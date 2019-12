Σε ρυθμούς Μπακς και ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον (pic+vid)

Η μάχη των «Tag Team» σε αναπαράσταση wrestling έχει γίνει έθιμο στους Μπακς, πριν από κάθε αγώνα. Έτσι έγινε και με τους Λέικερς, όπου χρησιμοποίησαν μία λαβή, την οποία χρησιμοποιούσε ένας από τους κορυφαίους στο WWE, τώρα σταρ του Χόλιγουντ. Και ο οποίος μπήκε στο... τρυπάκι των «Ελαφιών».

Ο λόγος φυσικά για τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο του WWE, με εκατομμύρια θαυμαστές ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει καριέρα στον κινηματογράφο, όντας ένας σταρ του Χόλιγουντ.

Όλα ξεκίνησαν από το βίντεο που ανέβασαν στον twitter οι Μπακς και οι οποίοι έκαναν αναφορά στην λαβή «PEOPLE'S ELBOW!». Στην συνέχεια το ESPN πήρε το σχετικό βίντεο και έβαλε την ατάκα: «Can you smell what the Bucks are cooking?» που σημαίνει «μπορείς να μυρίσεις, οι Μπακς τι μαγειρεύουν», χρησιμοποιώντας την γνωστά... ατάκα του Ντουέιν Τζόνσον όταν αγωνίζονταν στα ρινγκ.

Ο σταρ του Χόλιγουντ απάντησε στο σχετικό tweet και έγραψε: «Το μυρίζομαι... Η καρδιά σταματάει, ο αγκώνας πέφτει» προς τους Μπακς.