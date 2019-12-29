LIVE LIVE 29-12-2019 03:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES 0 0 <% getScoreHome(672999) %> <% getScoreAway(672999) %> CLEVELAND CAVALIERS Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ NBA Νέο triple-double ο Ουέστμπρουκ, νικητές στη Μινεσότα οι Θάντερ (vids) 08-04-2019 01:54 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Μεγάλο διπλό για Κλίπερς, νίκη με σπουδαίο Τάουνς για Τίμπεργουλβς 04-12-2018 08:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE NBA MINNESOTA TIMBERWOLVES 131 <% getScoreHome(526106) %> CLEVELAND CAVALIERS 123 <% getScoreAway(526106) %> NBA Όλα τα buzzer beater της σεζόν στο πιάτο σας! (vid) 03-08-2018 13:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Όλα τα buzzer beater της σεζόν στο ΝΒΑ! (vid) 13-04-2018 08:14 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ NBA Ρεκόρ τριπόντων στο Καβαλίερς - Τίμπεργουλβς (vid) 08-02-2018 08:52 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