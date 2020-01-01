LIVE LIVE 01-01-2020 03:00 OKLAHOMA CITY THUNDER 0 0 <% getScoreHome(673780) %> <% getScoreAway(673780) %> DALLAS MAVERICKS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Νίκες για Μάβερικς, Χιτ και Θάντερ 21-12-2019 05:40 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Το δίδυμο Ντόντσιτς-Πορζίνγκις διέλυσε την Οκλαχόμα (vids) 15-10-2019 05:52 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE DALLAS MAVERICKS 0 <% getScoreHome(647604) %> OKLAHOMA CITY THUNDER 0 <% getScoreAway(647604) %> NBA Νικηφόρο ντεμπούτο για Κρις Πολ στην Οκλαχόμα (vids) 09-10-2019 05:49 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Δεν είχαν Ντόντσιτς αλλά... Μπερκ οι Μάβερικς (vid) 01-04-2019 03:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NBA «Chesapeake Energy Arena», COSMOTE SPORT 4HD OKLAHOMA CITY THUNDER 103 <% getScoreHome(583191) %> DALLAS MAVERICKS 106 <% getScoreAway(583191) %>