Αποκάλυψη Γιαννακόπουλου: «Πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις για τον Βοτανικό»! (vid)

«Χείμαρρος» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο "Total Football" του Open: ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού προανήγγειλε ιστορικές εξελίξεις με... φόντο τον Βοτανικό. Τι είπε για Αλαφούζο, Ολυμπιακό, PAO Alive και Σπανούλη.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έριξε... βόμβες για τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Total Football» στο OPEN TV και μίλησε για όλους και για όλα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανέλαβε για μία ακόμα φορά το πόσο αναγκαίο είναι να προχωρήσει το πρότζεκτ του Βοτανικού, αλλά και του PAO Alive, προανήγγειλε δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του PAO Alive, ενώ αποκάλυψε πως μέχρι την Πρωτοχρονιά θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το θέμα του γηπέδου, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση του έργου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα του ντέρμπι «αιωνίων» της περασμένης Παρασκευής και τόνισε πως δεν τον απασχολεί ποιες ομάδες μετέχουν στο πρωτάθλημα, καθώς κοιτάζει μόνο το καλό του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στην εκπομπή «Total Football»:

Αρχικά, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μίλησε για την ΠΑΕ: «Σίγουρα είναι στενάχωρο να μην βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παλεύει για την κορυφή. Ο μόνος τρόπος είναι να προχωρήσει το πρότζεκτ του Βοτανικού και το PAO Alive. Είναι μονόδρομος».

Για το πρότζεκτ του PAO Alive: «Σε ότι αφορά τον κύριο Μποκογιάννη δεν έχει αλλάξει τίποτα όπως και με τον κύριο Πατούλη. Με την Κυβέρνηση υπήρξε μια στασιμότητα, καθώς υπήρξε μια ησυχία στο θέμα το τελευταίο διάστημα αλλά με ιδιωτική πρωτοβουλία ξεπεράστηκαν τα προβλήματα και πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις.

Για το αν έχει θωρακιστεί νομικά ο Βοτανικός: «Έχει θωρακιστεί νομικό ο Βοτανικός. Όλες οι προϋποθέσεις είναι καλυμμένες και μέχρι την Πρωτοχρονιά θα έχουμε ανακοινώσεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του κόσμου, καθώς δεν έχει υπάρξει κάτι χειροπιαστό για το γήπεδο και τα μεγάλα πορτοφόλια δεν έχουν ανταποκριθεί. Ήδη έχουμε ξεκινήσει δράσεις με τον Κριστόφ Βαζέχα, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και θα υπάρξουν και άλλες μεγάλες δόξες του Παναθηναϊκού. Πολύ σύντομα θα υπάρξει εκδήλωση στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά. Θα υπάρξουν συναντήσεις με επιφανείς Παναθηναίκούς και δεν πιστεύω πως κανένας δεν θα μείνε απέξω».

«Ο Αλαφούζος έχει ξεκαθαρίσει πως δε θέλει να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό»

Για το αν μπορεί ο Αλαφουζος να είναι συμμέτοχος: «Έχει δείξει πως δεν έχει διάθεση να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Όταν όλες οι προϋποθέσεις θα έχουν καλυφθεί θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες για μεταβίβαση. Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί πιστεύω πως θα υπάρχει ευτυχής κατάληξη».

Για την ελάφρυνση της φορολογίας: «Σίγουρα η ελάφρυνση της φορολογίας ανακουφίζει και τα χρήματα θα μπορέσουν να πάνε στους αθλητές».

«Θέμα στιγμής ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο»

Για το πέναλτι του Παπουτσελη που συμπληρώθηκαν 23 χρόνια: «Δεν κρύβω ότι δεν παρακολουθώ τα τεκταινόμενα στο ποδόσφαιρο από κοντά. Βλέπω μόνο ότι υπάρχει ένας δυνατός Ολυμπιακός και ένας δυνατός ΠΑΟΚ. Θα είναι θέμα της στιγμής που θα κριθεί ο τίτλος».

Για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε πριν το ντέρμπι, αλλά και μετά: «Ο Ολυμπιακός επέλεξε τον δικό του δρόμο πιστεύοντας πως στην Ελλάδα κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά. Αυτό που ζήσαμε στην Ευρωλίγκα προχτές δεν μπορούμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός όταν έχανε αποδεχόταν την ήττα έδινε συγχαρητήρια στον αντίπαλο και κοιτούσε εσωτερικά να δει τι φταίει. Ο Ολυμπιακός δεν αποδεχόταν την ήττα. Διαχρονικά όμως, έχει αποδειχθεί πως ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη ομάδα».

