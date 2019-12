View this post on Instagram

Есть повод пересмотреть лучшие моменты Би Брауна в матче с @iberostar_tenerife. Потому что он попал в символическую пятерку недели в @basketballcl 🔝👏🏽 ⠀ 26 очков, 5 передач, 4 перехвата и 28 баллов за эффективность действий против лучшей защиты Лиги. ⠀ В компании с ним - Эдриан Бэнкс из "Бриндиси", Рики Ледо из "Анвила", Ташон Томас из "Хапоэля" и Мустафа Фаль из "Тюрк Телекома". ⠀ @brandon.brown.9 is in Team of the Week @basketballcl with 26 pts, 5 ast, 4 stl and 28 eff. ⠀ #ВпередЗаНижний #МыНижний #ВашаВераНашаСила #БКНН #НижнийНовгород #WeAreNizhny #GoNizhny