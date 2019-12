Ο Ήφαιστος μοίρασε δώρα σε παιδιά της Λήμνου (pic)

View this post on Instagram

Ο Ήφαιστος Λήμνου κοντά στα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Ρεπανιδίου Λήμνου⁣! ⁣ Οι γιορτές πλησιάζουν κι ο Ήφαιστος Λήμνου έδειξε ξανά πως ο αθλητισμός αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας, όντας κοντά στους κατοίκους του νησιού. ⁣ ⁣ Το πρωί της Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία της ομάδας μας επισκέφτηκε το Ειδικό Σχολείο Ρεπανιδίου Λήμνου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.⁣ ⁣ Ο team manager του Ηφαίστου Λήμνου, Μάρκος Κολώκας, μαζί με τους παίκτες Μιχάλη Τσαϊρέλη, Δημήτρη Σταμάτη, Γιώργο Διαμαντάκο και Μάρκους Γκίλμπερτ, τον assistant coach, Θανάση Μολυβδά και τον υπάλληλο της ομάδας, Χρήστο Τζάτζαλο, είχαν την ευκαιρία να παίξουν με τα παιδιά, να μοιράσουν δώρα και χαμόγελα, αλλά και να ανταλλάξουν ευχές εν όψει των εορτών.⁣ ⁣ Για ακόμη μια φορά, η ομάδα μας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά για την ευγενική τους χορηγική προσφορά τον κ. Ιάκωβο Παπαδόπουλο, ιδιοκτήτη των καταστημάτων "Κύβος" και "Jumbo" για τα δώρα προς τα παιδιά. Όπως επίσης, την κ. Αγγελική Χρυσάφη, ιδιοκτήτρια των Αρτοποιείων - Ζαχαροπλαστείων και Παραδοσιακών Προιόντων Λήμνου "Αγγελική από Χρυσάφι". ⁣ ⁣ #ifaistoslimnoubc #ifaistosfamily #limnos