι σίγουρα, γιατί όχι;»