«Δε μου καίγεται καρφί αν θα είναι στην Basketleague ο Ολυμπιακός»

Για το αν θέλει τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα: «Εμένα δεν με απασχολεί ποιες είναι οι άλλες ομάδες. Θέλω μόνο ο Παναθηναϊκός να κερδίζει. Δεν μου καίγεται καρφί ποιες είναι οι άλλες ομάδες. Θέλω να κερδίζει ο Παναθηναϊκός»

Για το αν μπορεί φέτος να πάει στο Final Four ο Παναθηναϊκός: «Υπήρξαν κάποιες χρονιές που για ένα σουτ δεν ,πήγαμε στο Final Four. Άλλες χρονιές ήμασταν στην τετράδα αλλά παίξαμε με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης. Ήταν άτυχοι. Φέτος έγινε μια επένδυση μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να πάμε στο Final Four και -γιατί όχι;- να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Ίσως να είναι η τελευταία μου χρονιά αν δεν προχωρήσει το γηπεδικό!

Για το αν θα μεγαλώσει η φετινή επένδυση με κάποια επιπλέον κίνηση:: «Είναι μια χρονιά ιδιαίτερη από πολλές απόψεις. Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν προπονητή σαν τον Ρικ Πιτίνο. Ενδεχομένως να είναι η τελευταία χρονιά ενασχόλησής μου με την ομάδα. Αν το ζητήσει ο προπονητής, ναι θα προχωρήσουμε σε κάποια επένδυση».

Για το αν θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το πρότζεκτ του Βοτανικόύ: «Είναι ειλημμένη απόφαση,. Θέλω να προχωρήσει ο Βοτανικός και το PAO Alive και θέλω να πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά».

Για το φετινό πρωτάθλημα: «Είναι πολύ πιο ήσυχο το πρωτάθλημα .Έρχονται περισσότερες οικογένειες στο γήπεδο. Οι διοικήσεις βρίσκονται στην άκρη. Άρα μου αρέσει πάρα πολύ το φετινό πρωτάθλημα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να ασχολείται κάποιος με τον ελληνικό αθλητισμό: «Σίγουρα είναι δύσκολο να ασχολείσαι με τον ελληνικό αθλητισμό. Ασχολούμαστε νυχθημερόν. Υπάρχουν και στιγμές ικανοποίησης. Όταν βλέπεις 20 χιλιάδες κόσμο να είναι ικανοποιημένος και να σου λέει ένα μπράβο είναι μια ικανοποίηση».

Για την ατμόσφαιρα στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ: «Αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Και η Ευρωλίγκα έπαιξε έναν ρόλο που έβαλε κάποιους κανονισμούς. Πάντα το ΟΑΚΑ είχε μια αντιμετώπιση. Το ΟΑΚΑ διαφέρει από άλλα γήπεδα».

«Μακάρι να ξαναπαίξει στην Εθνική ο Σπανούλης»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική: «Ο Βασίλης Σπανούλης είναι αποδεδειγμένα ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές. Είναι ένας αθλητής κόσμημα και μακάρι να επιστρέψει και πάλι στην Εθνική».

Για το αν είναι αισιόδοξος για το εγχείρημα αυτό: «Είμαι πολύ αισιόδοξος και προχωράω με το σκεπτικό πως θα προχωρήσει το γήπεδο και το PAO Alive».

«Δε φοβάμαι κάτι, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί για τον Βοτανικό»

Για την διάθεση όλων των πλευρών στο PAO Alive: «Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί σε αυτό το έργο. Όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό το έργο. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτό το έργο. Όλος ο κόσμος θα μπορέσει να έρθει κοντά μας και να αγκαλιάσει το εγχείρημα του PAO Alive».

Για το αν υπήρξε σημαντική απόσταση με την Κυβέρνηση: «Ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά από τη στιγμή που ξεπερνιέται δεν χρειάζεται να σταθούμε πίσω».

Για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό: «Ο πρώτος στόχος δεν ήταν μόνο η διάσωση αλλά και να τον φέρουμε σε επαγγελματικά πρότυπα. Υπάρχουν πολλά στελέχη στον Παναθηναϊκό που έχουν φτιάξει μια δομή που θα μπορέσει να υποστηρίξει το πλάνο. Υπάρχουν τμήματα που πηγαίνουν καλά. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και ελπίζουμε να είναι ακούσουμε το σύνθημα πρωταθλητής σε όλα τα σπορ».