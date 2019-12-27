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Boston Celtics - Cleveland Cavaliers

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Παραμένει «απόρθητη» η Βοστώνη, στο 10-0 μετά την εύκολη νίκη επί των Καβαλίερς (vid)

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«Μαγικός» Χέιγουορντ από τα... παλιά και νίκη των Σέλτικς στο Κλίβελαντ (vid)

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Απίστευτος Κάρσεν Έντουαρτς με 8 τρίποντα σε έξι λεπτά!!! (vids)

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